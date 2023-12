Einigung im Haushaltsstreit: Klartext sieht anders aus

Von: Christiane Warnecke

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, von links) verkünden der Presse erleichtert die Einigung beim Bundeshaushalt 2024. © dpa

Das Kommunikations-Desaster setzt sich fort.

Als „handlungs- und einigungsfähig“ will sich die Regierung präsentieren nach ihrer hart errungenen Einigung im Haushaltsstreit. Zweifelsohne ist das Aufatmen groß, dass sich die ungleichen Partner einmal mehr auf ein Kompromiss verständigen konnten - wenn auch erst nach sehr hartem Ringen. Doch wer nun Klartext erwartet hat, an welchen Stellen genau gehandelt, also gespart werden soll und was das für die Bürger und die Unternehmen in Deutschland bedeutet, der wurde enttäuscht. Verschwurbelt - wie immer - blieb der Bundeskanzler bei seinen Ausführungen an vielen Stellen im Unklaren. Und auch der grüne Wirtschaftsminister und der liberale Finanzminister haben nur an einzelnen Punkten erhellt, welche Einschnitte genau zu erwarten sind.

Nun hatte diese Regierung wirklich einen denkbar schwierigen Start. All die schönen Projekte aus dem Koalitionsvertrag gerieten ins Wanken als Putin kurz nachdem die Tinte unter dem Papier trocken war, die Ukraine überfiel. Trotzdem konnten SPD, Grüne und FDP schon viel gemeinsam umsetzen und das Land einigermaßen erfolgreich durch die Krise steuern. Doch das Kommunikations-Desaster setzt sich nach dem folgenschweren Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts fort. Keiner will öffentlich darlegen, wer in welchen Fragen nachgegeben hat, um die Handlungsfähigkeit und damit auch den Fortbestand der Koalition zu sichern. Dabei ist es doch genau das, was die Menschen von ihrer Regierung erwarten: die Fähigkeit zum Kompromiss anstelle von öffentlichen Anfeindungen gegen die eigenen Bündnispartner.

So wissen wir zwar nun unter anderem, dass Tanken und Heizen teurer wird, dass die Förderung für Elektroautos früher auslaufen und die Solarindustrie weniger gefördert wird. Doch viele andere Punkte bleiben im Unklaren. Schade - damit hat die Ampelregierung wieder eine Chance vertan, zu zeigen, dass sie nicht nur im letzten Moment einigungsfähig ist. Sondern, dass sie auch endlich die Notwendigkeit erkennt, den Menschen ihre Politik besser zu erklären. In dieser Disziplin sind die Defizite fast so groß wie das Haushaltsloch.