Trump irritiert mit Aussage zu „Waldstädten“ und „explodierenden Bäumen“ in Österreich - Reaktion folgt prompt

In einem Interview mit dem Sender Fox News sprach US-Präsident Donald Trump* über die Waldbrände im Land.

Dabei zog er einen seltsamen Vergleich mit Europa und im Speziellen mit Österreich.

Daraufhin gab es jede Menge Spott über die Aussagen des amerikanischen Präsidenten.

Washington - US-Präsident Donald Trump sucht gerne nach kreativen Ausreden und Vergleichen, wenn um Probleme im eigenen Land geht. Eines seiner größten Probleme im Augenblick dürften wohl die massiven Waldbrände an der amerikanischen Westküste sein, die vor allem durch Trockengewitter ausgelöst wurden. Schon bei Bränden vor zwei Jahren riet er den Forstbehörden, nach Finnland zu schauen. Die würden dort besser „rechen und harken" und so die Waldbrandgefahr niedrig halten. Für diese Aussage erntete er jede Menge Spott. Man könnte jetzt denken, er hätte aus dem Fehler damals gelernt. Doch weit gefehlt. Erneut regt ein Vergleich mit Europa vor allem die Netz-Community zu kreativen Posts über ihn an.

Donald Trump zieht in einem Interview einen seltsamen Vergleich mit Europa und Österreich

Vor ein paar Tagen war Trump zu einem Telefoninterview des Senders Fox News eingeladen worden. Thema waren unter anderem die verheerenden Waldbrände in den USA. Irgendwann fabulierte er los, dass Europa ein großes Vorbild in Sachen Waldbrandbekämpfung sei. Denn die Menschen würden dort in „Waldstädten" leben. Besonders Österreich nahm Trump dabei heraus. „Die leben im Wald da", fuhr er fort. Und dort gäbe es auch viel mehr „explosivere Bäume" als in den USA. Vor allem würden die Menschen in Europa den „Brennstoff ausdünnen". Damit meint er unter anderem die Blätter am Boden aber auch umgefallene Bäume. Die würden, wenn sie länger als 18 Monate liegen, wie „Streichhölzer" brennen. „Die werden das Zeug los", sagt Trump dann am Ende des seltsamen Interviews.

Trump says people in countries like Austria "live in the forest" and have "forest cities." He says in these areas they "have more explosive trees" than California, but don't have the same kind of fire problems. He says this is because they "thin the fuel." pic.twitter.com/v1Zc4UaHXo — The American Independent (@AmerIndependent) September 15, 2020

Interview mit Donald Trump: Seltsame Aussagen zu Österreich lassen die Internet-Community kreativ werden

Solch ein Interview, wie es Donald Trump gegeben hat, ist für viel Menschen im Netz ein gefundenes Fressen. Dutzende Posts über seine Vergleiche fluten gerade die sozialen Netzwerke. Besonders in Österreich ist der Spott besonders groß. So schreibt die österreichische Zeitung Der Standard in einem Twitter-Post: „Bitte, Realität, hör auf mit diesen Schlagzeilen! Wir wissen nicht mehr, wie wir unseren LeserInnen das erklären können... ;-) Trump spricht von Österreich und Finnland, wo es ‚Waldstädte‘ und dennoch keine Probleme mit Waldbränden gebe.“ Private User lassen vor allem in Bildern ihrer Kreativität freien Lauf.

Ich glaube so in etwa stellt sich #Trump Österreich vor 😅😂 pic.twitter.com/4dXYd1cMEb — Mario (@iMarioR) September 15, 2020

In Österreich lacht man über Trumps Aussagen zu „explodierenden Bäumen“

Besonders über die so gefährlichen „explodierenden Bäume" im Alpenstaat machen sich User und Zeitungen lustig. Die Kronen Zeitung postet ein Interview mit Wiens Zweiter Bürgermeisterin Birgit Hebein, die über neu angepflanzte Bäume im Stadtgebiet spricht. Sie fügt am Ende noch hinzu: „Keine Angst, sie werden nicht explodieren!" Auch zahlreiche ironische Kommentare finden sich zur grünen Gefahr im Netz. So schreibt ein User auf Twitter: „Ja, explosive Bäume traumatisieren mich schon mein ganzes Leben lang. Nie weiß man, wann es das nächste Mal kracht. Und letzte Woche kam jemand und meinte, er habe eine bahnbrechende Erfindung patentieren lassen. „Rad" hat er es genannt. Ich habe Angst." (tel)

