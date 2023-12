Trump lobt Orbán und zitiert Putin – um Biden als Diktator dastehen zu lassen

Donald Trump zieht Putin heran, um sich als Opfer politischer Verfolgung zu gerieren. Historiker vergleichen seine Rhetorik mit der Adolf Hitlers.

Washington, D.C. – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, aussichtsreichster Kandidat der Republikaner für die anstehenden US-Wahlen, zitierte zustimmend die Autokraten Wladimir Putin in Russland und Viktor Orbán in Ungarn. Dies ist Teil seiner laufenden Bemühungen, von seinen strafrechtlichen Verfolgungen abzulenken und Warnungen vor der Aushöhlung der Demokratie durch den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden auszustoßen.

Historiker vergleichen Trumps Rhetorik mit der von Adolf Hitler

In seiner Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag (16. Dezember) wiederholte Trump auch entmenschlichende Ausdrücke gegen Einwanderer. Diese Äußerungen Trumps verglichen Historiker mit denen früherer autoritärer Staaten –einschließlich einer Aussage, die einige Bürgerrechtler und Extremismusexperten in eine Reihe mit Adolf Hitlers Fixierung auf die „Blutreinheit“ stellten.

Trump, der wichtigste Konkurrent Joe Bidens um die Präsidentschaft in den USA, benutzte den Begriff „Geiseln“, um Menschen zu beschreiben, die wegen Gewaltverbrechen bei dem Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt waren.

Die Äußerungen kamen zu einem Zeitpunkt, an dem Experten, Historiker und politische Gegner in den USA sich zunehmend besorgt über Trumps Rhetorik, seine Ideen und die sich abzeichnenden Pläne für eine zweite Amtszeit äußerten und auf Parallelen zu früheren und heutigen autoritären Führern hinwiesen. Auch vor einem Zerreißen der Nato warnte eine Ex-US-Beamtin, sollte Trump tatsächlich Präsident werden.

Trump führt Putin als Gewährmann an: „Sie lachen alle über uns“

„Donald Trump hält die amerikanische Demokratie für einen Schwindel, und er will seine Anhänger davon überzeugen, das auch so zu sehen“, sagte Jennifer Mercieca, Professorin an der Texas A&M University, die sich mit Demokratie und Rhetorik beschäftigt. „Putin hasst westliche Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, und Trump tut das auch.“

Trump zitierte Putin, den diktatorischen Präsidenten Russlands, der in die benachbarte Ukraine einmarschiert ist, und kritisierte die strafrechtlichen Vorwürfe gegen Trump, der in vier verschiedenen Fällen beschuldigt wird, Geschäftsunterlagen im Rahmen eines Schweigegeldprogramms gefälscht, geheime Dokumente falsch gehandhabt und versucht zu haben, die Wahlergebnisse 2020 zu verfälschen.

In dem Zitat stimmte Wladimir Putin mit Trumps eigenen Versuchen überein, die Strafverfolgungen als politisch motiviert darzustellen. „Es zeigt die Verkommenheit des amerikanischen politischen Systems, das nicht so tun kann, als könne es andere über Demokratie belehren“, zitierte Trump in seiner Rede den russischen Machthaber. Trump fügte hinzu: „Sie lachen alle über uns.“

Trump nennt Viktor Orbán „hoch angesehen“

Anschließend stellte er sich auf die Seite Orbáns, des ungarischen Ministerpräsidenten, der durch die Kontrolle der Medien und die Änderung der Verfassung des Landes eine faktisch autokratische Machtstellung erlangt hat. Orbán hat seine Führung als Modell eines „illiberalen“ Staates dargestellt und Einwanderung abgelehnt, weil sie zu „gemischtrassigen“ Europäern führe.

Führende Demokraten der westlichen Welt haben versucht, Orban zu isolieren, weil er die bürgerlichen Freiheiten untergräbt und die Beziehungen zu Putin stärkt. Doch Trump nannte ihn „hoch angesehen“ und sprach von einem „Mann, der die westliche Welt retten kann“.

Hetze gegen Einwanderer, die „das Blut unseres Landes vergiften“

In seiner Rede wiederholte Trump auch seine eigenen hetzerischen Äußerungen gegen Einwanderer ohne Papiere, indem er sie beschuldigte, „das Blut unseres Landes zu vergiften“ - eine Formulierung, die Einwanderergruppen und Bürgerrechtler als eine Reminiszenz an Hitlers „Mein Kampf“ verurteilt haben. In dem Buch forderte Hitler die Deutschen auf, „für die Reinheit ihres eigenen Blutes zu sorgen“, indem sie die Juden eliminierten.

Die Tausenden von Zuschauern in einer College-Arena bejubelten Trumps Rezitation eines einwanderungsfeindlichen Gedichts mit dem Titel „Die Schlange“, das er im Wahlkampf wiederholt und seit seiner Präsidentschaftskandidatur 2016 populär gemacht hat.

Und kurz vor dem dritten Jahrestag des Aufstands vom 6. Januar 2021 verteidigte Trump mutmaßliche Gewalttäter, die auf Anordnung von Richtern in Untersuchungshaft gehalten werden. „Ich nenne sie nicht Gefangene, ich nenne sie Geiseln“, sagte er. „Sie sind Geiseln.“

Trump tritt unter neuem Slogan auf: „Better off with Trump“ – Demokraten warnen

Die Rede rief erneut Kritik bei den Demokraten hervor. „Donald Trump wirbt mit einer extremen MAGA-Agenda, die den Amerikanern hart erkämpfte Freiheiten wegnehmen würde – so einfach ist das“, sagte die Pressesprecherin des Democratic National Committee, Sarafina Chitika, in einer Erklärung. „Wenn er an die Macht kommt, wird Trump keine Zeit verlieren, seine gefährliche Vision für Amerika umzusetzen“.

Trumps Rede begann mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt, mit dem neuen Slogan „Better off with Trump“ und einer Aufzählung von Statistiken, die das Preisniveau unter seiner Präsidentschaft mit der heutigen vergleichen. Aber Trump wurde lebhafter, als er zu seinem Material über Einwanderung und die Anschuldigungen gegen ihn zurückkehrte.

Trumps Sprecher Steven Cheung sagte, dass Trump vor einer großen Menschenmenge „eine großartige Rede gehalten und sie mit Bravour gemeistert“ habe.

Trump beschuldigt Joe Biden, wie ein Diktator zu agieren – ohne Beweise

Mit einem Schachzug, der nach Ansicht von Experten die wahren Gefahren für die Demokratie verschleiern könnte, hat Trump begonnen, von Berichten abzulenken, dass er sich in einer zweiten Amtszeit an seinen Kritikern rächen werde. Gleichzeitig beschuldigte er Joe Biden, sich wegen der Anklagen gegen Trump wie ein Diktator zu verhalten.

Zwei der Anklagen wurden gleichwohl von lokalen Staatsanwälten angestrengt. Die beiden Bundesfälle werden von einem Sonderstaatsanwalt bearbeitet, der unabhängig vom Weißen Haus gemäß den Vorschriften des Justizministeriums handelt.

Ohne Beweise zu liefern, hat Trump alle vier Fälle als koordinierte Verfolgung gegen ihn dargestellt, weil er in den Vorwahlen und in den Umfragen für die Parlamentswahlen vorne liegt. Als er dieses Thema am Samstag ansprach, blinkte der Slogan „BIDEN ATTACKS DEMOCRACY“ auf dem Bildschirm über ihm auf.

Die Rede endete mit einem Instrumentalstück, das Trump trotz seiner Verbindung mit der extremistischen Online-Bewegung QAnon weiterhin bei Kundgebungen verwendet.

Zum Autor Isaac Arnsdorf ist ein nationaler politischer Reporter für die Washington Post, der über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die politische Bewegung „Make America Great Again“ und die Republikanische Partei berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 17. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.