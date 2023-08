Trump-Wähler vertrauen dem Ex-Präsidenten offenbar mehr als der eigenen Familie

Ex-US-Präsident Donald Trump im Oval Office. (Archivfoto) © Everett Collection/Imago

Eine Umfrage kommt zum Ergebnis, dass Donald Trump seinen Vorsprung bei den republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen auf 46 Punkte ausgebaut hat.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 22. August 2023 The Washington Post.

Washington DC – Das wichtigste Ergebnis einer aktuellen CBS News-YouGov-Umfrage ist, dass Donald Trump seinen Vorsprung bei den republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen auf 46 Punkte ausgebaut hat. Das ist einer der größten Vorsprünge, die er bisher hatte. Aber auch ein anderes Ergebnis hat viele Menschen aufhorchen lassen. Es ist, dass mehr Trump-Wähler ihm vertrauen als ihren eigenen Freunden und ihrer Familie, konservativen Medien oder sogar religiösen Führern.

Der Prozentsatz derjenigen, die sagen, dass sie jedem der folgenden Personen vertrauen, dass sie ihnen die Wahrheit sagen, setzt sich wie folgt zusammen

Trump: 71 Prozent

71 Prozent Freunde und Familie : 63 Prozent

: 63 Prozent Konservative Medienvertreter : 56 Prozent

: 56 Prozent Religiöse Führer: 42 Prozent

Ergebnis der Umfrage verblüfft

In gewisser Weise ist dieses Ergebnis verblüffend, wenn man bedenkt, dass Trumps Präsidentschaft mit mehr als 30.000 falschen und irreführenden Behauptungen verbunden war. Trumps Wähler vertrauen ihm sogar noch mehr als den Menschen, die sie kennen und lieben – was könnte die Informationsblase, die ihn umgibt, besser veranschaulichen?

Aber in anderer Hinsicht ist dieses Ergebnis, das das geringe Vertrauen, das Trump insgesamt genießt, verschleiert, gar nicht so überraschend.

Aktuelle Umfrage: Nur Trump-Wähler wurden befragt

Zunächst einmal ist festzustellen, dass Menschen befragt wurden, die Trump wählen. Es handelt sich also um eine selbst selektierende Gruppe. Natürlich sagen viele Trump-Wähler, dass sie ihm vertrauen. Wenn man jedoch alle Wähler der Republikaner berücksichtigt, sinkt die Zahl erheblich, nämlich auf 53 Prozent. Das ist weniger als der Prozentsatz derjenigen, die ihren Freunden und ihrer Familie vertrauen, und es zeigt, dass eine große Mehrheit der Nicht-Trump-Wähler, die aber trotzdem Anhänger der Republikaner sind, ihm misstrauen.

Das ist etwas, was schon in der Vergangenheit zu beobachten war. Umfragen haben wiederholt gezeigt, dass die Amerikaner insgesamt und sogar viele Republikaner nur ein sehr geringes Vertrauen in den Mann der 30.000 Lügen haben.

In einer aktuellen Umfrage von Fox News sagten die Amerikaner mit einem Verhältnis von mehr als 2 zu 1, nämlich 67 Prozent zu 31 Prozent, dass die Worte „ehrlich und vertrauenswürdig“ nicht auf Trump zutreffen. Auch das Vertrauen in Trump ist selbst bei seiner Basis relativ gering. Ganze 33 Prozent derjenigen, die 2020 für Trump gestimmt haben, und 37 Prozent der Republikaner insgesamt, sagten, er sei nicht ehrlich und vertrauenswürdig. Eine Umfrage der Washington Post und ABC News zur gleichen Zeit ergab ähnliche Zahlen.

Aber selbst innerhalb von Trumps Basis sollte man nicht sonderlich überrascht sein.

Gewählte Kandidaten genießen Vertrauen

Ein Grund dafür ist, dass die Anhänger ihrem gewählten Kandidaten häufig ein solches Maß an Vertrauen entgegenbringen. Eine Ipsos-Umfrage im letzten Jahr zeigte, dass mehr Demokraten Präsident Biden (80 Prozent) vertrauten als jedem anderen. Ausnahme: Anthony S. Fauci (84 Prozent) und ihrem persönlichen Arzt oder Gesundheitsdienstleister (90 Prozent).

Ein weiterer Grund, warum das Ergebnis der Umfrage wenig überrascht, ist, dass sie nur teilweise das Vertrauen in Trump persönlich betrifft, aber auch widerspiegelt, womit er verglichen wird.

Regelmäßige Gallup-Umfragen haben ergeben, dass das Vertrauen der Amerikaner in die Kirche und die organisierte Religion auf etwa die Hälfte des Niveaus zu Beginn des 21. Jahrhunderts gefallen ist. Nur noch 49 Prozent der Republikaner sagen, dass sie zumindest „ziemlich viel“ Vertrauen in diese Institution haben.

Eine Ipsos-Umfrage Anfang dieses Jahres ergab, dass nur 45 Prozent der Amerikaner ihren Freunden „sehr viel“ Vertrauen entgegenbringen. Bei Familienmitgliedern lag der Anteil mit 61 Prozent höher. Die Vorstellung, dass viele Trump-Befürworter sogar denen misstrauen, die ihnen nahe stehen, ist also nicht völlig überraschend.

Schließlich stellt sich noch die Frage, was Republikaner von konservativen Medien halten. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass sie den Mainstream-Medien misstrauen, aber Umfragen haben gezeigt, dass sie auch ein gesundes Maß an Skepsis gegenüber konservativen Medien haben.

YouGov-Daten aus diesem Frühjahr zeigen, dass mehr Demokraten als Republikaner einigen konservativ ausgerichteten Medien vertrauen, darunter der New York Post und der National Review. Das Vertrauen der Republikaner in Trump-freundlichere Sender wie Fox News, Newsmax und One America News war ebenfalls geringer als das Vertrauen der Demokraten in eine ganze Reihe von Mainstream-Sendern.

Im Grunde genommen genießt Trump also bei seinen treuesten Anhängern mehr Vertrauen als bei Gruppen, die in der konservativen Basis nur ein mittleres Vertrauen genießen. (Aaron Blake )

