Trump bleibt auch dritter Republikaner-Debatte fern – und tritt zeitgleich vor Fans auf

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Zwei Monate vor Beginn der Vorwahlen schwänzt Donald Trump erneut eine TV-Debatte der Republikaner – und geht in Florida auf Stimmenfang.

Miami – Führende Präsidentschaftsbewerberinnen und Präsidentschaftsbewerber der Republikaner treten am Mittwochabend bei einer dritten Fernsehdebatte gegeneinander an – doch der in Umfragen führende Donald Trump bleibt ein drittes Mal fern.

Während in Miami Floridas Gouverneur Ron DeSantis, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy, der frühere Gouverneur des Bundesstaates New Jersey, Chris Christie, und Senator Tim Scott streiten (20 Uhr Ortszeit, 2 Uhr MEZ), wird Trump zeitgleich einen Solo-Auftritt abhalten, ebenfalls im Raum Miami.

Trump bleibt TV-Debatte erneut fern

Trump begründet sein Fernbleiben erneut mit aktuellen Umfragewerten. Unter den republikanischen Kandidaten liegt Trump derzeit uneinholbar vorn. Anfang des Jahres war DeSantis noch dicht an Trump dran.

Hialeah, ein Vorort von Miami, in dem Trump am Mittwochabend auftreten wird, gilt als Hochburg der Kubano-Amerikaner, die erfahrungsgemäß eher rechts wählen. Hier will Trump auf Stimmenfang gehen, sagte sein Kampagnensprecher Steven Cheung laut Nachrichtenagentur Reuters.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Donald Trump 2024 erneut gegen Joe Biden?

Doch selbst ohne Trumps Anwesenheit stiehlt er den Republikanern die Show – am Thema Trump werden die Kandidaten auch in TV-Debatte Nummer nicht vorbeikommen. Christie und DeSantis warfen ihm vor, sich zu verstecken und vor einer Verteidigung seiner Arbeit als US-Präsident zu drücken.

Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Florida: Erneut bleibt der Republikaner einer TV-Debatte fern. (Archivfoto) © Joe Raedle/AFP

Die Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner beginnen Mitte Januar im Bundesstaat Iowa. Der Sieger der Vorwahlen wird am 5. November 2024 Amtsinhaber Joe Biden herausfordern. Derzeit muss sich Donald Trump aber noch mit rechtlichen Schwierigkeiten auseinandersetzen. (lrg/afp)