„Donald Trump hat etwas gegen Wladimir Putin in der Hand“

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Wer hat wen in der Hand? Ex-US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin. (Archivbild) © Mikhail Klimentyev

Ex-Fernsehstar Bill O‘Reilly ist sich sicher: Trump kontrolliert Putin. Vor Russland müsse man in den USA auch aus einem anderen Grund keine Angst haben.

Washington DC - Wenn zwei ehemalige Moderatoren von Fox News zusammengekommen, dann wird natürlich über Donald Trump geredet. So geschehen parallel zur zweiten TV-Debatte der Republikaner, an der der ehemalige Präsident nicht teilgenommen hatte. Trump befand sich in Detroit, wo er streikende Autobauer besuchte. Gleichzeitig trafen sich Tucker Carlson und Bill O‘Reilly auf Twitter (neuerdings X).

Beide Männer blicken auf eine Karriere als meinungsstarke Scharfmacher bei Fox News zurück. Doch für beide war auf einmal Schluss. Bill O‘Reilly musste 2017 gehen, nachdem bekannt geworden war, dass Fox News Schweigegeld in Höhe von 13 Mio. US-Dollar an fünf Frauen gezahlt hatte, die dem Moderator sexuelle Belästigung vorwarfen. Tucker Carlson musste sein Büro bei Fox News 2023 räumen. Die Gründe für seinen Abgang sind immer noch nicht klar. Seine Show, „Tucker Carlson Tonight“, war zum Zeitpunkt seines Rauswurfs die erfolgreichste Sendung ihres Formats in den ganzen USA.

Donald Trump „macht einfach einen Deal nach dem anderen“

Nun also kamen die beiden gefallenen Stars der konservativen US-Medien in Tucker Carlsons neuer Show auf X zusammen und redeten dort über ihr Lieblingsthema: Donald Trump. „Er war ein sehr effektiver Präsident“, so O‘Reilly. „Er ist ein Populist, kein Konservativer. Er macht einfach einen Deal nach dem anderen.“

Nach den herkömmlichen Lobpreisungen Trumps und seiner Geschäftstüchtigkeit kam das Paar auf Wladimir Putin und dessen Beziehungen zum ehemaligen Präsidenten der USA zu sprechen. Während dessen Amtszeit kochten unzählige Gerüchte hoch. Putin kontrolliere Trump mittels einer Videoaufzeichnung, die den Ex-Präsidenten in kompromittierenden Szenen mit Prostituierten in Moskau zeigen solle. Doch laut O‘Reilly ist die Sache genau andersherum.

Bill O‘Reilly ist sicher: Donald Trump kontrolliert Wladimir Putin

„Er will mir nicht sagen, was er über Putin weiß“, so O‘Reilly. „Aber ich weiß, dass er etwas hat.“ Dank dieser ominösen Informationen sei Trump in der Lage, Putin zu kontrollieren, und deshalb habe Putin den Ukraine-Krieg auch erst vom Zaun gebrochen, als Trump nicht mehr US-Präsident war. Tucker Carlson gefiel diese Interpretation deutlich besser als die damaligen Gerüchte, sein Idol im Weißen Haus habe sich in Moskauer Hotels beim bezahlten Sex filmen lassen.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Unabhängig davon waren sich beide Moderatoren ohnehin einig, dass weder Russland noch Putin eine Gefahr für die USA darstellen würden. Diese Meinung vertrat O‘Reilly, der sich auf großer Pressetour befindet, um ein neues Buch zu bewerben, bereits beim ultrarechten TV Sender Newsmax. Russlands Drohung mit Atomwaffen sei nicht mehr als „Säbelrasseln“, die USA dem Erbfeind deutlich überlegen. „Die Waffen der Vereinigten Staaten sind weitaus besser als alles, was Putin hat. Wenn wir wollten, könnten wir ihn und seine Regierung in weniger als einem Tag vom Angesicht der Erde tilgen. Wir haben diese Waffen im Weltraum und sie sind direkt auf Wladimir gerichtet.“ (Daniel Dillmann)