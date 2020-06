Ein weißer Polizist hatte fast neun Minuten auf dem Nacken des verstorbenen George Floyds gekniet - dessen Behörde will nun einen drastischen Schritt gehen.

George Floyd ist bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis ums Leben gekommen.

in ums Leben gekommen. Die örtliche Polizei soll nun durch eine neue Organisation abgelöst werden.

soll nun durch eine neue Organisation abgelöst werden. Auch die US-Demokraten sind für eine stärkere Kontrolle der Polizeibehörden.

Update vom 8. Juni:Bei einer Anti-Rassismus-Demo in der US-Stadt Seattle ist ein Demonstrant angeschossen worden - er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Auf Aufnahmen des TV-Senders „Q13Fox“ war zu sehen, wie ein Mann sein Auto in Richtung der Demonstranten steuert und dann mit einer Pistole in der Hand auf die Menge zugeht. Weitere Opfer gebe es offenbar nicht.

Proteste nach Tod von George Floyd: Polizeibehörde von Minneapolis wird aufgelöst

Erstmeldung vom 8. Juni: Minneapolis - In der US-Großstadt Minneapolis kam der Afroamerikaner George Floyd* bei einer Polizeiaktion* zu Tode - und die dortige Kommune zieht nun Konsequenzen: Die Polizei soll völlig neu organisiert werden. Der Stadtrat beschloss am Sonntag, die örtliche Polizeibehörde komplett aufzulösen und eine neue Struktur zu schaffen. In dem Gremium habe Einigkeit darüber geherrscht, dass die Polizeibehörde „nicht reformierbar“ sei, twitterte das Mitglied Alondra Cano.

A veto-proof majority of the MPLS City Council just publicly agreed that the Minneapolis Police Department is not reformable and that we're going to end the current policing system. — Council Member Alondra Cano, City of Minneapolis (@MplsWard9) June 7, 2020

Proteste in den USA: Polizeibehörde in Minneapolis wird aufgelöst

Die Stadtratsvorsitzende Lisa Bender sagte im Nachrichtensender CNN, in Minneapolis solle ein „neues Modell der öffentlichen Sicherheit“ geschaffen werden, „das unsere Gemeinde tatsächlich sicher hält“. Wie die bisherige Polizeibehörde ersetzt werden solle, werde der Stadtrat noch diskutieren. Die Abwicklung der Polizeibehörde dürfte ein „langer und komplizierter Kampf“ werden, schrieb die örtliche Zeitung Star Tribune.

In der Stadt im Bundesstaat Minnesota war Floyd vor knapp zwei Wochen bei einembrutalen Polizeieinsatz getötet worden. Ein weißer Polizist* hatte fast neun Minuten lang auf dem Nacken des unbewaffneten Mannes gekniet, obwohl Floyd wiederholt klagte, er könne nicht mehr atmen.

Nach Tod von George Floyd: Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nehmen zu

Der Vorfall löste landesweite Proteste in den USA sowie zahlreiche Demonstrationen auch in anderen Ländern* gegen Polizeigewalt und Rassismus aus. Die Proteste in den USA gingen am Sonntag weiter. Sie fanden unter anderem in New York und Washington statt. In den US-Protesten wurde zuletzt zunehmend der Schwerpunkt auf die Forderung nach tiefgreifenden Reformen im Polizei- und Justizsystem gelegt.

In New York kündigte Bürgermeister Bill de Blasio Reformen bei der Polizei an. Das Budget der Polizeibehörde solle gekürzt und die Gelder stattdessen teilweise in die Jugend- und Sozialarbeit gesteckt werden, sagte das Stadtoberhaupt. Wie stark das Polizeibudget gekürzt werden soll, präzisierte er nicht.

US-Proteste: Brutale Polizeieinsätze sollen leichter geahndet werden

In Washington teilten afroamerikanische Parlamentarier der oppositionellen Demokraten mit, dass sie am Montag eine Gesetzesvorlage in das Repräsentantenhaus für eine stärkere Kontrolle der Polizeibehörden einbringen wollten.

Vorgesehen ist darin unter anderem, dass Beamte leichter für brutale Einsätze mit tödlichen Folgen juristisch verfolgt werden können. Auch sollen demnach Festhaltetechniken wie jene, die zu Floyd Tod führten, verboten werden. Ferner soll der Gesetzesinitiative zufolge eine Datenbank zum Fehlverhalten von Polizisten eingerichtet werden.

