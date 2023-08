Vereint gegen Fox News: Trump und Carlson machen gemeinsame Sache

Der ehemalige Präsident Donald Trump (r.) und Tucker Carlson während der 3. Runde der LIV Golf Invitational Series Bedminster am 31. Juli 2022. © Rich Graessle/Icon Sportswire/Imago

Donald Trump und Tucker Carlson arbeiten wieder zusammen. Dabei hasst der TV-Moderator den früheren Präsidenten eigentlich. Oder stimmt das etwa doch nicht?

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 20. August 2023 The Washington Post.

Bedminster - Donald Trump hat vergangenen Mittwoch Tucker Carlson und sein kleines Team in einem privaten Raum in Trumps Club in Bedminster, N.J., zu einem Interview empfangen.

Bevor die Kameras liefen, erzählte der ehemalige Präsident dem früheren Fox News-Moderator, dass er den Raum vor Jahren von amischen Arbeitern bauen ließ, wie zwei mit dem Gespräch vertraute Personen berichten. Die Umgebung hatte nicht das vergoldete Aussehen vieler von Trumps Immobilien, und die hölzerne Einrichtung entsprach Carlsons bevorzugter rustikaler Ästhetik.

Trump und Carlson sind eng miteinander verflochten

Dass die beiden Männer überhaupt miteinander sprachen, schien angesichts der Ereignisse, die sich zwischen ihnen zugetragen hatten, außergewöhnlich. Trump und Carlson sind beide große Persönlichkeiten der politischen Rechten Amerikas, ihre Interessen und Ambitionen sind seit langem miteinander verflochten. Doch im März enthüllte eine Sammlung von Textnachrichten, die im Rahmen einer Klage gegen den Sender Fox veröffentlicht wurde, dass Carlson ihm einmal anvertraut hatte, dass er Trump „leidenschaftlich“ hasse und dass er es kaum erwarten könne, bis er „Trump die meisten Nächte ignorieren“ könne.

Nun, da Trump zum dritten Mal in Folge die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner anstrebt und Carlson versucht, seine Karriere außerhalb des Kabelfernsehens fortzusetzen, haben die beiden ihre anhaltende Feindseligkeit beiseite gelegt, um es mit Fox News aufzunehmen.

Das Ergebnis wird am Mittwochabend (23. August) auf X - früher bekannt als Twitter - zu sehen sein. Es wird direkt gegenüber einem wichtigen Ereignis für Fox laufen - der ersten republikanischen Präsidentschaftsdebatte des Wahlkampfs 2024, die Trump, der Spitzenkandidat der GOP, auffallend oft auslässt.

Dieser Bericht darüber, wie es zu dem Treffen zwischen Trump und Carlson kam, basiert auf Interviews mit einem halben Dutzend aktueller und ehemaliger Mitarbeiter von Fox News und Trump-Beratern, die anonym bleiben wollten, um die Beziehung zwischen den beiden Männern zu erörtern.

Trump kann Konkurrenz in den Schatten stellen

Für Trump bietet das Interview die Chance, seinen Konkurrenten mit niedrigeren Umfragewerten das Rampenlicht zu entziehen, auch wenn er bei der vom RNC gesponserten Debatte nicht auf der Bühne steht. Es ist auch ein nicht ganz so subtiler Seitenhieb auf Fox, den Sender, der ihm beim Aufbau seiner politischen Karriere geholfen hat, der sich aber in letzter Zeit um einen anderen republikanischen Kandidaten bemüht, den er inoffiziell bei den Präsidentschaftsvorwahlen unterstützen will.

Für Carlson ist die Sitzung mit Trump ein möglicher Ansporn für seine Bemühungen, seine Einschaltquoten bei X und darüber hinaus wieder zu steigern. Carlson war der Fox-Star mit den höchsten Einschaltquoten, bevor seine Sendung nach dem 787,5-Millionen-Dollar-Vergleich des Senders mit Dominion Voting Systems im April abrupt abgesetzt wurde.

Steven Cheung, ein Sprecher von Trump, antwortete nicht auf eine E-Mail, in der er um einen Kommentar bat.

Ein Sprecher von Fox News sagte, der Sender freue sich darauf, die erste Debatte der republikanischen Vorwahlen zu veranstalten, die den Zuschauern eine einmalige Gelegenheit biete, mehr über die Positionen der Kandidaten zu einer Vielzahl von Themen zu erfahren, was für den Wahlprozess von entscheidender Bedeutung sei.

Das Interview zwischen Carlson und Trump wäre beinahe nicht zustande gekommen, wie zwei mit der Planung vertraute Personen berichten. Die beiden Männer hatten zwei Monate lang informell über eine mögliche Veranstaltung gesprochen, um die Aufmerksamkeit von der von Fox veranstalteten Debatte abzulenken.

Doch Carlson sollte diese Woche außer Landes sein, um Interviews mit dem autokratischen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zu geben, so dass es schwierig war, das Interview zu planen.

Trump beschwert sich seit langem über Fox News

Trump hatte hin und her überlegt, ob er bei der RNC-Debatte am Mittwoch auf der Bühne erscheinen würde, oder bei einer anderen. Nach Angaben von drei Personen, die mit dem Abendessen vertraut sind, hatte er im Sommer mit der CEO von Fox News, Suzanne Scott, und dem Präsidenten des Senders, Jay Wallace, in seinem Bedminster Club zu Abend gegessen und ihnen den Eindruck vermittelt, dass er an der Veranstaltung teilnehmen könnte.

Trump hat sich jedoch seit langem darüber beschwert, dass sich der Sender gegen ihn gewandt zu haben scheint, da Fox zeitweise über Rivalen wie den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und den Tech-Unternehmer Vivek Ramaswamy positiv berichtet hat. Fox-Mitbegründer Rupert Murdoch hat Virginia Gov. Glenn Youngkin ermutigt, sich an der Vorwahl zu beteiligen.

Vor zwei Wochen legten Trump und Carlson einen Termin für das Interview fest, und Carlsons Team entschied sich in letzter Minute, es kurz vor der Abreise nach Europa zu machen“, so eine mit den Gesprächen vertraute Person, die anonym bleiben wollte, um private Überlegungen zu diskutieren.

Carlson begann im Juni, seine Sendungen auf seinem Twitter-Konto zu veröffentlichen. Elon Musk, der Eigentümer von X, hat sich persönlich an der Entwicklung von Funktionen beteiligt, von denen Carlsons Team glaubt, dass sie ihre Videos zugänglicher machen werden, einschließlich der Möglichkeit, X-Videos auf Fernsehgeräten mit Apples Airplay-Funktion abzuspielen, so eine Person, die Carlson nahesteht. Carlsons Team drängte X auch dazu, eine Bild-im-Bild-Funktion zu entwickeln, die es Nutzern ermöglicht, ein X-Video weiterzuschauen, während sie andere Funktionen auf ihrem Telefon nutzen, so zwei Personen, die mit den Diskussionen vertraut sind.

X reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Carlson hat Trump mehrfach interviewt

Trump wollte nicht, dass öffentlich bekannt wird, dass er das Interview aufgezeichnet hatte, und wies sein Team an, es geheim zu halten, sagten Berater. Trumps Team versuchte immer wieder zu signalisieren, dass er vielleicht doch an der Fox-Debatte teilnehmen würde, und seine Berater weigerten sich, zu bestätigen, dass er in Erwägung zog, für ein Carlson-Interview anzutreten, das er bereits aufgezeichnet hatte. Selbst dann ließ er die Leute darüber abstimmen, ob er an der Debatte teilnehmen sollte.

Carlsons Team sah das Treffen in Bedminster nicht als Garantie dafür, dass Trump nicht auch an der Debatte in dieser Woche teilnehmen würde.

Trump informierte die RNC-Vorsitzende Ronna McDaniel erst am Sonntag offiziell über seine Entscheidung, nicht auf der Bühne zu erscheinen, nachdem das Carlson-Interview bekannt geworden war. Trump sagte McDaniel, die Entscheidung sei nicht dazu gedacht gewesen, sie zu ärgern, so Personen, die mit seinen Gesprächen vertraut sind.

Trump sagte seinen Beratern, er wolle nicht, dass Carlsons Interview auf X erscheint, weil es ein Konkurrent von Truth Social ist, Trumps sozialem Mediennetzwerk. Carlson und sein Team haben jedoch seit Monaten eine Beziehung zu Musk aufgebaut und sagten Trump, dass sie der Meinung seien, Trumps eigene Plattform habe nicht die nötige Reichweite.

Carlson hat Trumps „America First“-Rhetorik aufgegriffen und verstärkt und gleichzeitig die Theorie aufgestellt, dass die „Demokratische Partei versucht, die derzeitige Wählerschaft durch neue Leute zu ersetzen, durch gehorsamere Wähler aus der Dritten Welt“.

Aber Trump hat lange Zeit ein Maß an Kritik von Carlson akzeptiert, das er von den meisten anderen Fox-Moderatoren nicht bekommen hat, wie Personen berichten, die mit der Dynamik zwischen den beiden Männern vertraut sind.

Während seiner Zeit bei Fox interviewte Carlson Trump mehrfach, behielt aber eine unabhängigere Haltung bei als einige seiner Kollegen, wie Sean Hannity oder Jeanine Pirro.

Carlson biedert sich bei Trump an

Nachdem Carlsons Texte, in denen er Trump beschimpfte, im Rahmen des Rechtsstreits von Dominion gegen Fox veröffentlicht wurden, versuchte Carlson, dem ehemaligen Präsidenten zu versichern, dass er nur Dampf abgelassen habe, nachdem er von Trumps Mitarbeitern irregeführt worden sei.

Bei einem dieser Vorfälle musste Carlson einen Fehler in einem Beitrag über Tote korrigieren, die angeblich an den Wahlen 2020 in Georgia teilnehmen würden. Die Information war einem von Carlsons Produzenten von einem Trump-Berater zugetragen worden, der behauptete, Beweise für Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe in diesem Bundesstaat zu haben, und wurde weitgehend entkräftet. Carlson wetterte privat gegen die Unzuverlässigkeit der von Trumps Team verbreiteten Informationen.

Aber Carlsons Sendung hat immer genug Trump-freundliche Kommentare enthalten, um in der Gunst des ehemaligen Präsidenten zu bleiben.

Selbst nachdem Carlsons Texte im März öffentlich wurden, signalisierte Trump, dass er mit Carlsons Sondersendung, die auf dem digitalen Streaming-Dienst des Senders lief, zufrieden war. In der Sendung wurde argumentiert, dass es sich bei dem Anschlag vom 6. Januar nicht um einen „tödlichen Aufstand“ gehandelt habe und dass die Gewalt an diesem Tag übertrieben dargestellt worden sei. Mehrere Personen wurden vor einem Bundesgericht wegen aufrührerischer Verschwörung im Zusammenhang mit dem Anschlag verurteilt. Vier Menschen in der Menge starben, ein Beamter der Kapitolpolizei starb, nachdem er von Randalierern zusammengeschlagen worden war, und vier Beamte der Kapitolpolizei, die am 6. Januar Dienst taten, starben in den Tagen und Monaten danach durch Selbstmord.

Trump teilte einen Artikel über Carlsons Sondersendung und schrieb: „Er hasst mich nicht, oder zumindest nicht mehr!“

Kurz darauf lud Carlson Trump ein, in seine Fox-Sendung zu kommen, und Trump sagte zu. Carlson und sein Produktionsteam reisten zu Trumps Mar-a-Lago Club in Florida, um das Interview zu führen. „Für einen Mann, der als Extremist karikiert wird“, sagte Carlson über Trump in seiner Einleitung zu dem Interview, „denken wir, dass Sie das, was er zu sagen hat, moderat, vernünftig und weise finden werden“.

Fox News setzt Carlsons Sendung ab - Quoten brechen ein

Nachdem Fox Carlsons Sendung abgesetzt hatte, brachen die Einschaltquoten des Senders ein. In den vier Wochen vor Carlsons Ausstieg erreichte Fox zur Hauptsendezeit durchschnittlich 2,6 Millionen Zuschauer; in den vier Wochen danach waren es nur noch 1,6 Millionen - immer noch an der Spitze der Kabelnachrichten, aber mit einem Rückgang von 39 Prozent. Mit einem neuen Programm zur Hauptsendezeit konnte der Sender einige dieser Zuschauer zurückgewinnen und die durchschnittliche Gesamtzuschauerzahl in der Hauptsendezeit auf 2,2 Millionen steigern.

Trump hat sich bei seinen Beratern darüber beschwert, dass Carlson während seiner Präsidentschaft manchmal nicht freundlich genug zu ihm war. Er respektierte aber auch Carlsons hohe Einschaltquoten und sagte später zu Beratern, er könne nicht glauben, dass Fox Carlson entlassen habe.

Fox hat Carlson noch nicht aus seinem Vertrag entlassen, der im Dezember 2024 ausläuft. Das Unternehmen hat Carlson mitgeteilt, dass er durch die Veröffentlichung von Videos auf X gegen seinen Vertrag verstößt. Carlsons Anwalt, Bryan Freedman, hat Fox seinerseits beschuldigt, Carlsons Recht auf freie Meinungsäußerung zu aktuellen Ereignissen zu verletzen.

Die beiden Männer haben keine weiteren gemeinsamen Veranstaltungen geplant. Während Carlson daran arbeitet, ein neues Unternehmen aufzubauen und Studios in Maine und Florida wiederherzustellen, möchte er eine gewisse Distanz zu Trump wahren, dessen falsche Leugnung der Wahlergebnisse 2020 Carlson frustrierte und dazu beitrug, dass Fox zum Ziel kostspieliger Rechtsstreitigkeiten wurde.

Aber Carlson genießt weiterhin Trumps Gesellschaft, bis zu einem gewissen Grad. „Ob ich Trump mag? Ich liebe ihn. Aber Trump hat viele Gesichter“, sagte Carlson seinem autorisierten Biografen Chadwick Moore. „Er war ein völlig ineffektiver Präsident. Er könnte meinen Haushalt nicht führen. Er ist kein Manager, und das ist sehr frustrierend zu beobachten.“

„Aber Trump als Mann? Mit Trump zu Abend zu essen ist eine der größten Freuden auf der Welt. Wenn man eine Liste von Leuten zusammenstellen würde, mit denen man gerne zu Abend essen würde, stünde Trump ganz oben auf der Liste“, sagte Carlson.

„Letztendlich ist Trump nur der Oberkellner, ein wunderbarer Gastgeber. Witzig, unverschämt, absolut auf seinem eigenen Planeten.“

Jeremy Barr hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Josh Dawsey ist Reporter für politische Unternehmen und Ermittlungen bei der Washington Post. Er arbeitet seit 2017 für die Zeitung und berichtete zuvor über das Weiße Haus. Davor berichtete er für Politico über das Weiße Haus und für das Wall Street Journal über das New Yorker Rathaus und den Gouverneur von New Jersey, Chris Christie. Sarah Ellison ist eine in New York ansässige Redakteurin der Washington Post. Zuvor schrieb sie für Vanity Fair, das Wall Street Journal und Newsweek, wo sie als Nachrichtenassistentin in Paris begann.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 23. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.