Erstmals gesichtet: Israel setzt modernsten Panzer der Welt ein – wichtiges Teil kommt aus Deutschland

Von: Patrick Mayer

Die israelische Armee schickt erstmals den wahrscheinlich modernsten Radpanzer überhaupt auf das Schlachtfeld nach Gaza. Der Eitan hat einmalige Fähigkeiten, die so noch nie vereint wurden.

Gaza – Im Ukraine-Krieg nicht. Aufseiten der USA nicht. Aus der deutschen Rüstungsindustrie nicht. Und schon gar nicht aus Russland. Der Krieg in Israel hat einen Radpanzer auf die Agenda gebracht, den es in dieser Ausgestaltung so noch nie gab. Seine Eigenschaften zum Schutz der Besatzung und seine Fähigkeiten zur Bekämpfung des Feindes gelten kombiniert als einmalig.

Kampf gegen die Hamas in Gaza: Israel setzt erstmals hochmoderne Eitan-Radpanzer ein

Die Rede ist vom Eitan APC. Die israelische Armee bezeichnet ihn als einen der am besten geschützten Radpanzer der Welt. Und: Für diese These gibt es eine Reihe nachvollziehbarer Argumente. So ist der Eitan ein Paradebeispiel für die wesentliche Doktrin der israelischen Landstreitkräfte, das Leben ihrer Leute so gut es geht zu schützen. Dazu gehört unter anderem das Motto „keiner bleibt zurück“.

Dafür, dass die Soldatinnen und Soldaten lebend aus ihrem Einsatz zurückkehren, soll stets alles Mögliche geleistet werden. Israel weiß, dass es mit rund 9,4 Millionen Einwohnern ein recht kleines Land ist und dass der Anteil der kampffähigen Bevölkerung endlich ist. Unter dieser Maxime wurde der Eitan konstruiert und erst im Mai 2023 an die Armee übergeben. Jetzt wurden die ersten Eitan-Radpanzer auf Tweets der Israel Defence Force (IDF) in Gaza gesichtet. Es ist ihr erster Kampfeinsatz.

Modernster Radpanzer der Welt: Die israelische Armee setzt in Gaza auch den Eitan (vorne) ein. © Israel Defence Force (IDF)

Der Eitan APC: Radpanzer beschützt israelische Besatzungen besonders gut gegen Landminen

Wie beim Kampfpanzer Merkava und dem Schützenpanzer Namer floss bewährte Bauweise in den Radpanzer der Zukunft ein. So soll ein V-förmiger Wannenboden die verheerende Wirkung von Landminen und anderer Sprengfallen nach außen ableiten. Die Panzerwanne hat zudem eine doppelte Panzerung. Zum einen durch massiven Panzerstahl, zum anderen durch Verbundpanzerung.

Diese ist offenbar im Kachelsystem an der Karosserie angebracht. Beim Aufprall von Panzerabwehrlenkwaffen explodieren die Kacheln außen und sollen damit verhindern, dass ein Hohlladungsgeschoss ins Innere eindringen und seine tödliche Wirkung für die Besatzung entfalten kann. Die Kacheln lassen sich zudem einfach warten, indem sie problemlos ausgetauscht werden können. Das aktive Schutzsystem Trophy kann zudem Raketen und andere Projektile im Anflug erkennen und bekämpfen. Es soll vor Panzerabwehrlenkwaffen sowie reaktiven Panzerbüchsen wie der gefürchteten RPG-7 aus sowjetischer Produktion schützen.

Der Eitan APC: Israels hochmoderner Radpanzer – Bewaffnung, Besatzung, Schutz

Name: Eitan APC (hebräisch: standfest) Typ: israelischer Radschützenpanzer Besatzung: 3 (Fahrer, Kommandant, Schütze) und bis zu 12 Infanteristen in Dienst gestellt: Mai 2023 Bewaffnung: 30-mm-Kanone auf Drehturm, 40-mm-Granatwerfer, 7,62×51-Maschinengewehr Schutz: aktives Schutzsystem Trophy gegen Panzerabwehrwaffen, Panzerstahl und Verbundpanzerung, V-förmige Bodenwanne gegen Minen Motor: Dieselmotor mit 750 PS von MTU (aus Deutschland) Geschwindigkeit: 95 km/h auf der Straße Reichweite: 800 km auf der Straße, circa 500 km im Gelände Gewicht: rund 40 Tonnen mit voller Besatzung Länge / Breite / Höhe 7,23 m / \t2,39 m / 2,31 m

Der Eitan APC: Trophy-System mit Splitterkegel gegen Panzerabwehrlenkwaffen

Eine kleine splittergeschützte Radaranlage mit vier Flachantennen auf dem Dach soll dafür einen 360-Grad-Rundumblick gewährleisten. Entfernung und wahrscheinlicher Einschlagspunkt werden innerhalb von Millisekunden berechnet. Das Trophy-System zündet daraufhin einen Splitterkegel, der das heranfliegende Geschoss wie bei einer Schrottflinte zerstört.

Innovativ ist ferner nicht nur das digitale Feuerleitsystem für die 30-mm-Kanone auf einem Drehturm, den 40-mm-Granatwerfer sowie ein 7,62×51-Maschinengewehr. Sondern auch die digitale Synchronisation mit anderen Kampffahrzeugen aus demselben Verband. Heißt: Die Kommandanten und Schützen in den verschiedenen Radpanzern können im Einsatz in Echtzeit dieselben Informationen austauschen und gemeinsam darauf reagieren. Zum Beispiel auf ein feindliches Fahrzeug vor ihnen.

Der Eitan APC: Die israelische Armee hat den vielleicht modernsten Radpanzer der Welt in ihren Reihen. © IMAGO / ZUMA Wire

Der Eitan APC: Wendiger Radpanzer für Einsätze in der Stadt – wie in Gaza gegen die Hamas

Im Vergleich zu den Namer-Schützenpanzern (rund 60 Tonnen) wiegt der Eitan mit rund 40 Tonnen Gesamtgewicht deutlich weniger. Das hilft bei Missionen im Gelände, weil er nicht so schnell wie ein schwerer Kampfpanzer steckenbleibt. Angetrieben wird der Eitan von einem 750-PS-Diesel-Motor von MTU aus Deutschland, während er zwölf Mann Infanterie in die Schlacht bringt. Zudem ist der Radpanzer mit seinen vier Achsen sehr mobil und wendig und damit besser für den Einsatz in Städten geeignet. Zum Beispiel in Gazastadt, wie nun berichtet. Ob der Eitan im Norden Israels zudem gegen die Terrormiliz Hisbollah schützen soll, die jetzt sogar den USA droht, ist nicht bekannt. Bisher wurde Berichten zufolge nur eine geringe Stückzahl der Panzer aus eigener Produktion ausgeliefert. (pm)