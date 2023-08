Drohnenangriff der Ukraine trifft Militäreinrichtung Russlands - mit gravierenden Folgen

Rauch steigt am Himmel über dem Flughafen von Pskow auf, nachdem ein ukrainischer Drohnenangriff gemeldet wurde. © SNA/Imago

Lange war die Ukraine nur das Opfer von Luftangriffen. Doch nun holt das Land im Drohnenkrieg in großen Schritten auf. In Russland ist das Entsetzen groß.

Riga, Lettland - Drohnenangriffe haben in der Nacht (auf den 30. August) mindestens sechs russische Städte getroffen, darunter auch Pskow, mehr als 370 Meilen (ca. 595 Kilometer) von der Ukraine entfernt, wo bei einem Angriff auf den militärischen und zivilen Flughafen zwei Il-76-Frachtflugzeuge zerstört und vier weitere beschädigt wurden, wie Baza, ein russisches Medienunternehmen mit Verbindungen zu den Strafverfolgungsbehörden des Landes, berichtet.

Der nächtliche Drohnenschwarm, der vermutlich von der Ukraine gestartet wurde, zwang einige der größten russischen Flughäfen vorübergehend zur Einstellung des Betriebs und führte dazu, dass Soldaten mit Handfeuerwaffen auf die unbemannten Flugzeuge schossen. Die Luftangriffe waren die größten, die Kiew seit dem von Präsident Wladimir Putin im Februar 2022 angeordneten Einmarsch in die Ukraine geflogen hat.

In der Ukraine wurden am frühen Mittwochmorgen mindestens zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt, als Russland einen kombinierten Raketen- und Drohnenangriff auf Kiew startete, den die Militärverwaltung der Stadt als den „stärksten Angriff seit dem Frühjahr“ bezeichnete. Die ukrainische Hauptstadt befindet sich seit November unter nahezu ständigem Luftangriff.

Ein Video aus Pskow, 378 Meilen (ca. 608 Kilometer) nordwestlich von Moskau, nahe der russischen Grenzen zu Estland und Lettland, zeigte die brennenden Flugzeuge.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Drohnenangriffe als „massiv“ und erklärte gegenüber Journalisten in seiner regelmäßigen Telefonkonferenz, dass Putin stets über die „spezielle Militäroperation“, Moskaus Euphemismus für seinen blutigen Krieg, auf dem Laufenden gehalten werde.

„Der Oberbefehlshaber erhält ständig und unverzüglich alle Informationen sowohl im Rahmen der speziellen Militäroperation selbst als auch im Umfeld der Operation, und natürlich werden die Informationen über solche massiven Angriffe dem Oberbefehlshaber zur Kenntnis gebracht“, sagte Peskow.

Mehrere russische Flugzeuge zerstört

Fragen nach den Abschussorten der Drohnen, die den Flugplatz von Pskow angriffen, wich er aus. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass unsere Militärexperten an diesen Fragen arbeiten und die Flugrouten und die Art und Weise des Abschusses herausfinden, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um solche Situationen in Zukunft zu verhindern“, sagte Peskow.

Nach Angaben unabhängiger russischer Medien versuchten Soldaten auf dem Flughafen Pskow, die Drohnen mit Handfeuerwaffen abzuschießen, bevor ein Team von 65 Feuerwehrleuten gerufen wurde, um die Brände zu löschen.

Kiew hat sich nicht zu dem Angriff bekannt, aber die ukrainische Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums gab bekannt, dass vier Il-76-Flugzeuge zerstört und zwei beschädigt wurden, eine Zahl, die sich von den Angaben der russischen Medien unterscheidet. Il-76-Frachtflugzeuge können für den Transport von militärischer Ausrüstung und Truppen über große Entfernungen eingesetzt werden.

Obwohl sich die Ukraine nicht zu den Drohnenangriffen bekannt hat, veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium auf der früher als Twitter bekannten Plattform eine kryptische Nachricht, die auf die Verantwortung der Ukraine hinzudeuten schien: „Wussten Sie, dass der Flughafen Pskow nach der Kiewer Prinzessin Olha benannt ist? Oh, was für eine spektakulär rachsüchtige Frau sie war!“

Russland verschweigt ukrainische Drohnenangriffe

Das russische Staatsfernsehen, das wichtigste Instrument des Kremls zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung über den Ukraine-Krieg, erwähnte die Angriffe kaum, obwohl durch die Drohnenangriffe sechs russische Flughäfen vorübergehend geschlossen wurden, darunter auch große Flughäfen in Moskau, das ebenfalls Ziel der Angriffe war. Drohnenangriffe und die Schließung von Flughäfen in der russischen Hauptstadt sind praktisch zu einem nächtlichen Ereignis geworden, da die Ukraine ihre Bemühungen verstärkt hat, um sicherzustellen, dass die russischen Bürger, die am nächsten am Kreml leben, den Krieg spüren.

Das russische Verteidigungsministerium erwähnte die Drohnenangriffe auf Pskow in seiner täglichen Medieninformation nicht und äußerte sich auch nicht zu den Schäden an den Flugzeugen auf dem Flugplatz.

Der Angriff auf Pskow verursachte auch einen Brand in der Militäreinheit 64044, der 2. Brigade des GRU, einer Spezialeinheit des militärischen Geheimdienstes, wie russische Medien berichteten.

In Brjansk, einer Stadt im Westen Russlands nahe der ukrainischen Grenze, wurde das Büro des Ermittlungskomitees - einer föderalen Strafverfolgungsbehörde - durch einen Drohnenangriff beschädigt, der laut russischen Medien auch einen Brand in der Mikroelektronikfabrik Kremniy EL auslöste, die Teile für russische Raketen herstellt.

Der Gouverneur von Brjansk, Alexander Bogomaz, sagte, dass auch ein Fernsehturm angegriffen worden sei, berichtete jedoch, dass die Drohne abgeschossen und der Turm nicht beschädigt worden sei.

Ukrainische Drohnenangriffe werfen peinliche Fragen über das Versagen der russischen Luftabwehr auf

Trotz des relativen Schweigens über die Angriffe im Staatsfernsehen warfen die Angriffe peinliche Fragen über das Versagen der russischen Luftabwehr auf - insbesondere bei der Verhinderung des Angriffs auf den Flughafen Pskow. Einige Mitglieder der Hardliner unter den Kriegsbefürwortern im Land machten ihrer Frustration über einen Krieg Luft, der seit Monaten keine größeren russischen Fortschritte gebracht hat.

Die nächtlichen Drohnenangriffe erfolgten elf Tage, nachdem eine Drohne einen russischen Überschallbomber vom Typ Tu-22M3 auf dem Luftwaffenstützpunkt Soltsy in der Region Nowgorod nordwestlich von Moskau zerstört hatte, wie die Open-Source-Militäranalysegruppe Ukraine Weapons Tracker berichtet. Ein Telegram-Kanal mit Verbindungen zu russischen Sicherheitsdiensten bestätigte diesen Angriff, während das russische Verteidigungsministerium erklärte, ein Flugzeug sei beschädigt worden.

Das russische Oppositionsmedium We Can Explain, das mit dem im Exil lebenden russischen Geschäftsmann Michail Chodorkowski verbunden ist, zitierte zwei Zeugen in Pskow mit der Aussage, dass keine Geräusche der Luftabwehr zu hören waren, als die Drohnen angriffen. Anwohner in Pskow sahen nach dem Angriff drei Il-76-Maschinen starten, berichteten lokale Medien.

Der Gouverneur von Pskow, Mikhail Vedernikov, kündigte an, dass der Flughafen bis Donnerstag geschlossen bleibe, um die Schäden an der Start- und Landebahn zu beurteilen.

Weitere Drohnenangriffe erfolgten in den Regionen Orjol, Rjasan und Kaluga, und Seedrohnen griffen den Hafen von Sewastopol auf der von Russland besetzten ukrainischen Krim an, wo die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist. Das russische Verteidigungsministerium behauptete, vier Schnellboote mit ukrainischen Fallschirmjägern im Schwarzen Meer zerstört zu haben. Die Ukraine bestritt, dass die Boote zerstört worden seien.

Russischer Propagandist bringt Frustration der russischen Kriegsbefürworter zum Ausdruck

Am Mittwoch brachte der russische Propagandist Wladimir Solowjow die Frustration der russischen Kriegsbefürworter, der sogenannten „Partei des Krieges“, zum Ausdruck, als er in seiner Online-Morgensendung „Voller Kontakt“ das Scheitern des Abfangens der Drohnen in Pskow beklagte.

„Was ist los? What is happening?“ wiederholte Solovyov wütend. „Wissen wir nicht, von wo aus die Drohnen fliegen? Was geschieht hier? Wissen wir nicht, wo sie hergestellt, geliefert und gelagert werden? Von wo aus sie gestartet werden? Wenn wir mit Drohnen nicht fertig werden, wie sollen wir dann mit F-16 fertig werden?“

Er bezog sich auf die modernen Kampfjets aus amerikanischer Produktion, die die Nato-Verbündeten der Ukraine in den kommenden Monaten zur Verfügung stellen wollen.

Solowjow spekulierte, ohne Beweise dafür zu haben, dass die Drohnen möglicherweise vom nahe gelegenen Nato-Mitglied Estland aus gestartet wurden, und forderte Russland auf, Luftangriffe auf Estland zu fliegen, falls dies der Fall sein sollte.

„Wenn das wahr ist, bedeutet das natürlich einen Weltkrieg. Wenn das wahr ist, muss Estland vom Angesicht der Erde getilgt werden“, sagte er.

Ein prominenter russischer Militärblogger, der den Namen Fighterbomber trägt und sich auf die Luftfahrt konzentriert, sagte, Russland müsse aus dem Angriff von Pskow lernen und sicherstellen, dass die Flugplätze richtig verteidigt werden.

„Wir ziehen die Konsequenzen und verstärken den Schutz von Flugplätzen. Es ist schon genug darüber geschrieben und gesagt worden, was dafür schnell getan werden muss“, schrieb der Blogger auf Telegram.

In Kiew ertönten am frühen Mittwoch laute Explosionen, als die Luftabwehr in der Stadt aktiviert wurde. Mehrere Nichtwohngebäude fingen Feuer und wurden beschädigt.

Bei den beiden getöteten Personen handelte es sich um Sicherheitsbeamte im Alter von 26 und 36 Jahren, teilte die Kiewer Militärverwaltung mit, weitere Informationen waren jedoch nicht unmittelbar verfügbar. Mindestens zwei der Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, sie habe alle 28 russischen Marschflugkörper abgeschossen, die von Flugzeugen im Kaspischen Meer und der Hafenstadt Engels aus gestartet worden seien, sowie 15 von 16 Drohnen, die von einer Küstenstadt am Asowschen Meer und von der Stadt Kursk aus gestartet worden seien.

Unterdessen behauptete das ukrainische Militär, seinen Vormarsch im Süden und Osten des Landes fortzusetzen. Im Süden, so Generalstabssprecher Andrij Kowaljow, waren die Truppen „erfolgreich“ und „konsolidieren die eroberten Stellungen“.

Einige Hardliner in Russland fordern weiterhin ein härteres Vorgehen im Ukraine-Krieg

Mit dem Tod des russischen Wagner-Söldnerführers Jewgeni Prigoschin in der vergangenen Woche verstummte einer der schärfsten Kritiker der russischen Militärführung wegen ihres Versagens in diesem Krieg. Prigoschins geheimnisvolle Beerdigung am Dienstag - die auch vom russischen Staatsfernsehen ignoriert wurde - sendete ein deutliches Signal, dass sein Name für den Kreml tabu ist, nachdem Hardliner, die den Krieg befürworten, ihn in den Tagen nach seinem Tod mit Lob überschüttet hatten.

Peskow, der Sprecher des Kremls, sagte am Mittwoch, eine der Theorien, die bei der Untersuchung der Absturzursachen in Betracht gezogen werden, sei die Version, dass es sich um eine „absichtliche Gräueltat“ gehandelt habe, fügte aber hinzu, dass noch keine Schlussfolgerungen gezogen worden seien. Er fügte hinzu, die Untersuchung sei eine interne russische Angelegenheit und es könne keinen internationalen Beitrag geben.

Doch trotz der Entschlossenheit des Kremls, jegliche Kritik an den Kriegsanstrengungen zu unterdrücken, fordern einige Hardliner öffentlich ein härteres Vorgehen. Zu ihnen gehört Andrei Guruljow, ein Gesetzgeber, Mitglied von Putins Partei „Einiges Russland“ und pensionierter Generalleutnant der russischen Armee sowie ehemaliger stellvertretender Befehlshaber des südlichen Militärdistrikts, der Putin am Dienstag aufforderte, einen taktischen Nuklearschlag gegen die ukrainischen Streitkräfte in Robotyne, einem Dorf in der Südukraine, das kürzlich im Rahmen der ukrainischen Gegenoffensive befreit wurde, zu führen.

In der Solowjow-Sendung am Dienstag sagte Guruljow, Robotyne sei der „ideale Ort“ für einen taktischen Nuklearschlag Russlands, um die ukrainische Gegenoffensive zu beenden und es Russland zu ermöglichen, „selbst mit den Kräften, die wir haben“, wieder die Oberhand zu gewinnen.

„Wir werden in der Lage sein, voranzukommen, Saporischschja und sogar die Region Dnipropetrowsk zu befreien und eine Bedrohung für die Gruppe zu schaffen, die in der Region Donezk kämpft“, sagte er. Saporischschja ist eine von vier ukrainischen Regionen, die Putin für illegal von Russland annektiert erklärt hat. Putin hat jedoch keinen Anspruch auf die benachbarte Region Dnipropetrowsk erhoben, und Guruljows Äußerungen waren ein Zeichen dafür, dass einige russische Beamte noch mehr ukrainisches Territorium einnehmen wollen, als der Präsident bisher beansprucht hat.

Zur Autorin Robyn Dixon ist eine Auslandskorrespondentin, die zum dritten Mal in Russland ist, nachdem sie seit Anfang der 1990er Jahre fast ein Jahrzehnt lang dort berichtet hat. Seit November 2019 ist sie Leiterin des Moskauer Büros der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 30. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.