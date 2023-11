Verschwörungsmythen zu Thanksgiving: Trump Jr. nimmt das FBI ins Visier

Von: Nail Akkoyun

Drucken Teilen

Donald Trump Jr. nutzt Thanksgiving für eine politische Botschaft. Sein Angriffsziel: das FBI und seine vermeintliche Voreingenommenheit.

Washington, D.C. – Aus der Politik werden an Thanksgiving üblicherweise nüchterne Grüße und Botschaften an die US-amerikanischen Familien versendet. Bei den Trumps läuft das – wie so häufig – jedoch anders. So schoss Donald Trump Jr. am gestrigen Donnerstag gegen das FBI.

Auf X (ehemals Twitter) teilte der Sohn des früheren Präsidenten Donald Trump ein Bild einer Familie, die gemeinsam Thanksgiving feiert. Außerhalb des Fensters steht ein FBI-Agent, der mit einer Waffe in der Hand hineinschaut. Dazu schrieb Trump Jr.: „Hoffentlich hattet ihr alle ein tolles Thanksgiving … Seid dankbar dafür, dass das FBI die wahren inländischen Terrordrohungen beobachtet!!!!“.

Donald Trump Jr. attackiert FBI: „Sie schaffen Terroristen“

Der 45-Jährige bedient sich dabei offenbar dem Verschwörungsmythos, demzufolge das FBI nicht nur Republikaner wie seinen Vater, sondern auch „traditionelle Amerikaner“ ins Visier nimmt. Insbesondere aufgrund der Ermittlungen gegen Donald Trump, die unter anderem vom FBI durchgeführt worden sind, werfen hochrangige Republikanerinnen und Republikaner der US-Sicherheitsbehörde eine politische Voreingenommenheit zugunsten der Demokraten vor.

„Wenn das FBI aufhören würde, Katholiken, besorgte Eltern bei Elternbeiratssitzungen und MAGA-Patrioten auszuspionieren, würden sie vielleicht zur Abwechslung mal echte Terroristen stoppen, anstatt zu versuchen, sie zu schaffen“, schrieb Trump Jr. schon Ende Oktober auf X, als er den Amoklauf im US-Staat Maine auf das vermeintliche Versagen des FBI schob.

Der Inlandsgeheimdienst war auch für die Beschlagnahmung Tausender von Dokumenten bei einer Durchsuchung von Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida im August 2022 verantwortlich, darunter etwa 100 als geheim gekennzeichnete Dokumente, die Teil der Anklage gegen Trump sind. Der Ex-Präsident streitet bis heute jegliches Fehlverhalten ab.

Donald Trump Jr. und sein Vater während einer Boxveranstaltung. (Archivfoto) © Chandan Khanna/AFP

Vor Gericht: Donald Trump Jr. lobt seinen Vater in den höchsten Tönen

Donald Jr. selbst ist Angeklagter in dem zivilgerichtlichen Betrugsverfahren gegen die Trump Organization. In dem Prozess wird das Unternehmen beschuldigt, seinen Wert aufgebläht zu haben, um so an günstige Kredite zu gelangen. Zuletzt hatten bereits mehrere Kinder Trumps ausgesagt. Donald Jr. und Eric wiesen vor Gericht jegliche Vorwürfe zurück und sagten aus, sie hätten mit der Buchhaltung und den Abrechnungen nichts zu tun gehabt.

Vor der Staatsanwaltschaft nutzte Donald Trumps ältester Sohn die Gelegenheit vor allem dazu, um seinen Vater und dessen Immobilien-Unternehmen zu loben. Sein Vater sei ein „Visionär“, ein „Immobilien-Künstler“, der Dinge schaffe, die andere sich nicht einmal vorstellen könnten, sagte Donald Trump Jr. (nak/dpa)