Ex-Trump-Berater in Haft: Bannon kommt gegen Millionen Kaution zunächst frei - Er erklärt sich für nicht schuldig

Der frühere Berater von Donald Trump ist bin New York festgenommen worden. Steve Bannon wird vorgeworfen, Geld für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko unrechtmäßig verwendet zu haben

Update vom 21. August, 13.19 Uhr: Der frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hat sich nach seiner Festnahme wegen Betrugsverdachts (siehe Ursprungsmeldung) für nicht schuldig erklärt. Haftrichter Stewart Aaron in New York legte am Donnerstag fest, dass Bannon gegen eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Dollar zunächst freikommt. Davon muss Trumps Ex-Berater 1,75 Millionen Dollar als Sicherheit hinterlegen. Aaron verhängte außerdem eine Reisesperre für Gebiete außerhalb des Nordostens der USA. Seinen Reisepass muss Bannon abgeben.

Der 66-Jährige wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf einer Jacht vor der Küste des Bundesstaats Connecticut festgenommen. Haftrichter Aaron verfügte, dass Bannon für die Nutzung von privaten Flugzeugen oder Booten eine Erlaubnis beantragen muss. Er darf außerdem keinen Kontakt zu den anderen Angeklagten oder zu Personen mit Verbindungen zu „We Build the Wall“ unterhalten.

+ Ex-Trump-Berater Steve Bannon (Archivbild) plädiert nach seiner Festnahme auf „nicht schuldig“. © Evan Vucci/AP/dpa

Schwere Vorwürfe gegen Trumps Ex-Berater: Steve Bannon festgenommen - Reaktion des US-Präsidenten macht stutzig

Update vom 20. August, 18.13 Uhr: Nach der Festnahme seines früheren Chefstrategen Steve Bannon wegen der Unterschlagung von Spendengeldern hat US-Präsident Donald Trump versichert, „nichts“ von dessen Spenden-Kampagne zur Finanzierung einer Mauer an der US-Grenze zu Mexiko gewusst zu haben.

„Ich wusste gar nichts von dem Projekt“, sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten im Weißen Haus. Auch habe er „seit sehr langer Zeit“ keinen Kontakt mehr zu Bannon gehabt.

+ Der Ex-Berater von Donald Trump wurde in New York festgenommen. © Matt York/AP/dpa

Der ultranationalistische Publizist Bannon war im Präsidentschaftswahlkampf 2016 Trumps Wahlkampfleiter und von Januar bis August 2017 der Chefstratege des Präsidenten im Weißen Haus. Bannon, der früher auch Herausgeber der bei rechten Verschwörungsmythikern beliebten Website Breitbart News war, wurde ein enormer Einfluss auf Trump nachgesagt. Auf ihn geht unter anderem ein von Trump erlassenes Einreiseverbot für Bürger aus muslimisch geprägten Ländern zurück.

Der Bau einer Grenzmauer zu Mexiko war eines der zentralen Versprechen Trumps im Wahlkampf 2016. Seit seinem Amtsantritt treibt er den Bau der Mauer voran.

Donald Trump: Ärger um Ex-Berater Steve Bannon - Festnahme in New York

New York/Washington - Der frühere Trump-Berater Steve Bannon ist am Donnerstag nach einer Betrugsanklage in New York festgenommen worden.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft ihm und drei weiteren Personen vor, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko unrechtmäßig verwendet zu haben. Die Kampagne unter dem Namen „We Build the Wall“ (Wir bauen die Mauer) habe mehr als 25 Millionen Dollar von „hunderttausenden“ Spendern bekommen.

Steve Bannon, ehemaliger Trump-Berater, wegen Spendenbetrugs verhaftet.

Bannon gehört zu den einflussreichsten Stimmen im ultra-konservativen Lager der US-Politik. Er war eine Zeit lang Chefstratege und Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump*. Dem Nachrichtensender CNN zufolge gab es von Bannons Anwalt zunächst keine Reaktion auf die Anklage. (dpa)

