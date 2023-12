Gerichtsprozess: Ex-Präsident Trump verteidigt sich mit bizarren Theorien

Drucken Teilen

Der ehemalige Präsident Donald Trump hat die Chance genossen, seine Prozesse zu nutzen, um diskreditierte Theorien über die Wahlen 2020 und den Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 zu verbreiten. © Jabin Botsford/The Washington Post

Ex-Präsident Donald Trump bestreitet 2021 zur gewaltsamen Stürmung des Kapitols aufgerufen zu haben. Er sieht die Schuld bei Polizei und Regierung.

Washington - Seit er wegen des Vorwurfs der Einmischung in die Wahlergebnisse von 2020 angeklagt wurde, hat Donald Trump die Gelegenheit genossen, den Fall in Washington als Schauplatz zu nutzen, um seine unbegründeten Betrugsvorwürfe vorzubringen.

Jetzt nutzt er ihn, um eine neue Reihe von Unwahrheiten zu verbreiten: dass die Bundesregierung die Gewalt im Kapitol am 6. Januar 2021 inszeniert oder angestiftet habe, um Trump und seine Anhänger zu diskreditieren.

Die Grenze zwischen Trumps Kampagnen und seinen Gerichtsverhandlungen verwischt

In Gerichtsakten von letzter Woche hat der ehemalige Präsident enthüllt, dass er das Justizministerium um Informationen über rechtsextreme Behauptungen bittet, die in seinen Reden, in seinen sozialen Medien und von seinen konservativen Verbündeten im Kongress häufig aufgestellt werden - und damit die Grenze zwischen seiner Kampagne und seinen Gerichtsverhandlungen weiter verwischt.

Wenn der Richter es zulässt, wollen wir zeigen, wie wir die Wahl gewonnen haben.

Trumps juristische Einreichungen enthalten in der Regel eine politische Dimension, da der Kern seiner Verteidigung darin besteht, die Strafverfolgung als politisiert darzustellen, so Berater. In seinen Wahlkampfreden hat er häufig behauptet, dass Präsident Biden die Verhaftung Trumps angeordnet habe, um seiner Kandidatur zu schaden, und seine Anwälte haben vor Gericht ebenfalls behauptet, er kämpfe gegen „Tyrannei“ und „Unterdrückung“ durch die Regierung Biden.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Kapitol-Stürmung: Trump bedient sich rhetorisch bei Verschwörungstheorien

Jetzt deutet Trump auch an, dass die Regierung Informationen über Personen zurückhält, die als „Fence Cutter Bulwark“ und „Scaffold Commander“ bekannt sind - Spitznamen, die von Verschwörungstheoretikern an Personen vergeben wurden, von denen sie behaupten, dass es sich um Regierungsagenten handelt, die den Aufstand vom 6. Januar angezettelt haben.

Trump forderte „alle Dokumente über“ Ray Epps, einen Unterstützer des ehemaligen Präsidenten, der fälschlicherweise beschuldigt wurde, ein verdeckter Ermittler zu sein, und John Nichols, einen liberalen Journalisten aus Wisconsin, von dem rechte Medien behauptet haben, er habe die Gewalt im Kapitol im Namen des „tiefen Staates“ angefacht.

Er fragte auch nach allen Informationen, die die Regierung über die „Antifa“, über Rohrbomben, die am 6. Januar in der Nähe des Kapitols gefunden wurden, und über „Informanten, Mitarbeiter [und] verdeckte Ermittler ..., die an der Unterstützung, Planung oder Ermutigung“ der Ereignisse an diesem Tag beteiligt waren.

„Was er und seine Anwälte vorgebracht haben, ist eher eine PR-Strategie als eine juristische“

Dies sind alles Verweise, die in rechten sozialen Medien, einschließlich Trumps „Truth Social“-Feed, und unter seinen konservativsten Anhängern im Kongress üblich sind.

Aber sie liegen weit außerhalb der Sichtweise selbst vieler Trump-Anhänger auf den Anschlag auf das Kapitol und wurden von den Richtern, die Hunderte von Fällen im Zusammenhang mit dem 6. Januar beaufsichtigen, vor Bundesgerichten wiederholt zurückgewiesen.

„Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass eine dieser entlarvten Theorien irgendetwas mit der Verursachung des 6. Januar zu tun hatte“, sagte Timothy Heaphy, ein ehemaliger Staatsanwalt, der die Ermittlungen für den Ausschuss des Repräsentantenhauses zum 6. Januar leitete. „Was er und seine Anwälte vorgebracht haben, ist eher eine PR-Strategie als eine juristische“.

Trump möchte seine Prozesse bis zur Präsidentschaftswahlen 2024 hinauszögern

Die Trump-Kampagne reagierte nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme. Lücken oder unbeantwortete Fragen im Fall der Staatsanwaltschaft zu finden, ist die Aufgabe der Verteidigung, und Anwälte stellen oft weitreichende Anfragen in der Hoffnung, etwas zu finden, das die Geschworenen beeinflussen könnte.

Das Anfordern von Tonnen von Material kann auch dazu beitragen, einen Fall zu verzögern - ein wichtiges Ziel für Trump, der seine Prozesse bis zu den Präsidentschaftswahlen 2024 hinauszögern möchte.

Die Fälle vom 6. Januar sind jedoch insofern einzigartig, als zahlreiche Anwälte bereits Zugang zu Zehntausenden von Stunden Videomaterial erhalten haben, darunter auch von Epps und anderen angeblichen Regierungsvertretern.

Behauptungen stimmen nicht mit der Videoauswertung überein

„Unter den Hunderten von Leuten, die es durchgesehen haben, ist keiner von uns auf die Antifa-Provokateure oder die Bundesagenten-Provokateure gekommen, von denen wir immer wieder hören“, sagte Greg Hunter, der mehr als ein Dutzend Jan. 6-Teilnehmer vertreten hat, darunter einen, der im Prozess freigesprochen wurde.

„Es liegt daran, dass sie nicht da sind. Es gibt eine Menge Leute, die danach suchen, aber niemand hat sie gefunden. Die Forderungen gehören zu den etwa fünf Dutzend, die Trump behauptet, die Regierung ignoriere sie; die Staatsanwaltschaft antwortete, sie habe alles übergeben, was für den Prozess relevant sei.

„Alle diese Anfragen - in Bezug auf die Rohrbombenuntersuchung, Immunitätsangebote an die Angeklagten des 6. Januar, ‚Antifa‘, Quellen und verschiedene benannte und ungenannte Täter des 6.

Januar - scheinen sich auf die Handlungen anderer im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar zu konzentrieren“, schrieb der Sonderstaatsanwalt Ende letzten Monats. „Soweit wir über solches Material verfügen, haben wir es Ihnen zur Verfügung gestellt.“

Gewaltsame Ausschreitungen: Schuld seien verdeckte Ermittlungen und die Strafverfolgungsbehörden

Trumps Anwälte erklärten in einer Gerichtsakte, dass der ehemalige Präsident im Gegensatz zu Randalierern, die behaupten, Informanten oder verdeckte Ermittler hätten sie zu Straftaten angestiftet, „nicht versucht, nachzuweisen, dass er von der Regierung zu dem angeklagten Verhalten veranlasst wurde“.

Stattdessen will er argumentieren, dass die Gewalt aufgrund des Kontrollverlusts der Strafverfolgungsbehörden und „fehlgeschlagener verdeckter Ermittlungen und nicht aufgrund von Anweisungen von Präsident Trump“ entstand.

Trump fordert Anklage der Polizisten und Freilassung der Demonstranten

Das Auftauchen falscher Behauptungen über den 6. Januar in juristischen Schriftsätzen steht im Einklang mit Trumps Wahlkampfrhetorik. Seine Anwälte forderten die Regierung in einem am Mittwoch veröffentlichten Antrag auf, „alle Polizeibeamten zu identifizieren, die am 6. Januar 2021 im Kapitol anwesend waren“.

Am nächsten Tag veröffentlichte Trump in den sozialen Medien einen Beitrag, in dem er sagte, dass „die Polizisten angeklagt und die Demonstranten freigelassen werden sollten“. Das angehängte Video zeigte Menschen, die gegen die Polizei kämpfen, um in das Kapitol einzudringen.

Die Einreichungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, zu dem ein von den Republikanern geführter Ausschuss des Repräsentantenhauses damit beginnt, Sicherheitsaufnahmen aus dem Inneren des Gebäudes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Fehlinformationen über die Beteiligung der Strafverfolgungsbehörden an den Unruhen

Rechtsextreme Gesetzgeber begannen schnell, das Material zu nutzen, um Fehlinformationen über die Beteiligung der Strafverfolgungsbehörden an den Unruhen zu verbreiten, u. a. durch die Behauptung, ein von einem Demonstranten gehaltener Vape-Pen sei eine Polizeimarke.

Mehrere der Personen, die Trump in seinem Ersuchen um Informationen von den Staatsanwälten erwähnte, wiesen die Unterstellungen des ehemaligen Präsidenten zurück, sie seien Teil eines Regierungskomplotts.

Trump bezieht sich auf Aussagen des ehemaligen Chefs der Capitol Police Steven Sund

Trump bat um alle Dokumente, die sich auf die Aussagen des ehemaligen Chefs der Capitol Police, Steven Sund, beziehen, wonach er „glaubte, dass die Beamten von dem Aufstand auf dem US-Kapitol am 6. Januar wussten, bevor er stattfand, und ihn vertuschten“.

Das ist eine Anspielung auf einen nicht ausgestrahlten Ausschnitt aus einem Fox-News-Interview, der in den sozialen Medien veröffentlicht wurde und in dem Sund seine Frustration darüber zum Ausdruck bringt, dass er keinen Zugang zu allen Informationen hatte, die auf eine mögliche Gewaltanwendung hindeuteten, und dass er nicht in der Lage war, die Nationalgarde für mehrere Stunden zum Kapitol zu schicken.

6. Januar 2021 - der Sturm aufs Kapitol in Bildern Fotostrecke ansehen

„Alles scheint eine Vertuschung zu sein“, sagte Sund in dem Clip und fuhr fort, dass einige Beamte vielleicht „irgendwie wollten, dass etwas passiert“.

In einem Interview stellte Sund klar, dass er angesichts des Ausmaßes der Versäumnisse bei der Vorbereitung auf den Angriff auf das Kapitol und der Reaktion darauf verstehe, warum einige Leute „in den Kaninchenbau dieser Verschwörungstheorien hinabsteigen“. Aber, so betonte er, „ich bin kein Verschwörungstheoretiker“.

Trumps Anwälte forderten auch alle Dokumente über Ray Epps an

Trumps Anwälte forderten auch „alle Dokumente über Ray Epps, den ‚Gerüstkommandanten‘ John Nichols oder ähnliche Personen, die am 6. Januar illegale Aktivitäten gefördert oder daran teilgenommen haben“.

Epps wurde wiederholt und grundlos beschuldigt, im Auftrag der US-Regierung Gewalt im Kapitol angezettelt zu haben, eine Behauptung, die von einem ehemaligen Redenschreiber von Trump verbreitet wurde. In der Nacht vor dem Aufstand sagte Epps anderen Trump-Anhängern, dass sie am nächsten Tag vielleicht „friedlich“ ins Kapitol gehen müssten.

Videos von den Ausschreitungen zeigen, dass Epps sich zwar an der Spitze des Mobs befand und der Menge half, auf die Polizei zuzudrängen, dass er aber auch wiederholt versuchte, die Menschen um ihn herum zu beruhigen und Gewalt zu verhindern.

Anwalt von Epps fordert Trump auf Verschwörungstheorien nicht weiter zu verbreiten

Epps bekannte sich im September des ordnungswidrigen Verhaltens für schuldig. Er verklagt Fox News, weil sie ihn fälschlicherweise als Spitzel der Regierung bezeichnet haben, und behauptet, die Verleumdungen hätten ihn und seine Frau gezwungen, ihr Haus zu verlassen und in einem Wohnmobil zu leben.

„Wenn Mr. Trump etwas über Ray Epps wissen möchte, hier ist es: Ray Epps hat Herrn Trump nachdrücklich und lautstark unterstützt und ist am 6. Januar auf Drängen von Herrn Trump nach Washington D.C. gekommen“, sagte Epps‘ Zivilanwalt Michael Teter in einem Text.

„Aber als einige von Herrn Trumps Anhängern gewalttätig wurden und die Strafverfolgungsbehörden und das Kapitol angriffen, tat Ray, was Herr Trump nicht tat: Er versuchte zu deeskalieren und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Vielleicht wird Mr. Trump endlich eine Lektion von Ray lernen und die Verantwortung für sein Handeln übernehmen und aufhören, mit entlarvten, überholten Verschwörungstheorien hausieren zu gehen.“

Trumps Anwälte nehmen auch einen Korrespondenten des Nation-Magazins in den Blick

Nichols, den Trump ebenfalls befragte, ist ein langjähriger Korrespondent des liberalen Magazins Nation aus Wisconsin, der nach Ansicht einiger Verschwörungstheoretiker der „Gerüstkommandant“ war, der die Menschen dazu aufforderte, das Kapitol von einer für Bidens Amtseinführung errichteten Plattform aus zu betreten.

Nichols sagte, er habe vor etwa einem Jahr einige Tweets bemerkt, die darauf hindeuteten, dass er Teil des Capitol-Mobs war, aber seitdem sei das Thema nicht mehr aufgekommen. Er war überrascht zu hören, dass die Anwälte des ehemaligen Präsidenten das Thema aufgegriffen hatten.

„Ich war nicht im Capitol“, fügte er hinzu. „Ich war in Madison.“ Er verfolgte den Aufruhr im Fernsehen und schrieb Updates für die Website der Nation, darunter eine Kolumne mit dem Titel „Impeach Trump Immediately“. Die Fotos des „Scaffold Commander“ sähen „wie ein jüngeres Ich aus“, sagte er, aber „wir altern wohl oder übel ein bisschen“.

Richter erlauben den Angeklagten sich mit Gewalt-Vorwurf gegen die Regierung zu verteidigen

Trumps Anwälte baten die Staatsanwälte auch um Informationen über „die Person, die als ‚Zaunschneider-Bollwerk‘ bezeichnet wird und auf Video aufgenommen wurde, wie sie Zäune entfernte, bevor sich die Menge von der Ellipse in Richtung Kapitol bewegte.“

Rechtsgerichtete Websites haben ohne Beweise behauptet, dass es sich bei dieser Person um einen Bundesagenten handelt, der Trump-Anhänger dazu verleitet hat, unbefugt das Gelände des Kapitols zu betreten. Ein Mann, der sich als die Person in dem Video zu erkennen gibt, hat jedoch in Interviews erklärt, er sei nur ein Schaulustiger gewesen, der den Zaun für ein Sicherheitsrisiko hielt.

Die Richter haben den Personen, die wegen ihrer Beteiligung an dem Angriff vom 6. Januar angeklagt sind, erlaubt, sich vor Gericht mit der Behauptung zu verteidigen, die Bundesregierung habe die Gewalt inszeniert oder dazu angestiftet, aber diese Argumente waren nicht überzeugend.

„Die Bürger können sich ihre Meinung aus politischen oder anderen Gründen bilden“

Der kalifornische Yogalehrer und ehemalige Polizeichef Alan Hostetter bedankte sich bei Richter Royce A. Lamberth dafür, dass er die Behauptung zuließ, der Aufstand sei Teil eines korrupten Komplotts zwischen Demokraten und Republikanern gewesen. Lamberth befand Hostetter in vier Fällen für schuldig; er wird am Donnerstag verurteilt.

„Die Bürger können sich ihre Meinung aus politischen oder anderen Gründen bilden“, sagte der Richter. „Die Gerichte müssen Beweise haben.“

Spencer S. Hsu trug zu diesem Bericht bei.

Zu den Autoren Rachel Weiner berichtet über Bundesgerichte in Washington, D.C. und Richmond, Va. Isaac Arnsdorf ist ein nationaler politischer Reporter für die Washington Post, der über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die politische Bewegung „Make America Great Again“ und die Republikanische Partei berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 05. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.