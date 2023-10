Hohe Verluste für Russland bei Awdijiwka - Schwierige Lage auch für die Ukraine

Von: Sonja Thomaser

Die Stadt Awdijiwka bleibt im Ukraine-Krieg hart umkämpft. Russland erleidet schwere Verluste, doch auch der Ukraine geht bei der Offensive die Luft aus.

Awdijiwka – Seit mehreren Wochen intensiviert Russland im Ukraine-Krieg seine Angriffe gegen Awdijiwka. Berichten zufolge hat Moskau umfangreiche Truppen eingesetzt, um die Stadt einzukesseln, und dabei schwere Verluste an Arbeitskräften und Ausrüstung erlitten. Wie der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov am Samstag (28. Oktober) in einem Telefonat mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin berichtete, belaufen sich die Verluste auf russischer Seite auf etwa 4000.



Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt, dass Russland beim Versuch, die umkämpfte Stadt Awdijiwka in der Oblast Donezk am Rande der Stadt Donezk einzunehmen, mindestens eine Brigade verloren habe.

Ukraine-Krieg: Russland schickt Teile von acht Brigaden nach Awdijiwka – trotz hoher Verluste

Russland hat wahrscheinlich Teile von mindestens acht Brigaden in den Kampf um die Eroberung von Awdijiwka entsandt. Die dort operierenden Streitkräfte dürften im Jahr 2023 einige der höchsten Verlust-Raten Russlands erlitten haben, berichtete das britische Verteidigungsministerium.

Ukrainische Einheiten nehmen nahe der Stadt Awdijiwka Russlands Truppen unter Beschuss. © GENYA SAVILOV/AFP

Dies stelle ein zunehmendes Dilemma dar, betonte das britische Verteidigungsministerium, da „politische Führer die Eroberung weiterer Gebiete fordern, das Militär jedoch keine wirksamen Offensivmaßnahmen auf operativer Ebene durchführen kann“.

Gegenoffensive der Ukraine schreitet nur langsam voran

Die Gegenoffensive der Ukraine schreitet laut Kyiv Independent weiterhin sehr langsam voran. Ihr Tempo werde durch Minenfelder, Luftangriffe, Mangel an Spezialausrüstung, Truppenerschöpfung und unsichere Signale aus Washington stark eingeschränkt.



Eine Quelle des Militärgeheimdienstes teilte dem Kyiv Independent mit, dass die Ukraine auf die Flugzeuge warte, die westliche Verbündete versprochen hätten. „Denn dann ist es ein völlig anderer Krieg“, sagte die Quelle, die anonym bleiben möchte.

Experten im Ukraine-Krieg: Russland will Angriff auf Awdijiwka fortsetzen

Der Kyiv Independet hat einige Experten befragt und alle gehen davon aus, dass Russland seinen Angriff auf Awdijiwka zumindest bis zum Frühjahr 2024 fortsetzen wird. Neben dem Versuch, die Ukraine zur Bereitstellung von Reserven zu bewegen und den Druck anderswo zu verringern, ist die Operation ein politisches Ziel des Kremls.



Die Eroberung der Stadt könnte die russische Moral stärken und möglicherweise die Rekrutierung von Vertragskämpfern steigern. Es wird jedoch keinen umfassenderen strategischen Nutzen geben.



Dass die Russen die ehemalige Donezker Stellvertretermiliz und Freiwilligenbataillone sowie die 20. Motorschützenbrigade abkommandieren und wahrscheinlich die 2. Armee (und möglicherweise auch die 15. und 30.) aus Richtung Lyman verlegen, ist ein Zeichen dafür, dass Moskau keine Ressourcen beim Angriff auf Awdijiwka spart, berichtet der Kyiv Independet. (Sonja Thomaser)