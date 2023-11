Triumph für Trump: Ex-Präsident darf bei Vorwahlen in Minnesota antreten

Der ehemalige Präsident Donald Trump spricht am 15. September in Washington, DC, auf dem Concerned Women for America Summit. © Jabin Botsford/The Washington Post

Donald Trumps Name wird bei den so genannten Primaries auf dem Wahlzettel stehen. Ob das auch für die Präsidentschaftswahl gilt, darüber wird weiter gestritten.

Washington DC - Der Oberste Gerichtshof von Minnesota entschied am Mittwoch, dass der ehemalige Präsident Donald Trump im nächsten Jahr auf dem Vorwahlzettel erscheinen kann. Die Richter ließen aber die Möglichkeit offen, dass er wegen des Anschlags auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 von der US-Wahl 2024 gestrichen werden könnte.

Das Urteil ist ein Rückschlag und zugleich ein Hoffnungsschimmer für diejenigen, die versuchen, Trump von den Wahlzetteln im ganzen Land zu streichen. Der Fall in Minnesota ist eine von mehreren ineinandergreifenden Anfechtungen, in denen argumentiert wird, dass Trump gemäß Abschnitt 3 des 14. Zusatzartikels der US-Verfassung, der Aufrührern die Ausübung des Amtes verwehrt, nicht erneut im Amt sein kann. Die Kläger behaupten, Trump habe einen Aufstand angezettelt, als er seine Anhänger aufforderte, nach Washington zu kommen. Dort soll Trump ihnen gesagt haben, sie sollten zum Kapitol gehen und „wie die Hölle kämpfen“, während der Kongress tagte, um den Sieg von Joe Biden zu bestätigen.

Donald Trump darf auf Stimmzettel erscheinen

In einer kurzen Gerichtsverfügung sagte die Oberste Richterin von Minnesota, Natalie E. Hudson, dass die Richter den Fall abweisen, weil die Vorwahlen am 5. März „eine parteiinterne Wahl für parteiinterne Zwecke“ sind, die nicht die endgültige Entscheidung darüber bringt, wer auf dem Stimmzettel für die allgemeinen Wahlen im November 2024 erscheint.



„Und es gibt kein staatliches Gesetz, das es einer großen politischen Partei verbietet, einen Kandidaten, der nicht wählbar ist, auf den Wahlzettel für die Präsidentschaftskandidatur zu setzen oder Delegierte zum Nationalkongress zu schicken, die einen Kandidaten unterstützen“, schrieb Hudson.



Diejenigen, die die Klage eingereicht haben, können später eine neue Klage einreichen, um anzufechten, ob Trump auf dem Stimmzettel für die allgemeinen Wahlen erscheinen kann, so das Urteil. Es gab keine nennenswerten Meinungsverschiedenheiten in der Entscheidung, aber zwei der sieben Richter waren nicht an dem Fall beteiligt.



Ex-Präsident Trump feiert das Urteil auf Truth Social als Sieg

Trump lobte das Urteil in einer Erklärung, die er auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte: „Glückwunsch an alle, die diesen HOAX bekämpft haben!“ Der Sprecher der Trump-Kampagne, Steven Cheung, bezeichnete die Fälle in einer separaten Erklärung als „nichts weiter als strategische, verfassungswidrige Versuche, die Wahl zu stören“, und zwar von Leuten, die befürchten, dass Trump nächstes Jahr Biden schlagen wird.



Ein ehemaliger Richter des Obersten Gerichtshofs von Minnesota, ein ehemaliger Co-Vorsitzender der Republikanischen Partei eines Bezirks und andere haben die Klage mithilfe der Wahlreformgruppe Free Speech for People eingereicht. In einer Erklärung wies die Gruppe darauf hin, dass sich das Gericht nicht zu inhaltlichen Fragen geäußert habe, z. B. ob Präsidentschaftskandidaten unter Abschnitt 3 fallen und ob Gerichte die Befugnis haben, zu entscheiden, ob Trump auf dem Wahlzettel erscheinen kann. In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass das Urteil keine Auswirkungen auf laufende Verfahren in anderen Bundesstaaten oder andere von der Gruppe geplante Klagen hat.

Noch steht nicht fest, ob Donald Trump auch zur Wahl antreten darf

„Wir sind enttäuscht von der Entscheidung des Gerichts“, sagte der juristische Direktor der Gruppe, Ron Fein, in der Erklärung. „Der Oberste Gerichtshof von Minnesota hat jedoch ausdrücklich anerkannt, dass die Frage der Disqualifikation von Donald Trump für die Beteiligung an einem Aufstand gegen die US-Verfassung zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden kann“.



Der 14. Verfassungszusatz wurde 1868, drei Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, verabschiedet, um allen in den Vereinigten Staaten geborenen oder eingebürgerten Personen die Staatsbürgerschaft zu verleihen und die Bürgerrechte aller Amerikaner zu schützen, einschließlich derer, die früher versklavt waren. Der Zusatzartikel enthielt auch die Bestimmung über Aufständische, um sicherzustellen, dass Mitglieder der Konföderation keine Regierungsämter übernahmen.



Trump bestreitet weiter, einen Aufstand angezettelt zu haben

Diejenigen, die in Minnesota, Michigan und Colorado Klage eingereicht haben, argumentieren, dass Trump nicht erneut kandidieren kann, weil er einen Aufstand angezettelt hat. Trump bestreitet diese Behauptungen und sagt, dass die Ereignisse des 6. Januar keinen Aufstand darstellten und dass er an diesem Tag nicht zu ungesetzlichen Aktivitäten angestiftet habe. Darüber hinaus hat Trump argumentiert, dass der Kongress und nicht die Justiz darüber entscheiden sollte, wer das Amt des Präsidenten bekleiden kann.



Rechtsgelehrte sind sich uneins darüber, ob Donald Trump von der Wahl gestrichen werden kann, und halten es für wahrscheinlich, dass sich der Oberste Gerichtshof der USA einschalten wird, falls ein Staat Trump von der Wahl ausschließt. Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA würde die Frage für alle Bundesstaaten klären.

Alle Seiten haben gehofft, dass die Fälle schnell entschieden werden, da die Staaten im Januar mit den Vorwahlen und Vorwahlen beginnen werden. Die Fälle sind politisch und rechtlich kompliziert und werden mit dem Näherrücken des Wahltages immer spannender. Die Fälle werfen neue Fragen über die Absichten derjenigen, die den 14. Verfassungszusatz verabschiedet haben, die Macht der Gerichte und das Recht auf freie Meinungsäußerung auf.



Auch in Colorado wird über Donald Trumps Teilnahme gestritten

Die Entscheidung des Gerichts in Minnesota lässt vermuten, dass die Angelegenheit nicht schnell gelöst werden kann, da das Gericht der Ansicht ist, dass die Angelegenheit erst nach den Vorwahlen ausgereift sein wird.



Das Gericht hat den Beschluss vom Mittwoch kurz gehalten, um ihn schnell veröffentlichen zu können, weil die Vorwahlen in Minnesota im Januar abgeschlossen sein müssen, schrieb Hudson. Eine ausführlichere Stellungnahme wird später veröffentlicht werden. Der Staatssekretär von Minnesota, Steve Simon (D), sagte in einer Erklärung, er sei dankbar für die schnelle Entscheidung des Gerichts. „Wir respektieren diese Entscheidung und werden das Ergebnis aufrechterhalten“, sagte er.



Letzte Woche hielt ein Richter in Colorado eine einwöchige Anhörung ab, um festzustellen, ob Trump auf dem Wahlzettel erscheinen kann, und ein Richter in Michigan hält am Donnerstag eine Anhörung ab, um dieselbe Frage zu prüfen. Es wird erwartet, dass beide Richter bald ihre Urteile verkünden, und gegen ihre Entscheidungen wird mit ziemlicher Sicherheit Berufung bei den obersten Gerichten ihrer Staaten eingelegt werden.



Könnte Donald Trump in manchen Staaten auf dem Wahlzettel erscheinen?

Darüber hinaus hat der texanische Steuerberater und aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat John Anthony Castro im ganzen Land Klagen eingereicht, um Trump von den Wahlzetteln zu streichen. Am Dienstag empfahl ein Bundesrichter in South Carolina dem Gericht, seine Klage in diesem Bundesstaat abzuweisen.



Während der Argumente in der letzten Woche im Fall Minnesota äußerte Hudson die Befürchtung, dass die Gerichte ein „Chaos“ auslösen könnten, wenn sie entscheiden, dass Trump in einigen Staaten auf dem Stimmzettel erscheinen kann, in anderen aber nicht.



Zum Autor Patrick Marley schreibt für die Washington Post über Wahlthemen im oberen Mittleren Westen. Zuvor berichtete er für den Milwaukee Journal Sentinel über das Kapitol von Wisconsin.

Der Beschluss vom Mittwoch ging nicht auf diese Frage ein, und das Gericht wird sich möglicherweise erneut damit befassen müssen, wenn jemand eine neue Anfechtung bezüglich Trumps Möglichkeit, auf dem Wahlzettel für November 2024 zu erscheinen, einreicht. Bis dahin werden andere Gerichte wahrscheinlich über die Kernfragen der Fälle entschieden haben.

