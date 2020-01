Ein Wetter-Tweet des Weißen Hauses sorgte für Belustigung. Demnach sollte es in der US-Metropole Washington schneien.

Während das Wetter hierzulande recht mild ist, konnten sich amerikanische Bürger bereits über ersten Schnee freuen.

hierzulande recht mild ist, konnten sich amerikanische Bürger bereits über ersten Schnee freuen. Auch in Washington soll es am Wochenende geschneit haben, wie ein Twitter-Post des Social-Media-Teams von Donald Trump mitteilte.

soll es am Wochenende geschneit haben, wie ein Twitter-Post des Social-Media-Teams von mitteilte. Allerdings handelt es sich augenscheinlich um Fake News, da es in Washington an dem fraglichen Tag gar nicht geschneit hat.

Washington – Der erste Schnee des Jahres ist gefallen! Das behauptete zumindest der offizielle Twitter-Kanal des Weißen Hauses am vergangenen Sonntag (12.01.2020) in Washington. „First snow of the year - Der erste Schnee des Jahres“. Dazu posteten die Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump ein Bild mit fallenden Schneeflocken vor dem Nachthimmel in der Hauptstadt der USA. Eine meteorologische Tatsache straft das Bild allerdings Lügen: in Washington gab es keinen Schnee am Sonntag.

Donald Trump: Weißes Haus postet Wetter-Tweet - und wird beim Lügen ertappt

Twitter-User enttarnten den Post des Weißen Hauses schnell als Fake News. Screenshots von Wetter-Apps und anderen Wetterdiensten wurden unter dem Beitrag geteilt, die schnell verdeutlichten: in Washington war es am Sonntag sogar ungewöhnlich warm, um die 20 Grad Celsius.

First snow of the year! ❄️ pic.twitter.com/kgSLQX6QxK — The White House (@WhiteHouse) 13. Januar 2020

„Das ist kein Schnee - Donald schmeißt Koks vom Dach“, spottet ein Kommentator. Ein anderer postete ein Bild von einer Schneekugel mit dem Weißen Haus darin. „Weitwinkelperspektive derselben Aufnahme“, schreibt er dazu. Der Jurist Neal Katyal antwortete: „Diese Typen können nicht einmal vernünftig lügen.“ Fake News in Verbindung mit der Regierung von Donald Trump zu erwähnen*, ist nichts Neues.

Weißes Haus: Donald Trumps Social-Media-Team blamiert sich mit Schnee-Tweet

Andere Twitter-Nutzer fühlten sich anscheinend genötigt, das Mysterium um das Wetter zu lüften. „Der erste Schnee fiel bereits vergangene Woche in Washington“, schreibt eine Nutzerin. Dazu postete sie Fotos einer verschneiten Wiese.

Ob durch den Schnee abgelenkt oder nicht – das Social-Media-Team schien jedenfalls vergessen zu haben, den Tweet abzuändern oder zu löschen.

Regierungschef Donald Trump hat derweil andere Probleme. Er wiege sich im Iran-Konflikt fälschlicherweise in Sicherheit - so lautete das mahnende Fazit des ARD-Korrespondenten Clas Oliver Richter. Neben dem Konflikt zwischen den beiden Großmächten wüten Proteste im Iran. Die für den unbeabsichtigten Abschuss eines Passagierflugzeugs Verantwortlichen müssen zurücktreten*, fordern die Demonstranten.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionswerkes.