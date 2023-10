Mitten im Israel-Krieg lädt Donald Trump den nächsten Hitler-Fan ein

Von: Daniel Dillmann

Während die Hamas Israel mit Terror überzieht, bietet Donald Trump einem bekennenden Antisemiten eine Bühne. Es ist nicht das erste Mal.

Palm Beach (Florida) - Eine Stunde Autofahrt liegen zwischen Mar-a-Lago und dem Trump National Doral in Miami. Donald Trump hat es also nicht weit, wenn er an diesem Wochenende (13. und 14. Oktober) die Tour „ReAwaken America“ besuchen möchte, die in seinem Golfclub Station macht. Auf der Versammlung ultrarechter Aktivisten und christlicher Nationalisten könnte der ehemalige Präsident einige Bekannte treffen. Sein Sohn Eric Trump sowie dessen Frau Lara Trump sind als Stargäste angekündigt, ebenso Trumps Anwältin Alina Habba - und Ian Smith.

Der selbst ernannte Fitness-Influencer, Corona-Skeptiker und ehemalige Besitzer eines Fitnessstudios ist gern gesehener Gast auf der „ReAwaken America“-Tour. Laut Recherchen des Nachrichtenportals MediaMatters ist es bereits das vierte Mal, dass Smith mit einem der Söhne Donald Trumps auftritt. Neben den Trumps werden weitere Persönlichkeiten aus deren Umfeld erwartet, darunter unter anderem Altstar Roger Stone, Kissen-Verkäufer Mike Lindell und Verschwörungstheoretikerin Laura Loomer.

Donald Trump (r.) mit seinen Söhnen Eric, Donald Jr. und dem saudi-arabischen Geschäftsmann Majed Al Surour auf seinem Golfplatz in Miami. (Archivbild) © IMAGO/Jasen Vinlove

Donald Trump lässt Antisemiten in seinem Golfclub auftreten

In der Vergangenheit scheiterte der Fitness-Coach mit einer Kandidatur bei den Republikanern für das Repräsentantenhaus. 2007 geriet er in die Schlagzeilen, weil er betrunken einen Autounfall verursacht hatte, bei dem ein Jugendlicher getötet wurde. Im Jahr 2022 wurde er erneut wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet. Die Anklage gegen ihn wurde aber fallen gelassen. Smith bekannte sich stattdessen schuldig, einen Alkoholtest verweigert zu haben und unvorsichtig gefahren zu sein.

Als Influencer ist Ian Smith selbstredend schwer aktiv in den sozialen Medien. Dort verbreitet der Fitness-Coach neben Lebensweisheiten und Witzen über die Demokraten Neonazi-Propaganda. Unter anderem leugnete Smith den Holocaust, drückte seine Bewunderung für Adolf Hitler aus und schrieb, „die guten Jungs“ hätten den Zweiten Weltkrieg verloren. Smith war bereits Gast bei Fox News und ist beim rechtsradikalen Pendant Newsmax gern gesehener Gesprächspartner.

Das imposante Hauptgebäude des Trump National Doral Golfclub in Miami, Florida. © IMAGO/Andrew Weber

Trumps Beziehungen zu Antisemiten nach Krieg in Israel im Fokus

Vor allem angesichts des Kriegs in Israel erregt der Auftritt von Smith im Golfclub Donald Trumps nun die Gemüter. Es ist auch nicht das erste Mal, dass der ehemalige Präsident bekennenden Antisemiten eine Bühne bietet. Im vergangenen Jahr gelangte Trump in die Schlagzeilen, weil er Kanye West zum gemeinsamen Dinner nach Mar-a-Lago eingeladen hatte. West, ebenfalls überzeugter Antisemit, brachte Nick Fuentes mit. Der 25 Jahre alte Youtuber ist Anhänger der ultrarechten „White Supremacy“-Bewegung und wie Smith Holocaust-Leugner.

Während sein Sohn und seine Schwiegertochter mit Antisemiten auftreten, äußerte sich Donald Trump selbst natürlich auch zum aktuellen Geschehen im Israel-Konflikt. Der ehemalige Präsident, dessen Tochter Ivanka Trump nach ihrer Hochzeit mit Jared Kushner zum jüdischen Glauben konvertierte, lobte die Terrormiliz Hisbollah und übte scharfe Kritik an Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, wie die Washington Post berichtete.

Hamas setzt Angriffe auf Israel fort

Israel wird seit Samstag (7. Oktober) von Terrorangriffen der Hamas heimgesucht. Tausende Menschen wurden getötet, hunderte Zivilisten, darunter zahlreiche Kinder, wurden von den Angreifern als Geiseln genommen. Die mit der Hamas verbündete Hisbollah startete Raketenangriffe aus dem Norden und attackierte Stellungen der israelischen Armee. (Daniel Dillmann)