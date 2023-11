Eine schwarz-rote Koalition bietet Chancen und Risiken

Von: Christiane Warnecke

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), setzt auf Schwarz-Rot. © dpa

Ministerpräsident Rhein setzt sich ab von Vorgänger Bouffier

Jetzt ist es offiziell: Die schwarz-grüne Ära in Hessen geht nach zehn Jahren zu Ende. Die CDU schickt die Grünen in die Opposition und will in Zukunft lieber zusammen mit der SPD regieren. Ein bitterer Tag für die Grünen. Doch eine Überraschung ist es nicht.

Zwar galt das Bündnis der einstigen Erzfeinde als erstaunlich stabil und vertrauensvoll. Doch in einer Zeit, in der die Migrationskrise zum alles überlagernden Thema avancierte, schien der ideologische Graben zwischen CDU und Grünen tiefer zu werden. Nicht unüberwindbar, haben sich die Grünen doch zuletzt bewegt. Aber die Differenzen bei diesem Thema waren aus Sicht der CDU doch eine große Hürde. Immer wieder kam es etwa zu Blockaden im Bundesrat - etwa bei der Ausweitung der sicheren Herkunftsländer. Die klaren Worte, die sich nun im Sondierungspapier dazu finden, wären so mit den Grünen kaum möglich gewesen. Auch in der Landwirtschaftspolitik, ein weiteres Themenfeld, auf dem es mit den Grünen knirschte, gibt es, ebenso wie bei der inneren Sicherheit, eine größere Nähe zur Sozialdemokratie.

Doch für Boris Rhein geht es um mehr: Er verweist zurecht darauf, dass die CDU bei der Landtagswahl fast so viele Stimmen bekommen hat wie SPD, Grüne und FDP zusammen. Und daraus leitet er den Wählerauftrag ab, möglichst viel konservative Politik umzusetzen - auch um der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen. Diesen Weg will die hessische Sozialdemokratie offenbar mitgehen. Ihre Handschrift ist in dem Papier zwar nur recht blass zu erkennen. In zentralen Fragen, wie der Bildungspolitik, haben die Verhandler schlicht die Wünsche der CDU mit den Zielen der SPD kombiniert. Das könnte man als Schwäche auslegen. Doch in diesen Zeiten ist es eine gute Nachricht, wenn sich zwei Partner zusammenfinden, die ihre Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt stellen, statt abzuzählen, wer dem anderen wie viele Punkte abringen konnte. Für Rhein bietet diese erste schwarz-rote Koalition seit 70 Jahren in Hessen zudem die Chance, stärker eigenes Profil zeigen und sich von seinem Vorgänger Volker Bouffier absetzen.

Der Sozialdemokratie bietet die Rückkehr an die Macht nach 25 Jahren die Perspektive, neues Selbstbewusstsein zu tanken. Spannend wird jedoch die personelle Erneuerung - die für die CDU durchaus ein Risiko birgt.