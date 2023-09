Trump erhält Putins Unterstützung: Ein Bündnis gegen die USA

Washington Post

Putin freut sich über den angeblichen Verfall der USA. Trump bezieht die Aussagen auf sich und löst wütende Reaktionen bei den Republikanern aus.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump verwies am Mittwoch auf wohlwollende Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, um seine Behauptung zu untermauern, er werde von den Staatsanwälten in den Vereinigten Staaten ungerecht behandelt.

Trump, gegen den 91 Anklagen in vier verschiedenen Strafverfahren erhoben werden und der die Staatsanwälte beschuldigt hat, ihn ins Visier zu nehmen, um seine politische Zukunft zu behindern, schrieb kurz nach Mitternacht auf seiner Social-Media-Plattform, dass Putin im Wesentlichen mit ihm übereinstimmt. Trump führt ein großes Feld von Kandidaten für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 an.



+ Der russische Präsident Wladimir Putin und der damalige US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen in Helsinki 2018. © Sergey Guneev/Imago

Putin bezeichnet Verfahren gegen Trump als politisch motiviert

Putin, der in der Vergangenheit seine politischen Gegner verfolgt hat, behauptete am Dienstag, die Strafverfahren gegen Trump seien Teil der „Verfolgung eines politischen Rivalen aus politischen Gründen“. Er prophezeite, dass das Verfahren gegen Trump das Ansehen Amerikas in der Welt schmälern werde, was Russland zugute käme.



The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

„Was die strafrechtliche Verfolgung von Trump angeht, so ist das, was unter den heutigen Bedingungen geschieht, meiner Meinung nach gut für uns, weil es die Verrottung des amerikanischen politischen Systems zeigt, das nicht so tun kann, als könne es anderen Demokratie beibringen“, sagte Putin auf einem Wirtschaftsforum im Osten Russlands.

Trump betont seine Bewunderung für Putin

Die Äußerungen spiegelten das weitgehend herzliche Verhältnis zwischen den beiden Staatsoberhäuptern während Trumps Präsidentschaft wider. Dazu gehörte auch ein Gipfeltreffen im Jahr 2018, bei dem Trump sich weigerte, die kollektive Schlussfolgerung der US-Geheimdienste zu unterstützen, dass sich Russland in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 eingemischt habe.



Trump hat weiterhin behauptet, dass er und Putin sich gut verstehen, trotz der Isolierung Putins durch den Westen wegen seiner Invasion in der Ukraine - die Trump einmal als „genial“ und „klug“ bezeichnet hat.



Republikaner-Kandidaten attackieren Putin und Trump

Trumps republikanische Konkurrenten bei den Vorwahlen griffen die jüngsten Äußerungen Putins schnell auf. In einer Erklärung sagte der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, Putins Meinung habe in den Vereinigten Staaten keinen Wert.

„Amerikas Gründungsprinzipien werden sich immer bewähren“, sagte Pence. „Putin sollte sich mehr Sorgen darüber machen, wie schnell sein Militär von der zweitstärksten Macht der Welt zur zweitstärksten Macht in der Ukraine geworden ist.“

+ Donald J. Trump bei einem bilateralen Treffen mit Wladimir Putin während des G20-Gipfels in Japan 2019 © Shealah Craighead/Imago

Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, einer der schärfsten Trump-Kritiker im Kandidatenfeld der Republikaner, nannte Putin einen „brutalen, massenmordenden KGB-Killer“ und sagte, Trump brauche neue Vorbilder. „Verstehen Sie das richtig. Gegen Trump wird wegen seines Verhaltens Anklage erhoben. Er hat mit dem Feuer gespielt und ist dabei, sich zu verbrennen. Und jetzt kommt sein bester Kumpel, um ihn zu verteidigen“, schrieb Christie in einem Social-Media-Post. „Wenn Sie auf der gleichen Seite wie Putin stehen, sollten Sie Ihre Position überdenken“.

Der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, ebenfalls ein langjähriger Kritiker von Trump, stellte fest, dass Trump und Putin die gleichen Argumente verwenden und sagte, dass Trumps Handlungen „unseren Feinden Trost spenden“. Die ehemalige Kongressabgeordnete Liz Cheney (R) aus Wyoming, die eine Präsidentschaftskandidatur nicht ausschließt, wenn sie Trump von einer zweiten Amtszeit abhalten würde, kritisierte ebenfalls sowohl Putin als auch die Trump-freundlichen Republikaner.



„Putin hat jetzt offiziell den Putin-Flügel der Republikanischen Partei gebilligt“, schrieb Cheney. „Putin-Republikaner und ihre Ermöglicher werden auf dem Aschehaufen der Geschichte landen. Patriotische Amerikaner in beiden Parteien, die an die Werte der liberalen Demokratie glauben, werden dafür sorgen.“



Putin geht in Russland hart gegen politische Gegner vor

In Russland sind Putin und seine Verbündeten hart gegen Andersdenkende vorgegangen, zuletzt gegen viele, die gegen den Einmarsch des Landes in die Ukraine protestiert haben.

Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny wurde letzten Monat wegen „Extremismus“ zu 19 Jahren Haft in einer Sonderhaftkolonie verurteilt, zusätzlich zu einer bereits verhängten 11-jährigen Haftstrafe. In der Sonderhaftkolonie, der härtesten im russischen Strafvollzug, werden die Gefangenen in Zellen gehalten, in denen ständig das Licht brennt, und dürfen nicht sprechen. 10 Jahre lang darf Nawalny weder Familienbesuche noch Briefe empfangen.

Der russisch-britische Menschenrechtsaktivist Wladimir Kara-Murza, der für die Washington Post schreibt, wurde im April wegen Verrats und anderer Anschuldigungen zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er den Krieg Russlands gegen die Ukraine kritisiert hatte.

„Das ist der Preis dafür, dass man heute in Russland seine Meinung sagt“, sagte Kara-Murza in seiner letzten Gerichtserklärung.



Ukraine-Krieg spaltet die US-Republikaner

In den Vereinigten Staaten hat der russische Einmarsch in der Ukraine die Abgeordneten der Republikaner in der Frage gespalten, ob Washington die Bemühungen der Ukraine, sich selbst zu verteidigen, weiterhin unterstützen sollte. Trump und einige Republikaner im Kongress haben gefordert, die Hilfe für die Ukraine zu beenden oder zu verlangsamen, während andere, insbesondere der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell (R-Ky.), die Ukraine standhaft unterstützt haben.

Kurz nach seinen Äußerungen im Osten Russlands traf Putin mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong Un zusammen, einem weiteren Autokraten, der von der Weltgemeinschaft weitgehend gemieden wird. Trump lobte den nordkoreanischen Diktator während seiner Präsidentschaft und bemerkte, dass Kim ihm „wunderschöne Briefe“ schrieb.



Putin und Kim besichtigten einen russischen Weltraumbahnhof, das Kosmodrom Wostotschny, und bekräftigten ihre Entschlossenheit, ihre Beziehungen zu stärken. Kim brachte auch seine volle Unterstützung für Russland zum Ausdruck, das wegen seines Einmarsches in der Ukraine mit Sanktionen und Isolation zu kämpfen hat.



„Ich hoffe, dass wir im Kampf gegen den Imperialismus immer zusammenstehen werden“, sagte Kim.



Robyn Dixon und Marianne LeVine trugen zu diesem Bericht bei.

Zur Autorin Amy B. Wang ist eine Reporterin für nationale Politik. Sie kam 2016 zur Washington Post, nachdem sie sieben Jahre bei der Arizona Republic gearbeitet hatte.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Rubriklistenbild: © Sergey Guneev/Imago