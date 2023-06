Einzig lebender Ex-US-Präsident ohne Sklavenhalter-Vorfahren: Trump zieht gewagte Schlüsse

Von: Franziska Schwarz

Donald Trump freut sich über eine journalistische Recherche zur Sklaverei (Symbolbild). © Ed Jones/AFP

Vermutet er viele Ahnenforschende unter seinen Fans? Donald Trump beruft sich im US-Wahlkampf nun auf seine Abstammung.

Washington, D.C. – Donald Trump empfiehlt sich den Wähler:innen in den USA, die Schwarz sind, und zwar mit Verweis auf seine eigene Abstammung. Unklar ist aber, ob er die journalistische Recherche, auf die er sich dabei bezieht, bis zum Schluss gelesen hat.

Die Recherche der Nachrichtenagentur Reuters ergab, dass US-Präsident Joe Biden sowie jeder aktuell noch lebende Ex-US-Präsident direkte Nachfolger von Familien sind, die einst Sklaven hielten – außer ihm selbst. Trump teilte das am Mittwoch (28. Juni) auf Truth Social, mit dem Zusatz: „Ich hoffe, dass jeder Afroamerikaner in diesem Land das jetzt liest“ und in Großbuchstaben noch: „DENKT DARAN!“

Sklavenhaltende Vorfahren: Republikaner und Demokraten im Vergleich

Die Untersuchung von Reuters bezog sich auf politische Führungskräfte in den USA. Die Nachrichtenagentur stellte nach eigenen Angaben aber auch fest, dass mindestens acht Prozent der Demokraten im letzten Kongress und 28 Prozent der Republikaner sklavenhaltende Vorfahren haben. Trump ist Republikaner.

Das Übergewicht der Republikaner spiegele die Stärke der Partei im Süden der USA wider, wo die Sklaverei einst konzentriert war, meinte Reuters in seinem Bericht: „Obwohl im frühen Amerika auch in den nördlichen Bundesstaaten Weiße Menschen Schwarze versklavten, war die Sklaverei kurz vor dem Bürgerkrieg fast ausschließlich ein Unterfangen des Südens.“

Um die Abstammungslinien der politischen Elite zu verfolgen, analysierten Journalist:innen Tausende Dokumente, schreibt Reuters, etwa:

US-Volkszählungen

Vorkriegszählungen versklavter Menschen, sogenannte „Sklavenpläne“

Steuerdokumente

Nachlassunterlagen

Familienbibeln

Zeitungsberichte

Geburts- und Sterbeurkunden

Die Ergebnisse wurden anschließend in jedem einzelnen genannten Fall von staatlich geprüften Genealogie-Fachleuten überprüft, hieß es. Nur etwa ein Viertel derjenigen, bei denen festgestellt wurde, dass sie sklavenhaltende Vorfahren hatten, äußerte sich gegenüber Reuters.

Experte zu Sklaverei-Untersuchung: „Kein weiteres Kapitel im Schuldspiel“

Die Identifizierung dieser familiären Verbindungen zu Sklavenhaltern sei „kein weiteres Kapitel im Schuldspiel“, betonte der Harvard-Professor Henry Louis Gates Jr. dabei im Gespräch mit dem Sender PBS. „Wir erben keine Schuld für die Taten unserer Vorfahren.“ Es gehe nur darum, zu veranschaulichen, wie eng Sklaverei „das Leben der Vorfahren der Menschen beeinflusst hat, die uns heute im Kongress der Vereinigten Staaten vertreten“, zitierte Reuters ihn.

Rassismus in den USA laut Fachleuten „allgegenwärtig“

Erst im Mai wies ein UN-Fachteam auf die „Erschöpfung“ der von Rassismus betroffenen Bevölkerung hin. Das UN-Team war ein Jahr nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz gegründet worden. Das Erbe der Sklaverei und der legalisierten Diskriminierung sei tief verwurzelt und im Alltag der Menschen mit afrikanischer Abstammung zu spüren. „Bis heute ist die Rassendiskriminierung bei Begegnungen mit den Strafverfolgungsbehörden allgegenwärtig“, sagte Tracie Keesee, eine der Rassismus-Expertinnen, vor Journalisten in Washington.

Die Fachleute begrüßten in einer Erklärung „diverse vielversprechende Initiativen“, die von den Behörden ergriffen worden seien. Das Team hatte sich zwölf Tage lang in den USA aufgehalten, um mit Opfern, Vertretern der Zivilgesellschaft, des Justizsystems, Polizeigewerkschaften, Behördenvertretern des Bundes und auf kommunaler Eben zu sprechen.

Polizeigewalt in den USA: der Fall George Floyd

Der Fall George Floyd ist dabei nur ein Beispiel. Er war im Mai 2020 in Minneapolis gestorben, nachdem der Polizeibeamte Derek Chauvin neuneinhalb Minuten lang auf seinem Nacken gekniet hatte. Der Fall löste in den USA und zahlreichen anderen Staaten Großproteste, oft unter dem Motto „Black Lives Matter“.

Zum Tod von George Floyd äußerte sich Trump damals öffentlich nicht viel. Er klang aber mindestens in einem Interview so, als wolle er die Fälle tödlicher Polizeigewalt gegen Afroamerikaner relativieren. Diese Fälle seien „schrecklich“, doch würden „mehr Weiße“ als Schwarze durch Polizeigewalt sterben, sagte Trump dem Fernsehsender CBS, ohne näher zu erläutern, wie er das meinte. (frs mit AFP)