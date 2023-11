Elon Musk befeuert Pizzagate-Verschwörungstheorie

Viele große Firmen veröffentlichen seit einiger Zeit keine neuen Beiträge mehr bei Elon Musks Online-Plattform X. Das hat gute Gründe.

Washington, DC. – Elon Musk hat am Dienstag seine Unterstützung für „Pizzagate“ geäußert, die längst widerlegte Verschwörungstheorie, nach der ein Mann 2016 in einem Restaurant in Washington, D.C., ein Gewehr abgefeuert hat. Die rechtsextreme Theorie, ein Vorgänger von QAnon, behauptete, dass die Clintons und die Führer der Demokratischen Partei einen geheimen satanischen Kindersexring in einer Pizzeria in Washington D.C. namens Comet Ping Pong betrieben.

Diese Theorie, die während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 eine Hauptstütze der Anhänger von Donald Trump war, wurde von den Ermittlern der Polizei von D.C. als „frei erfunden“ bezeichnet.

Elon Musk. © Political-Moments/Imago

Musks Beitrag war der letzte in einer Reihe von Tweets, in denen Musk entlarvte Theorien unterstützt, und kommt nur einen Tag nach seinem Besuch in Israel, wo er versuchte, die Wut über eine Explosion des Antisemitismus auf X zu dämpfen. Als Folge hatte eine wachsende Zahl von Werbekunden das Beenden ihrer Kampagnen auf X angekündigt.

Als der israelische Präsident Isaac Herzog Musk am Montag aufforderte, dem „Reservoir des Hasses“ auf X ein Ende zu setzen, antwortete Musk: „Wir müssen alles tun, um den Hass zu stoppen.“

Ein Sprecher der Washington Post sagte am Dienstag, dass das Unternehmen die Entscheidung getroffen habe, seine Werbung auf X zu pausieren.

Musk, der das soziale Netzwerk, das früher unter dem Namen Twitter bekannt war, letztes Jahr für 44 Milliarden Dollar gekauft hat, postete am Dienstag ein Meme, in dem er andeutete, dass der Experte, der Pizzagate entlarvt hat, „wegen Kinderpornografie im Gefängnis war“. Musk sagte, dass dies „zumindest ein wenig verdächtig erscheint“.

Der Beitrag wurde mehr als 15 Millionen Mal aufgerufen, bevor er gegen 14.00 Uhr gelöscht wurde, weniger als eine Stunde nach Veröffentlichung dieser Geschichte.

„Pizzagate“: Vieles deutet auf russische Desinformation hin

Das Meme selbst basiert auf einer erfundenen Schlagzeile, die suggeriert, dass Pizzagate von einer Person entlarvt wurde. Es handelt sich um den in Ungnade gefallenen ehemaligen ABC-Reporter James Gordon Meek, der sich letztes Jahr des Besitzes von Bildern über sexuellen Kindesmissbrauch schuldig bekannte und zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde.

Meek berichtete über die nationale Sicherheit und scheint Pizzagate nur einmal erwähnt zu haben, und zwar in einem Bericht über russische Desinformation aus dem Jahr 2017, wie aus einem Reuters-Faktencheck-Artikel vom August hervorgeht. Und ein anderer James Meek, ein britischer Journalist, diskutierte Pizzagate kurz in einem Artikel der London Review of Books im Jahr 2020.

Pizzagate wurde von Nachrichtenorganisationen gründlich entlarvt, seit es 2016 erstmals auftauchte. Weder Opfer noch Beweise wurden jemals ermittelt.

Logan Strain, ein Forscher von Verschwörungstheorien, der den Namen Travis View auf dem Podcast „QAnon Anonymous“ verwendet, sagte, dass die falsche Verbindung zwischen Meek und Pizzagate diesen Sommer unter Verschwörungstheoretikern wie Ron Watkins, der darüber auf X gepostet hat, an Popularität gewann.

Strain sagte, es sei „unglaublich gefährlich“, dass Musk eine Erfindung fördere, die bereits in einem Gewaltakt zitiert worden sei. „Es ist sehr beunruhigend, dass er eine Verschwörungstheorie bestätigt, die Menschen radikalisiert hat, um ihr Leben zu zerstören und Verbrechen zu begehen“, sagte er.

Musk, X und ein Vertreter von X-Chefin Linda Yaccarino reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Pizzagate wurde von QAnon übernommen

Pizzagate gewann an Popularität unter Online-Nutzern, die die Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton im Jahr 2016 verleumden wollten. Nach der Wahl Trumps wurden einige der Ideen von Pizzagate in QAnon aufgenommen, einem Sammelsurium von Verschwörungstheorien, die fälschlicherweise behaupteten, dass Trump im Verborgenen gegen eine elitäre Kabale satanischer Pädophiler kämpft, die die Welt beherrscht.

Letzte Woche reagierte Musk auf den Beitrag eines X-Nutzers, der behauptete, dass der Gründer von Media Matters, einer liberalen Interessengruppe, mit dem Besitzer des „Pizzagate-Restaurants“ in Verbindung stehe. „Seltsam“, sagte Musk und verbreitete die Nachricht an seine 164 Millionen Follower. Musks Unternehmen hat Media Matters letzte Woche verklagt, nachdem die Gruppe einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem behauptet wurde, dass Unternehmensanzeigen auf X neben Pro-Nazi-Posts erschienen sind.

Musk hat bereits früher Elemente von QAnon unterstützt, insbesondere die Behauptung, dass Erwachsene, die sich gegen ihn gestellt haben, Kinder sexualisiert haben. Musk verbreitete auch falsche Verschwörungstheorien über den gewalttätigen Angriff auf den Ehemann der Abgeordneten Nancy Pelosi und forderte die strafrechtliche Verfolgung des Experten für Infektionskrankheiten, Anthony S. Fauci.

Musk wurde 2018 wegen Verleumdung verklagt, nachdem er einen freiwilligen Helfer bei der Rettung einer thailändischen Höhle als „Kindervergewaltiger“ und „Pädo-Typ“ bezeichnet hatte, wurde aber im darauffolgenden Jahr von einer Jury in Los Angeles freigesprochen. „Mein Glaube an die Menschheit ist wiederhergestellt“, sagte er Reportern.

Im Juli stellte X das Konto eines rechtsgerichteten Influencers wieder her, der ein Bild getwittert hatte, auf dem ein Kleinkind gefoltert wurde. Der Influencer ist bei den Anhängern von QAnon beliebt, und Musks Entscheidung, das Bild zu löschen und das Konto wiederherzustellen, stand im Widerspruch zu Twitters langfristiger „Null-Toleranz“-Politik in Bezug auf Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern.

Im Dezember 2016 betrat Edgar Maddison Welch, ein 28-jähriger Mann aus North Carolina, Comet Ping Pong mit einem geladenen AR-15-Gewehr, einem Revolver und 29 Schuss Munition auf der Brust, während er versuchte, die Pizzagate-Theorie „selbst zu untersuchen“, wie er später der Polizei sagte.

Er richtete das Gewehr auf einen Angestellten und gab mehrere Schüsse ab, um das Schloss eines Lagerschranks zu zerstören; niemand wurde verletzt. Er stellte sich der Polizei, nachdem keine Beweise für versteckte Räume oder Kinderhandel gefunden wurden.

Zum Autor Drew Harwell ist Reporter bei der Washington Post und berichtet über künstliche Intelligenz und die Algorithmen, die unser Leben verändern. Er war Mitglied eines internationalen Reportageteams, das 2021 mit dem George Polk Award ausgezeichnet wurde.

Während seines Prozesses entschuldigte sich Welch dafür, dass er durch das Internetgerücht in die Irre geführt worden war, und schrieb in einem Brief an den Richter, dass ihm nun klar sei, „wie töricht und leichtsinnig“ seine Entscheidung gewesen sei. Er wurde zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, die 2021 endet.

Die Staatsanwaltschaft teilte während des Prozesses gegen Welch mit, dass die Polizei Berichte über Nachahmungsdrohungen an andere Pizzerien erhalten hatte, darunter von einem Mann in Louisiana, der sagte, er käme, um das zu beenden, was der andere Kerl nicht getan habe“, und drohte, Sie und jeden in dem Laden zu erschießen“.

Musk hat die X-Funktion „Community Notes“ zur Überprüfung von Fakten oft als Argument für die Zuverlässigkeit der Website angepriesen. Die Funktion beruht darauf, dass X-Nutzer falsche oder potenziell irreführende Beiträge markieren und Notizen schreiben, die sie entlarven oder durch Hinzufügen von Kontext verdeutlichen. Anmerkungen, die genügend positive Stimmen von anderen Nutzern erhalten, werden schließlich auf der Website unter dem Original-Tweet für alle sichtbar angezeigt.

Am Dienstag schlugen zahlreiche X-Nutzer Community-Notizen vor, die den Kontext zu Musks Tweet mit dem Pizzagate-Meme ergänzten. Bis zum frühen Dienstagnachmittag hatte jedoch noch keine dieser Notizen genügend positive Stimmen von anderen Nutzern erhalten, um auf X angezeigt zu werden.

Will Oremus hat zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und einer gekürzten Version auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.