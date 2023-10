Trumps Geschäften geht es an den Kragen: Jetzt steht der Termin

Von: Christoph Gschoßmann

Donald Trump steht rechtlich immer mehr unter Druck. Nun steht der Termin, an dem er einen Insolvenzverwalter für seine Unternehmen benennen muss.

New York City – Was passiert mit Donald Trumps Unternehmen? Für den ehemaligen Präsidenten der USA gibt es nun eine Frist, was seine Firmen angeht. Er hat bis zum 26. Oktober Zeit, um gegenüber einem New Yorker Staatsgericht und dem Richter seines Betrugsprozesses Insolvenzverwalter für seine Unternehmen zu benennen. Darüber berichtet unter anderem Newsweek.

Trump nennt Richter „geistesgestört“ und will Urteil anfechten

Das Datum wurde in einem am Mittwoch von Richter Arthur F. Engoron unterzeichneten ergänzenden Beschluss angegeben, der sich auch an die Mitangeklagten in dem Fall richtet – darunter die Söhne des ehemaligen Präsidenten Donald Trump Jr. und Eric Trump. Trump, seine erwachsenen Söhne sowie die Trump Organization wurden am 26. September im New Yorker Fall wegen Betrugs haftbar gemacht. Nach Ansicht des Richters gab es „schlüssige Beweise“ dafür, dass Trump viele seiner Immobilien, darunter Mar-a-Lago in Florida und sein Trump Tower-Penthouse, um bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar überbewertet hatte. Richter Engoron stellt sich damit auf die Seite der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James.

Donald Trump erscheint vor dem Gericht in New York, in dem der Prozess gegen ihn und sein Familienimperium verhandelt wird. © IMAGO/LOUIS LANZANO

Trump sieht das natürlich anders und sich in der Opferrolle. Er bestreitet jegliches Fehlverhalten und bezeichnete Richter Engoron als „geistesgestört“. Er legte Berufung gegen die Weigerung ein, die Zivilklage insgesamt abzuweisen. Seine Anwälte schrieben, dass sie „jeden einzelnen Teil“ des Urteils von Richter Engoron vom 26. September anfechten. Trump hat auch James beschuldigt, das Verfahren gegen ihn eingeleitet zu haben, um seine Position bei der Präsidentschaftswahl 2024 zu schwächen. Obwohl er in vier verschiedene Straf- und Bundesverfahren verwickelt ist, ist Trump Spitzenkandidat der Republikaner.

Trump wird Lizenz zum Betreiben eines Unternehmens in New York verlieren

Dem Urteil zufolge wird Trump seine Lizenz zum Betreiben eines Unternehmens im Bundesstaat New York verlieren. Doch die jüngste Anordnung von Richter Engoron bedeutet nicht, dass Trumps Geschäfte dort ab dem 26. Oktober aufgelöst werden, obwohl es der erste Schritt in diese Richtung ist.

Richter Engoron verlangt zudem, dass Trump und die anderen Mitangeklagten der unabhängigen Beobachterin Barbara S. Jones - einer pensionierten Bundesrichterin – eine Liste aller Trump-Unternehmen zur Verfügung stellen. Für jedes dieser Unternehmen müssen die Mitangeklagten den unabhängigen Beobachter darüber informieren, „ob und in welchem Umfang ein Dritter eine Eigentums-, Partnerschafts- oder Mitgliedschaftsbeteiligung an diesem Unternehmen hat.“ Das bedeutet, dass Trump und seine Söhne Richter Engoron über jede Übertragung des Eigentums und Vermögens des ehemaligen Präsidenten sowie über die Gründung neuer Unternehmen informieren müssen – und so verhindern, dass der ehemalige Präsident Transaktionen durchführt, die ihn vor einer Haftung schützen könnten. (cgsc)