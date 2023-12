Trump schwänzt TV-Debatte – aber erscheint vor Gericht

Der ehemalige Präsident Donald Trump erscheint zu seinem laufenden Zivilprozess wegen Betrugs. © Andrea Renault/Imago

Donald Trump nutzt seine rechtlichen Auseinandersetzungen als Wahlkampfthema. Seine Strategie scheint bei den Republikanern gut anzukommen.

New York – Donald Trump, der Spitzenkandidat für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024, nahm am Donnerstag an dem New Yorker Betrugsverfahren teil, in dem er als Angeklagter auftritt. Einen Tag nachdem er die letzte Präsidentschaftsdebatte der Republikaner im TV ausgelassen hatte.

Trump, zwei seiner erwachsenen Kinder und sein namensgebendes Unternehmen, die Trump Organization, werden von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James verklagt, weil sie angeblich jahrelang Immobilienwerte aufgebläht haben, um bessere Konditionen für Bankkredite und Versicherungen zu erhalten.

Der ehemalige Präsident hat an mehreren Verhandlungstagen teilgenommen, unter anderem als Michael Cohen, sein ehemaliger Fixer und jetziger Erzfeind, gegen ihn aussagte. Trump sagte am 6. November aus, als das Büro von James seinen Fall vorstellte. Es war ein kämpferischer Auftritt, bei dem der Richter des Obersten Gerichtshofs des Staates New York, Arthur Engoron, ihn wiederholt ermahnte, Fragen direkt zu beantworten und langatmige politische Aussagen zu vermeiden.

Es wird erwartet, dass Trump am kommenden Montag als Zeuge der Verteidigung in den Zeugenstand gerufen wird und dass die Verhandlung kurz danach abgeschlossen wird. Engoron wird voraussichtlich Anfang 2024 über diesen Teil des Falles entscheiden. Da es sich um einen Zivilprozess und nicht um eine Strafsache handelt, drohen den Angeklagten keine Gefängnisstrafen.

Trump nimmt wie üblich nicht an den Debatten teil

In dem 250 Millionen Dollar schweren New Yorker Zivilverfahren hat Engoron entschieden, dass Trump und sein Unternehmen Betrug begangen haben. In dem Verfahren wird untersucht, ob im Rahmen dieses Betrugs bestimmte illegale Handlungen begangen wurden, und es werden mögliche Strafen festgelegt.

Trumps jüngster Auftritt vor Gericht fand einen Tag nach der vierten Präsidentschaftsdebatte der Republikaner statt. Er schwänzte das Kräftemessen und hielt sich damit an seine Praxis, an solchen Veranstaltungen nicht teilzunehmen. Weniger als sechs Wochen vor der ersten Nominierungswahl führt Trump die Umfragen im Rennen der Republikaner an und liegt in wichtigen Vorwahlen und landesweit mit großem Abstand vor seinen engsten Konkurrenten.

Bei den Republikanern geht es nur noch um Platz zwei

An der Debatte am Mittwoch nahmen vier Kandidaten teil, die die meiste Zeit damit verbrachten, miteinander zu streiten und Trump weitestgehend schonten. Da nur noch wenig Zeit bleibt, um seinen großen Vorsprung zu verringern, bevor die Vorwahlen und der Parteien beginnen, befinden sich die Kandidaten im Wesentlichen in einem Kampf um den zweiten Platz, zumindest im Moment.

Trump hat den New Yorker Zivilprozess sowie die 91 strafrechtlichen Anklagen, die gegen ihn erhoben werden, als Wahlkampfthema genutzt, indem er sich ohne Beweise als Opfer einer ungerechten politischen Hetzjagd darstellte. Solche Taktiken kommen bei der Basis gut an, wie Umfragen sowie Interviews mit Wählern und anderen Personen zeigen.

Die Grenzen zwischen Trumps Strategie zur Bewältigung seiner zivil- und strafrechtlichen Fälle und seinem Wahlkampfplan verschwimmen immer mehr. Er hat Auftritte vor Gericht genutzt, um Missstände und andere Botschaften zu verstärken, die er auf seinen Wahlkampftouren häufig anspricht, und um die Aufmerksamkeit von seinen Rivalen abzulenken.

Bei Wahlkampfveranstaltungen verweist Trump häufig auf seine rechtliche Situation. Auch wenn er die Debatte ausgelassen hat, stand er in dieser Woche im Mittelpunkt des Rennens.

Am Dienstag wurde er von einigen Kritikern erneut wegen seiner Pläne für die zweite Amtszeit kritisiert. Zuvor hatte er bei einer Veranstaltung des Senders Fox News gesagt, er werde im Falle seiner Wiederwahl kein Diktator sein, „außer am ersten Tag“, bevor er über Ölbohrungen und die Schließung der Grenze sprach.

