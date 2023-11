Inhaftierter Hardliner ärgert Putin mit Brief: Russlands Armee „zunehmend schwach“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Igor Girkin gilt zwar als Befürworter des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, er kritisierte aber auch die Kriegsführung Russlands. © Alexander Zemlianichenko/POOL AP/dpa

Hardliner Girkin übt weiterhin Kritik an Putins Kriegsführung. Er befürchtet, dass Russlands Offensivpotenzial im nächsten Jahr abnehmen wird.

Moskau – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestreitet dies zwar, doch der Ukraine-Krieg ist in eine Art Pattsituation hinein gewirbelt. Weder die Ukraine, noch Russland erzielen signifikante Geländegewinne. Fast nirgendwo geht es voran, während sich ukrainische Truppen erbitterte, blutige Kämpfe mit den russischen Angreifern liefern. Geht es nach dem inhaftierten russischen Hardliner und Ex-Kommandeur Igor Girkin, so sieht die Zukunft der Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin durchaus düster aus.

Kritik an Militär: Girkin sieht „zunehmend schwache“ russische Armee

Girkin ist ein ehemaliger russischer Oberst des Militärgeheimdienstes, der zudem jahrelang pro-russische Milizen in der Ostukraine anführte und als Hauptverantwortlicher des Abschusses der Passagiermaschine MH17 gilt. Im Hintergrund des Krieges in der Ukraine meldete er sich immer wieder mit Kritik an Putin und seiner Kriegsführung. Er warf dem Kreml vor, zu zart in der Ukraine vorzugehen. Im Juli wurde er schließlich festgenommen.

In einem Brief, der am 26. Oktober geschrieben und von seiner Frau Miroslawa Reginskaja veröffentlicht wurde, analysierte Girkin abermals die Situation russischer Truppen an der Front, wie die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) berichtete. Demnach betonte Girkin, im Frühling 2024 würden russische Truppen noch schlechter für Offensivoperationen gewappnet sein, als sie es jetzt seien. Zwar habe die russische Armee die ukrainische Gegenoffensive „generell erfolgreich“ abgewehrt, doch die Soldaten seien „zunehmend schwach“ im Vergleich zu den ukrainischen Fähigkeiten.

Putins Soldaten, so Girkin, hätten es in den Herbstmonaten nicht einmal geschafft, begrenzte Offensivoperation um Gebiete wie Kupjansk und Lyman erfolgreich abzuschließen, geschweige denn umfassendere Offensiven zu starten. Die „taktischen Vorstöße“ um Awdijiwka hätten zu hohen Verlusten auf der russischen Seite geführt, dabei aber die generelle russische Offensive nicht ausreichend vorangetrieben. Für Girkin ist das Beispiel Awdijiwka exemplarisch: Dem Ex-Oberst zufolge zeigt dieser Sektor der Front, dass russische Soldaten es nicht schaffen, trotz aller Vorbereitungen und Fülle an Munition einen Vorteil zu sichern. Dort erwartet die Ukraine einen weiteren russischen Großangriff.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Hardliner Girkin macht düstere Vorhersage für Putins Soldaten

Eine zeitnahe russische Fähigkeit zu größeren Offensivoperationen gegen ukrainische Truppen sieht Girkin nicht, wie er in seinem Brief unterstreicht. Stattdessen würden russische Soldaten den gesamten Winter sehr wahrscheinlich mit der Abwehr einzelner ukrainischer Angriffe verbringen. Das Ergebnis laut dem Ex-Oberst: Sowohl das defensive als auch offensive Potenzial der Russen wird im Frühling 2024 stark abgenommen haben.

Zudem erklärte Girkin, es sei nicht unwahrscheinlich, dass die ukrainische Armee russische Verteidigungslinien durchbrechen könne. Schließlich seien die russischen Einheiten wegen der monatelangen Zusammenstöße erschöpft. Die gleichzeitige Abwehr ukrainischer Angriffe und der Versuch, selber zum Angriff überzugehen, schade den russischen Truppen und ihrem zukünftigen Offensivpotential weiter, hieß es von Girkin. (bb)