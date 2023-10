Die Trump-Prozesse: Eine Waffe und eine Nachrichtensperre

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. (Symbolbild) © Rod Lamkey/Imago

Der Ex-US-Präsident Donald Trump wird derzeit mit mehreren Strafverfahren konfrontiert. Ein Überblick, um welche Prozesse es geht.

Willkommen zurück zu den Trump-Prozessen, unserem wöchentlichen Versuch, die Leser über die vielen Strafverfahren auf dem Laufenden zu halten, mit denen der 45. Präsident vor Bundes- und Landesgerichten kämpft.

Strafverfahren gegen Ex-US-Präsident Trump: Was uns erwartet

Die Bundesstaatsanwaltschaft hat in ihrer jüngsten Eingabe an ein Gericht in Washington angedeutet, dass Donald Trump möglicherweise gegen die Bedingungen für seine Freilassung aus dem Gefängnis verstoßen hat, weil er versucht hat, die Wahl 2020 zu behindern, falls er während eines Wahlkampfauftritts in South Carolina eine Waffe gekauft hat. Das Thema könnte bei einer Anhörung am 16. Oktober über eine mögliche Nachrichtensperre diskutiert werden.

Die Vorgeschichte: Trumps Kampagne postete ein Foto von ihm, auf dem er mit einer Glock-Pistole auf einer Waffenmesse posiert und behauptete, er habe die Waffe gekauft - nur um dies später zurückzuziehen und zu sagen, dass der ehemalige Präsident die Waffe nicht tatsächlich gekauft oder besessen habe. Trump selbst stellte jedoch später ein widersprüchliches Video ein, das ein Unterstützer mit einer Bildunterschrift aufgenommen hatte, in der er den offensichtlichen Kauf der Waffe durch Trump feierte.



Die Staatsanwaltschaft führte den potenziellen Kauf in einem Antrag an, in dem sie forderte, dass US-Bezirksrichterin Tanya S. Chutkan, die den Prozess wegen Wahlbehinderung leitet, eine eng gefasste Nachrichtensperre verhängen sollte, die einschränkt, was Trump öffentlich über den Fall sagen darf. Trumps Team argumentiert, dass eine solche Anordnung seine Rechte aus dem ersten Verfassungszusatz verletzen würde, während er für das Präsidentenamt kandidiert.



Das größte öffentliche Gerichtsverfahren, in das Trump verwickelt ist, wird in dieser Woche ein separater Zivilprozess in New York City sein, wo am Montag ein Betrugsverfahren vor einem staatlichen Richter beginnen soll. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (D) hat Trump und sein Unternehmen auf 250 Millionen Dollar verklagt und behauptet, die Trump Organization habe den Wert von Trumps Immobilien und Vermögenswerten aufgebläht, um Kreditgeber und Versicherungsgesellschaften zu betrügen.



Arthur Engoron, Richter am Obersten Gerichtshof von New York, hat bereits festgestellt, dass Trump Betrug begangen hat. Nun werden beide Seiten Engoron zusätzliche Beweise vorlegen (es handelt sich nicht um ein Schwurgerichtsverfahren), der dann über das Strafmaß entscheiden wird. Trump wird möglicherweise irgendwann aussagen - und mehrere Personen, die mit seinen Plänen vertraut sind und aus Gründen der Anonymität darüber sprechen, sagten, dass er möglicherweise am Montag oder irgendwann in dieser Woche auftaucht, um den Prozess zu verfolgen.



Engoron verhängte Sanktionen gegen Trumps Anwälte wegen wiederholter, „grenzwertig unseriöser“ Argumente, wie unsere Kollegin Shayna Jacobs berichtete. Unter den Anwälten, die mit einer Strafe von 7.500 Dollar belegt wurden? Christopher Kise, ein Verteidiger, der Trump auch in seinem Bundesstrafverfahren in Florida vertritt.



Höhepunkte der letzten Woche

1. Georgia: Staatliches Verfahren zur Wahl 2020

Die Einzelheiten: Trump wird in 13 Bundesstaaten angeklagt, da die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe versucht, das Wahlergebnis in diesem Bundesstaat zu verfälschen.

Trump wird in 13 Bundesstaaten angeklagt, da die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe versucht, das Wahlergebnis in diesem Bundesstaat zu verfälschen. Geplanter Verhandlungstermin: Noch nicht, aber zwei von Trumps 18 Mitangeklagten sollen am 23. Oktober vor Gericht stehen.

Noch nicht, aber zwei von Trumps 18 Mitangeklagten sollen am 23. Oktober vor Gericht stehen. Was geschah: Laut unserer Kollegin Amy Gardner hat Trump entschieden, dass er die Anklage gegen ihn nicht vor ein Bundesgericht bringen wird. Diese Möglichkeit hatte er zuvor angedroht. Mehrere seiner Mitangeklagten haben bereits versucht, eine Verlegung ihres Prozesses zu erreichen, sind aber gescheitert.

Scott Hall, ein Kautionsvermittler aus Georgia, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen gespielt zu haben, Trumps Wahlniederlage in diesem Bundesstaat zu kippen, bekannte sich am Freitag der fünf gegen ihn erhobenen Vorwürfe für schuldig. Er ist der erste von Trumps 18 Mitangeklagten in Georgia, der ein solches Geständnis abgibt.



2. D.C.: Bundesverfahren zur Wahl 2020

Die Details: Trump ist wegen angeblicher Versuche, das Ergebnis der Wahl 2020 zu verfälschen, in vier Fällen angeklagt.

Trump ist wegen angeblicher Versuche, das Ergebnis der Wahl 2020 zu verfälschen, in vier Fällen angeklagt. Geplanter Verhandlungstermin: 4. März

4. März Was geschah: Chutkan erklärte Trump nachdrücklich, dass sie seinen Fall nicht aufgeben werde und dass sie eine faire Richterin sei. Trump hatte Chutkan in Anträgen aufgefordert, sich von dem Verfahren zurückzuziehen, da einige ihrer Kommentare in früheren Fällen zeigten, dass sie gegen ihn voreingenommen sei. Chutkan sagte, die Anschuldigungen von Trumps Anwälten seien eine „überempfindliche, zynische“ Interpretation ihrer Aussagen.

Unabhängig davon bitten Trumps Anwälte um mehr Zeit für die Einreichung von Anträgen im Vorfeld des Verfahrens, die derzeit bis zum 9. Oktober eingereicht werden müssen.



3. Florida: Bundesverschlusssachen-Verfahren

Die Details: Trump wird von 40 Bundesbehörden angeklagt, weil er angeblich streng geheime Regierungsdokumente in Mar-a-Lago - seinem Wohnsitz und Privatclub - aufbewahrt und dann Forderungen der Regierung nach deren Rückgabe vereitelt hat.

Trump wird von 40 Bundesbehörden angeklagt, weil er angeblich streng geheime Regierungsdokumente in Mar-a-Lago - seinem Wohnsitz und Privatclub - aufbewahrt und dann Forderungen der Regierung nach deren Rückgabe vereitelt hat. Geplanter Verhandlungstermin: 20. Mai

20. Mai Was geschah: Richterin Aileen Cannon setzte eine lang erwartete Anhörung für den 12. Oktober an, um festzustellen, ob die Anwälte, die Trumps Mitangeklagte vertreten, einen Interessenkonflikt haben. In der Zwischenzeit streiten sich die beiden Seiten über den restlichen Zeitplan des Vorverfahrens.

Die Staatsanwaltschaft wies in einer Gerichtsakte darauf hin, dass einige der geheimen Beweismittel zu sensibel sind, um in der sicheren Einrichtung aufbewahrt zu werden, in der das Verteidigungsteam eingeschränkte Informationen einsehen kann. Die Beamten versuchen, einen sichereren Ort irgendwo in Florida zu finden - vielleicht eine militärische oder geheimdienstliche Einrichtung - wo diese neun Dokumente aufbewahrt werden können.



Auch hier streiten sich die Bundesstaatsanwälte und Trumps Anwälte über das Tempo der Gerichtsverfahren. Trumps Anwälte bestehen darauf, dass sie mehr Zeit benötigen, um die als geheim eingestuften und nicht als geheim eingestuften Beweise zu analysieren, während die Staatsanwälte diese Anträge als Hinhaltetaktik bezeichnen, die den geplanten Verhandlungstermin zu gefährden droht.



4. New York: Staatlicher Fall von Geschäftsbetrug

Die Details: Trump sieht sich 34 staatlichen Anklagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels während des Wahlkampfs 2016 gegenüber.

Trump sieht sich 34 staatlichen Anklagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels während des Wahlkampfs 2016 gegenüber. Geplanter Verhandlungstermin: 25. März

25. März Was wir beobachten: Ob der Prozesstermin mit dem Fall in Washington kollidieren und verschoben werden wird.

Nerd-Wort der Woche

Dein Nerd-Wort der Woche ist... Hörensagen. Eine Aussage vom Hörensagen ist eine Aussage, die ein Zeuge außerhalb des Gerichts von einer anderen Person - die kein Zeuge ist - gehört hat. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht um die Aussage eines Zeugen, der das Verfahren aus erster Hand kennt. Im Allgemeinen erlauben die meisten Richter nicht, dass Aussagen vom Hörensagen als Beweismittel im Prozess verwendet werden, aber es gibt viele Ausnahmen von dieser Regel, insbesondere vor Bundesgerichten.



Fragestunde

Hörensagen ist auch unsere Leserfrage der Woche: Hindert die Hörensagen-Regel potenzielle Zeugen nicht daran, auszusagen, dass Trump gesagt hat, Anwälte und andere Helfer hätten ihm gesagt, er habe die Wahl im Bundeswahlverfahren in Washington gewonnen?

Nicht unbedingt, meint David Aaron, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt. Zeugen können über Äußerungen aussagen, die sie außerhalb des Gerichts gehört haben, um zu zeigen, wie die Äußerungen auf den Zuhörer gewirkt haben - und nicht, um Fakten in dem Fall zu belegen.



Wenn zum Beispiel jemand schreit, dass eine Person in einer Menschenmenge eine Waffe hat, und ein Polizeibeamter diese Person erschießt, dann ist die Person, die schreit, dass es eine Waffe gab, vor Gericht relevant, um zu zeigen, warum der Beamte geschossen hat - nicht um zu beweisen, ob die Person eine Waffe hatte. In ähnlicher Weise könnten Zeugen im Fall Trump theoretisch aussagen, dass Trumps enge Mitarbeiter ihm sagten, die Wahl sei gestohlen worden, um zu zeigen, wie diese Kommentare Trumps Handeln beeinflusst haben könnten. Ihre Aussage kann jedoch nicht als Beweis dafür angesehen werden, dass die Wahl möglicherweise manipuliert worden ist. Aaron merkte an, dass es neben der Hörensagen-Regel noch andere Gründe geben könnte, warum ein Richter eine solche Aussage ausschließen könnte.

Zu den Autoren Perry Stein berichtet über das Justizministerium und das FBI für die Washington Post. Zuvor berichtete sie über das Bildungswesen in Washington. Bevor sie 2015 zur Post kam, war sie Mitarbeiterin der Washington City Paper und schrieb für den Miami Herald. Devlin Barrett schreibt über das FBI und das Justizministerium und ist der Autor von „October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election“. Er gehörte zu den Reportage-Teams, die 2018 und 2022 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2017 war er Mitfinalist für den Pulitzer für Feature Writing und den Pulitzer für internationale Berichterstattung.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 02. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.