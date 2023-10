„Minenfeld-Honig“: Ukraine überrascht mit ungewöhnlichem Agrar-Projekt

Von: Christoph Gschoßmann

Seit Kriegsbeginn wurden Millionen Hektar Land in der Ukraine vermint. Darauf will das Außenministerium mit einem Honig-Projekt aufmerksam machen.

Kiew – Ein Land voller Minen: Verminte Gebiete sind in der Ukraine zur traurigen Realität geworden. Seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 und dem damit beginnenden Angriffskrieg Moskaus sind nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums derzeit etwa 30 Prozent der gesamten Fläche der Ukraine, etwa acht Millionen Hektar Land, vermint. Davon befinden sich sechs Millionen in den derzeit besetzten Gebieten, zwei Millionen wurden durch die Ukraine bereits von der Besatzung der Armee von Wladimir Putin befreit.

„The Minefields Project“: Ukraine setzt auf Bienen in Minengebieten

Wie die Kyiv Post berichtet, wählt das Ministerium nun einen ungewöhnlichen Ansatz, um die internationale Gemeinschaft auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Im „The Minefields Project“ sollen mithilfe von Drohnen auf den für Menschen unzugänglichen Gebieten Samen von Honigpflanzen gesät werden. Bienen, die im Gegensatz zum Menschen die Minen nicht auslösen, sollen dort dann „ernten“. Der „Minenfeld-Honig“, den Imker dann von den Bienenstöcken neben den Minenfeldern gewinnen, soll an ukrainische Diplomaten weiter gegeben werden, die ihn und die Botschaft, die er in sich trägt, in der ganzen Welt verteilen sollen.

Um ein Problem dieser Größenordnung anzugehen, arbeitete das Ministerium mit der Kreativagentur Saatchi & Saatchi Ukraine und dem Agrarindustrieunternehmen Kernel zusammen. Die Macher des Projekts berieten sich mit Agrarwissenschaftlern, dem staatlichen Notdienst, Drohnen-Experten und dem Imkerverband der Ukraine, wie die Post schreibt. Das Projekt soll ab der nächsten Landwirtschaftssaison voll einsatzbereit sein und eine Website zur Vorbestellung von Honig ist bereits eingerichtet.

Honig-Idee kommt nicht überall gut an: „Raketenfragmente wären viel wirkungsvoller“

Einer der Verantwortlichen des Projekts, Kostya Shnyder von Saatchi & Saatchi Ukraine, erklärte gegenüber der Kyiv Post, dass das Produkt ein starkes Symbol werden soll, um die Aufmerksamkeit auf die neuen Realitäten in der Ukraine zu lenken. Das Projekt sollte „in der modernen Welt nicht existieren“, doch „aufgrund des Krieges und der verminten Gebiete ist es jedoch zu unserer Realität geworden“, so Schneider. Er betonte, dass es sich bei dem Honig um ein limitiertes Produkt handele und nicht darauf abziele, den Weltmarkt durch den Verkauf im Laden zu erobern. Das erworbene Geld soll für die Minenräumung eingesetzt werden.

Alle Projektbeteiligten arbeiten rein ehrenamtlich.

Nicht jeder in den politischen Kreisen der Ukraine steht dem Projekt positiv gegenüber. Laut Ivanna Klympush-Tsintsadze, Leiterin des Ausschusses für die Integration der Ukraine in die EU, sollte sich das Außenministerium auf wichtigere Angelegenheiten konzentrieren. „Wenn wir so viele Ressourcen haben, um nebenbei etwas zu tun, dann ist das großartig. Aber leider haben wir selbst für die einfachsten Dinge nicht genügend Ressourcen“, äußerte sie gegenüber der Kyiv Post. Bei ihrer nächsten Auslandsreise würde sie lieber ein Raktenfragment oder ein Spielzeug aus einem von Russland zerstörten Haus mitnehmen. Dies wäre „viel wirkungsvoller als jede süße Leckerei“, fügte sie hinzu.

Während große Gebiete der Ukraine vermint sind, gibt es immerhin auf dem Schlachtfeld Erfolge: Zuletzt kam es zu einem wirklichen „Freitag, der 13.“ für die russische Schwarzmeerflotte. Ukrainische Angriffe trafen zwei Schiffe. Auch feierte Kiew „kolossale Panzerverluste“ Russlands. (cgsc)