„Nichts mehr zu sagen“ – Trump verzichtet auf weitere Aussagen im Betrugsprozess

Von: Stefan Krieger

Im Zivilprozess um Milliardenbetrug verweigert Donald Trump weitere Stellungnahmen. Er bezeichnet den Prozess als „verrückt“.

New York – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat beschlossen, nicht wie geplant am Montag (11. Dezember) in seinem New Yorker Zivilprozess wegen Betrugs auszusagen.

Dem Ex-Präsidenten sowie seinen Söhnen Donald Trump Junior und Eric Trump wird in dem Zivilverfahren vorgeworfen, über Jahre die Vermögenswerte des Familien-Immobilienimperiums um Milliardenbeträge aufgeblasen zu haben, um an bessere Konditionen für Kredite und Versicherungen zu kommen.

Trump im Zivilprozess: „Sehr unfair und verrückt“

Vor gut einem Monat war Trump im Gerichtssaal mit Richter Arthur Engoron aneinandergeraten. „Das ist keine Wahlkampfveranstaltung“, sagte Engoron an die Adresse des 77-jährigen Republikaners. „Bitte nur Antworten auf Fragen, keine Reden.“ Der Ex-Präsident wiederum sprach von einem „sehr unfairen“ und „verrückten“ Prozess.

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, neben seinem Anwalt Christopher Kise am Tisch der Verteidigung im Obersten Gerichtshof von New York. © Mike Segar/dpa

Jetzt hat Trump offenbar beschlossen, zum Verfahren keine weiteren Erklärungen abzugeben. Er habe zu den Anschuldigungen „nichts mehr zu sagen“, schrieb Trump am Sonntag in seinem Online-Netzwerk Truth Social. Er habe bereits „sehr erfolgreich und schlüssig“ in dem Fall ausgesagt und werde daher am Montag nicht vor Gericht erscheinen.

Richter Engoron hatte schon im Vorfeld des seit Anfang Oktober laufenden Prozesses geurteilt, dass Trump die Vermögenswerte seiner Immobilien zu hoch angab und damit „Betrug“ beging. Bei dem Zivilprozess geht es deswegen insbesondere um die Frage, wie hoch die Strafe ausfallen wird.

Staatsanwaltschaft fordert Geldstrafe von 250 Millionen Dollar

Generalstaatsanwältin James hat eine Geldstrafe von 250 Millionen Dollar (rund 234 Millionen Euro) gefordert. Sie will auch, dass Trump und seine beiden ältesten Söhne in New York keine Unternehmen mehr leiten dürfen. Eine Gefängnisstrafe droht dem Ex-Präsidenten in diesem Verfahren nicht.

Trump, der bei der US-Wahl 2024 erneut antreten will, hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und als politisch motiviert bezeichnet. Er hatte im November in einer hitzigen und teils chaotischen Sitzung bereits ausgesagt und dabei immer wieder betont, dass der Wert seiner Immobilien unterschätzt sei, nicht aber aufgebläht. Er gab dabei aber auch freimütig zu, Einfluss auf finanzielle Berichte genommen zu haben und widersprach sich teilweise selbst. Auch seine Kinder Donald Jr., Eric und Ivanka wurden in dem Verfahren von der Staatsanwaltschaft befragt.

Zusätzlich zu dem Zivilverfahren wurde er in vier Strafverfahren angeklagt. Zwei Anklagen beziehen sich auf Trumps Versuche, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 zu ändern und damit die Präsidentschaft von Joe Biden zu kippen – mit dem Ziel, selbst an der Macht zu bleiben. (skr/afp/dpa)