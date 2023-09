Trump auf Kurs: Nominierung durch Republikaner kaum noch zu verhindern

Teilen

Die US-Wahl 2024 wirft ihre Schatten voraus. Donald Trump will erneut gegen Joe Biden antreten und findet dafür immer mehr Unterstützung bei den Republikanern.

Washington DC - Der republikanische Senator Kevin Cramer aus North Dakota unterstützt die aussichtslose Präsidentschaftskandidatur des Gouverneurs seines Heimatstaates, Doug Burgum. Er glaubt jedoch, dass Donald Trump der Kandidat sein wird.

Robert Gleason, ehemaliger Vorsitzender der Republikanischen Partei von Pennsylvania, nahm in diesem Monat an einer Benefizveranstaltung für den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, teil. Doch auch er erwartet, dass Trump die Vorwahlen gewinnen wird. Und der Abgeordnete Tom Cole (R-Okla.), ein altgedienter Parteistratege und Verbündeter der GOP-Führer im Repräsentantenhaus, sagt, er glaube, dass der ehemalige Präsident die Nominierung wahrscheinlich schon Anfang nächsten Jahres in der Tasche haben werde. „Ich sehe im Moment einfach keinen Weg für jemanden, der nicht Donald Trump ist“, sagte Cramer.

Viele Beobachter der Republikanischen Partei erkennen allmählich an, dass der ehemalige Präsident Donald Trump sehr wahrscheinlich der Präsidentschaftskandidat der Partei im Jahr 2024 sein wird. © Jabin Botsford/The Washington Post

Donald Trump hat trotz 91 Klagen beste Chancen auf die Nominierung

Weniger als vier Monate vor der ersten republikanischen Nominierungswahl in Iowa sagen viele gewählte Republikaner, dass sie erwarten, dass Trump im nächsten Jahr die republikanische Liste anführen wird. Dazu gehörten unter anderem der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.) sowuie staatliche und lokale Parteifunktionäre. Selbst unter seinen Gegnern sagen einige, dass sie sich auf diese Schlussfolgerung zubewegen.

Mit 91 strafrechtlichen Vorwürfen in vier Anklageschriften hat Trump in diesem Jahr einen großen Vorsprung vor einer Reihe von Konkurrenten aufgebaut, die ihm seine Vorherrschaft in der Partei noch nicht streitig machen konnten. Er hat sich selbst als Opfer eines politisch motivierten Rechtsstreits dargestellt, eine Darstellung, die bei den GOP-Wählern Anklang gefunden hat. Die Staatsanwälte, die mit seinen Fällen befasst sind, haben erklärt, dass sie im Einklang mit dem Gesetz und nicht aus politischen Gründen handeln.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Vor allem im US-Senat gibt es große Bedenken gegen Trump-Kandidatur

Die Frage, wie sich Trumps rechtliche Probleme auf die Parlamentswahlen auswirken würden, bereitet einigen Republikanern Sorgen. In einigen Teilen der Partei, darunter Fraktionen des US-Senats und bei einigen wohlhabenden Spendern, ist die Begeisterung für Trump weniger spürbar. Und während viele in der Partei davon ausgehen, dass Trump ihr Kandidat sein wird, sehen einige ein unbeständigeres Rennen und sind immer noch optimistisch, dass einer seiner GOP-Rivalen ihn in einem langen Wahlkampf noch einholen kann.

„Ich habe immer noch die Hoffnung, dass meine republikanischen Mitstreiter sich hinter jemanden stellen, der persönliche Integrität besitzt, die Rechtsstaatlichkeit respektiert, die Menschen vereinen und nicht spalten will und tatsächlich weiß, wie man den Job gut macht“, sagte Senator Todd C. Young (R-Ind.). „Donald J. Trump hat sich vor allem als Reality-TV-Star einen Namen gemacht, und es mangelt ihm an jeder persönlichen Eigenschaft, die ich und, wie ich denke, jeder andere Republikaner von einem Präsidentschaftskandidaten erwarten sollte. Außerdem hat er die geringsten Chancen, die Parlamentswahlen zu gewinnen.“

Donald Trump löst Spannungen innerhalb der Republikaner aus

Diese Spannungen in der Partei und Trumps Abgrenzung vom Rest der Präsidentschaftskandidaten werden in dieser Woche deutlich zu sehen sein. Während seine Konkurrenten bei den Vorwahlen am Mittwoch in Kalifornien debattieren, wird Trump, der sich gegen eine Teilnahme an diesen Veranstaltungen entschieden hat, in Michigan, einem wichtigen Wahlkampfort, eine Rede halten.



Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Die Skepsis gegenüber Trumps Aussichten reicht bis in die höchsten Ebenen der GOP-Führung im Capitol Hill. McCarthy sagte in einem Interview mit Fox News, das am vergangenen Wochenende ausgestrahlt wurde: „Ich glaube, dass er der Kandidat sein wird“. Ende Juni sagte McCarthy gegenüber CNBC, er wisse nicht, ob Trump der stärkste Kandidat sein werde. Trump war über diese Bemerkung verärgert, und McCarthy ruderte zurück. Der Abgeordnete Patrick T. McHenry (R-N.C.), ein enger Verbündeter McCarthys, sagte, der Sprecher habe ein sehr gutes Verständnis dafür, was die republikanische Wählerschaft wolle, und die Meinungsumfragen zeigten deutlich, dass Trump die Person sei, die es zu schlagen gelte.

Eiszeit zwischen Kevin McCarthy und Donald Trump?

Ein Trump-Berater sagte, dass Trump und McCarthy in den Tagen nach dem Fox-News-Interview des Sprechers nicht miteinander gesprochen hätten. Der Berater und ein weiterer Wahlkampfmitarbeiter, der anonym bleiben wollte, um offener über das Rennen zu sprechen, deuteten an, dass der ehemalige Präsident die Vorwahlen nicht als selbstverständlich ansieht, sondern sich auf ein Rückspiel mit Präsident Joe Biden vorbereitet. Der Durchschnitt der nationalen Umfragen des letzten Monats zeigt ein unentschiedenes Ergebnis: Trump und Biden liegen bei den registrierten Wählern mit 46 Prozent gleichauf.

Gleason, der die Staatspartei in Pennsylvania leitete, als Trump 2016 den Staat gewann - als erster Republikaner seit 28 Jahren - sagte, die strafrechtlichen Anklagen gegen Trump hätten seine Frau, die bereit war, sich von Trump zu lösen, überzeugt, ihn wieder zu unterstützen. Er nahm an einer Veranstaltung mit DeSantis teil, der in den meisten Umfragen mit großem Abstand hinter Trump liegt. Er sagte, der Gouverneur von Florida habe ihm gesagt, er könne Trump in Iowa überholen, aber Gleason ist skeptisch. „Ich bin schon lange in der Politik, und ich habe noch nie jemanden so gesehen“, sagte Gleason über Trumps Einfluss auf die Partei. „Wir haben eine Fülle wirklich guter Kandidaten, aber Donald Trump ist, meine Güte, der Mann für alle Fälle.

Wenn man das Haus verwetten müsste, würde man auf Trump setzen.

Der Abgeordnete des Bundesstaates Iowa, Brent Siegrist, der DeSantis unterstützt hat, sagte, dass die Wähler in diesem Bundesstaat „bereit sind, sich nach jemand anderem umzusehen, aber niemand ist in der ersten Reihe“. „Wenn man das Haus verwetten müsste, würde man auf Trump setzen“, sagte Siegrist. Trump könnte immer noch verwundbar sein, wenn sich das Feld verengt, sagte er, „aber im Moment fragen Sie mich, ob ich glaube, dass er Iowa gewinnt? Ich glaube es. Ich glaube nicht, dass das großartig ist, aber ich denke, das ist es, was wahrscheinlich passieren wird“.

Donald Trump liegt bei Umfragen deutlich vor der Konkurrenz

Landesweit liegt Trump bei den republikanischen Wählern bei etwa 60 Prozent, aber in Iowa und New Hampshire lag er knapp unter 50 Prozent, was den Republikanern, die nach einer Alternative suchen, einen Hoffnungsschimmer gibt, dass er schlagbar ist.



Jason Roe, ein Stratege der Republikaner aus Michigan, sagte jedoch, er sei vom Rest des Vorwahlfeldes „ziemlich enttäuscht“. Obwohl er glaubt, dass noch jemand die Chance hat, sich durchzusetzen, räumte er ein, dass die „konventionelle Weisheit“ unter den Republikanern besagt, dass Trump wahrscheinlich gewinnen wird. „Wenn man bedenkt, wie stark er 2016 war, fällt es schwer, die Konturen des Rennens nicht zu betrachten und zu sagen, dass er sogar besser dasteht als vor acht Jahren“, sagte Roe.

Trumps Gegner haben ihn an verschiedenen Fronten angegriffen, wobei keine einzige Botschaft bei den republikanischen Wählern so richtig durchzudringen scheint. DeSantis sagte kürzlich in einem Interview mit ABC News, dass Trump ein anderer Kandidat sei als 2015 und dass seine jüngste Kritik an einem sechswöchigen Abtreibungsverbot in Florida ein „großer Fehler“ sei. DeSantis hat auch Trumps Wählbarkeit infrage gestellt und dem Sender CBS News gesagt, dass er für zu viele Wähler ein „Dealbreaker“ sei. Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley bezeichnete Trump bei der letzten Republikaner-Debatte als „den unbeliebtesten Politiker“ des Landes. Einige Umfragen der letzten Monate haben jedoch gezeigt, dass Trump von den Republikanern als der beste Kandidat für die allgemeinen Wahlen angesehen wird.

Noch gibt es Republikaner, die Donald Trumps Kandidatur verhindern wollen

Außenstehende Gruppen und Spender, die versuchen, Trump an der Nominierung zu hindern, haben sich noch nicht auf einen einzigen alternativen Kandidaten geeinigt. Obwohl DeSantis mit hohen Erwartungen in das Rennen gegangen ist, ist er in den letzten Umfragen abgerutscht und konzentriert sich zunehmend auf Iowa.



Kevin Madden, ein GOP-Stratege, der an der Präsidentschaftskampagne von Mitt Romney im Jahr 2012 mitgearbeitet hat, sagte, dass keiner der anderen Kandidaten im Rennen gezeigt habe, dass sie eine Strategie hätten, um Trump zu schlagen. „Er ist ein technisch versierter Amtsinhaber. Was noch fehlt, ist eine breit angelegte, nachhaltige Kampagne, die zeigt, warum er eine schlechte Wahl ist“, so Madden.



Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Selbst Republikaner, die sich skeptisch über Trumps Chancen bei den Parlamentswahlen geäußert haben, haben festgestellt, dass es aufgrund seiner Vorteile, einschließlich seiner Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, schwierig sein wird, ihn vom Sieg bei der Nominierung abzuhalten. Senator John Cornyn (R-Tex.), ein langjähriger Stratege in der republikanischen Politik, sagte, Trump „hat eine Art, den ganzen Sauerstoff aufzusaugen“. Dennoch ist Cornyn nicht bereit, zuzugeben, dass Trump die GOP-Wahl anführen wird. „Ich glaube nicht, dass irgendetwas in der Politik unvermeidlich ist. Das macht sie ja so interessant“, sagte er. „Alles kann passieren.“

Whit Ayres, ein prominenter GOP-Stratege, sagte, bei all den Anklagen und Prozessen, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen werden, gebe es noch zu viele Unsicherheiten, um Trump zum Sieger zu küren. „Die Hälfte der Partei ist immer noch offen für eine Alternative, sie sind offen dafür, sich einen anderen Kandidaten anzuschauen, und es gibt zahlreiche Debatten, Vorwahlen und Vorwahlen. Ich weiß einfach nicht, wie man bei so viel Ungewissheit eine endgültige Aussage treffen kann“, sagte Ayres.

Cole, der früher Vorsitzender des Nationalen Republikanischen Kongresskomitees war, sagte, es sei möglich, dass ein anderer Kandidat die Erwartungen in Iowa oder New Hampshire übertreffe, aber wenn das nicht der Fall sei, rechne er damit, dass Trump die Nominierung schnell unter Dach und Fach habe. „Ich denke, er ist der wahrscheinliche Kandidat, aber ich würde nicht sagen, dass irgendetwas unvermeidlich ist. So ist die Politik. Aber wenn man sich die Umfragen, seine Zahlen und seine Stärke ansieht, ist es schwer zu erkennen. Ich glaube nicht, dass der Präsident am Super Tuesday überrascht wird, also denke ich, dass wir es ziemlich schnell wissen werden“, sagte Cole und bezog sich dabei auf den Tag im März, an dem in mehr als einem Dutzend Staaten gewählt wird.

Scott Clement und Paul Kane haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zur Autorin Colby Itkowitz ist eine Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post. Sie kam im März 2014 zur Post. Bevor sie zur Post kam, war Colby Itkowitz D.C.-Korrespondentin für The (Allentown) Morning Call und Reporterin für Verkehrspolitik bei Congressional Quarterly.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 24. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.