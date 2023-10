Sonderermittler fordert strengen Maulkorb für Trump: Ex-Präsident drohen härtere Sanktionen

Von: Andreas Apetz

Donald Trump droht eine strengere Nachrichtensperre mit härteren Sanktionen. (Archivfoto) © ZUMA Wire/Imago Images

Die Sonderstaatsanwaltschaft fordert ein strengeres Nachrichtenverbot für Trump. Bei zukünftigen Verstößen soll dem Republikaner eine Gefängnisstrafe drohen.

Washington, D.C. – In den Betrugsprozessen rund um Donald Trump wird es immer ungemütlicher für den Ex-Präsidenten. Doch nun könnte der Angeklagten endgültig seiner stärksten Waffe beraubt werden: seiner Stimme. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte des Büros von Sonderermittler Jack Smith haben beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia um eine strengere Nachrichtensperre für den 77-Jährigen gebeten. Der Grund: Trump wolle mit seinen verbalen Angriffen Zeugen einschüchtern und in Gefahr bringen.

Trump-Verfahren: Bundesweite Nachrichtensperre zum Schutz der Justiz und Zeugen

Mehr als 30 Seiten umfasst der Schriftsatz, den Sonderanwalt Smith und Kollegen am Mittwochabend (25. Oktober) bei Richterin Tanya Chutkan eingereicht hatten. Diese hatte jüngst eine Mitte Oktober verhängte bundesweite Nachrichtensperre zu den Trump-Verfahren in Bezug auf den Fall zur Wahlbeeinflussung temporär aufgeweicht. „Durch die Einschränkung der Redefreiheit von Präsident Trump untergräbt die Nachrichtensperre die Rechte seiner Zuhörer. Es geht um Hunderte von Millionen amerikanischer Bürger, denen der Gerichtshof nun verbietet, Präsident Trumps Gedanken zu wichtigen Themen zu hören“, so die Richterin.

Die ursprüngliche Maßnahme in ihrer vollen Härte sollte Trump daran hindern, die Justiz oder potenzielle Zeugen zu verunglimpfen, was im Antrag der Staatsanwälte als „targeting“ bezeichnet wurde. Trump habe schon häufiger öffentliche Äußerungen getätigt, mit denen er das Gericht, sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen angegriffen und eingeschüchtert habe, hieß es damals.

Trumps Sticheleien: Einschüchterungsversuch gegen alten Weggefährten Meadows

Sonderstaatsanwalt Smith fordert nun eine Wiederaufnahme des Nachrichtenverbots, nachdem sich Trump am Mittwoch auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social über einen alten Weggefährten ausgelassen hatte. Der US-Fernsehsender ABC berichtete am Dienstagabend (24. Oktober), Trumps ehemaliger Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, habe mehrfach mit dem Team von Sonderermittler Smith gesprochen – in dem Verfahren gegen Trump auf Bundesebene zur Beeinflussung der Präsidentenwahl 2020.

Daraufhin schrieb Trump in einem Post, dass nur „Schwächlinge“ und „Feiglinge“ mit den Staatsanwälten kooperieren würden und fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass Mark Meadows einer von ihnen ist, aber wer weiß das schon?“ Für Smith war Trumps Post ein Beweis dafür, dass der ehemalige Präsident wieder von jenen Methoden Gebrauch mache, welche durch die ursprüngliche Nachrichtensperre verboten gewesen waren.

Das Staatsanwaltsteam argumentierte, dass Trump in dem Bewusstsein handele, dass seine Anhängerschaft bereit wäre, Gewalt gegen jede Person anzuwenden, die sich dem Ex-Präsidenten in den Weg stellt. Das von Trump betriebene „targeting“ sei dazu da, seine Fans wissentlich anzustacheln. „Der Angeklagte kennt die Wirkung seiner gezielten Angriffe und versucht, sie zu seinem strategischen Vorteil zu nutzen, während er gleichzeitig jede Verantwortung für die von ihm verursachten Handlungen ablehnt“, schrieben die Sonderermittler in ihrem eingereichten Schriftsatz.

Sonderermittler fordern strengere Maßnahmen nach Trump-Äußerung

Laut den Sonderermittlern zeige die jüngste Äußerung Trumps nicht nur, dass die bundesweite Nachrichtensperre wieder in alter Härte verhängt werden sollte, sondern auch, dass das Gericht strenge Sanktionen ergreifen müsse, um die laufenden Verhandlungen nicht zu behindern. Eine der genannten Maßnahmen ist eine Haftstrafe für den Ex-Präsidenten, sollte dieser sich erneut öffentlich zu einem seiner Verfahren äußern.

Wie die New York Times berichtet, können Richterinnen und Richter in den USA durchaus zu harten Sanktionen greifen, wenn vom Gericht auferlegte Maßnahmen nicht eingehalten werden. Dazu gehört auch die Anordnung eines Aufenthalts im Gefängnis. Da es sich dabei jedoch um die Höchststrafe handelt, sei davon auszugehen, dass zunächst alle erdenklichen Strafen ausgeschöpft würden, bevor Trump tatsächlich eine Gefängnisstrafe drohe.

Ein Bußgeld wurde dem 77-jährigen Republikaner vom Gericht schon häufiger auferlegt, unter anderem als dieser am Mittwoch vor dem Verhandlungssaal seines Zivilprozesses das Gericht als „parteiisch“ bezeichnete. Der im Betrugsprozess zu Trumps Vermögenswerten zuständige Richter Arthur Engoron sah dies trotz ihrer Aufweichung als Verstoß gegen die noch geltende Nachrichtensperre und verhängte daraufhin eine Geldstrafe von 10.000 Dollar. Der New Yorker Richter erklärte dem Angeklagten außerdem, dass es weitere „ernsthafte Sanktionen“ geben könne. (aa/afp)