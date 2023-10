Musk hat Twitter fast völlig zerstört

Musk hat Twitter fast völlig zerstört (Symbolbild). © Piero Nigro/Imago

Google und Twitter haben die Art und Weise, wie wir das Internet nutzen, revolutioniert. Doch was passiert, wenn diese Macht in die falschen Hände gerät?

San Francisco – Es gibt einen Grund, warum Google zu einem der größten Unternehmen der Welt wurde: Seine Suchmaschine war sehr gut darin, Menschen auf andere Websites zu schicken.

Diejenigen, die zu jung sind, um sich an diese Zeit zu erinnern, können kaum glauben, wie schrecklich die Internetsuche in der Zeit vor Google war. In den Anfängen, als es noch gar nicht so viele Websites gab, wurden von Unternehmen wie Yahoo kuratierte Listen von Websites erstellt. Dann gab es Versuche, Websites mechanisch zu indexieren, wie AltaVista, aber diese waren leicht zu manipulieren. Dann kam Google, das herausfand, dass es die Verlinkung von Websites untereinander nutzen konnte, um ein Maß für die Wichtigkeit zu schaffen, das dann in seine Suchergebnisse einfloss. Sie suchen nach Informationen über Autos? Nun, diese Website über Autos wird von mehr Websites verlinkt als jede andere, und es gibt die meisten Leute, die für sie bürgen – also steht sie ganz oben auf der Liste.

Google wird noch immer täglich genutzt

Das ist natürlich eine grobe Vereinfachung, aber der zentrale Punkt bleibt wichtig. Google hat sein Geschäft darauf aufgebaut, Menschen von seiner Website zu vertreiben. Das Unternehmen ist gewachsen und hat sich verzweigt, aber ich vermute, dass Sie dieses Kerntool immer noch regelmäßig, wenn nicht sogar täglich nutzen. Es war vielleicht die beste Zusammenfassung eines Mantras, das ich zum ersten Mal von dem Webpionier Dave Winer gehört habe: Je mehr man die Leute wegschickt, desto mehr kommen sie zurück.



Je mehr man darauf hinweist, was im Internet interessant ist, desto mehr Leute kommen zurück, um noch interessantere Dinge zu finden. Der Algorithmus von Google hat das gut gemacht. Und so war es auch einmal bei Twitter.



Twitter war mal gut darin, interessante Dinge zu zeigen

Als es gegründet wurde, war Twitter einfach ein Mittel, um kleine Updates per Textnachricht mit Freunden zu teilen. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Aufbau eines einfachen Übermittlungsmechanismus im Stil eines Kabeldienstes für den Informationsaustausch im weiteren Sinne von großem Nutzen war. Man konnte Witze oder Beobachtungen schreiben oder Dinge in der Welt beschreiben und beobachten, wie das Google-ähnliche System der Website, das zeigt, wofür andere Leute bürgen, immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zog. Twitter wurde sehr gut darin, den Nutzern interessante Dinge sowohl auf der Website als auch anderswo zu zeigen und die Leute wieder auf die Website und in die Konversation über diese Dinge zu ziehen.



Für Nachrichtenorganisationen und Verbraucher war Twitter besonders nützlich. Man konnte sehen, über welche Geschichten berichtet wurde und wie. Man konnte die Ereignisse in Echtzeit verfolgen, dank der Menschen vor Ort, die die Geschehnisse mitbekamen. Und man konnte Geschichten teilen, die man interessant fand, und andere Nutzer wegschicken, damit sie zurückkommen und sehen konnten, was es Neues gab.



Elon Musk mag keine Journalisten

Elon Musk mochte diesen Teil der Sache nicht. Er mag Reporter nicht besonders, da sie den Auftrag haben, seine Behauptungen zu überprüfen oder in Frage zu stellen und genaue, wenig schmeichelhafte Informationen über ihn und seine Unternehmen zu veröffentlichen. Seine Wahrnehmung der Medienbranche und von Twitter wurde durch sein Abgleiten in rechtsgerichtete Ideologien vergiftet. Er teilte die Beschwerden über Twitter und andere Social-Media-Unternehmen, die aufkamen, als die Seiten versuchten, Missbrauch und Fehlinformationen einzudämmen: Sie würden das Denken kontrollieren und seine und andere Stimmen unterdrücken.



Er versuchte, mit seinem Vermögen Druck auf Twitter auszuüben. Nachdem er sich selbst in die Enge getrieben hatte, kaufte er das Unternehmen.



Musk wollte Twitter nicht wirklich haben. Das heißt, er wollte die Website nicht so, wie sie war, das Tool, für das sich Hunderte von Millionen Menschen angemeldet und es auf ihren Telefonen installiert hatten. Er mochte dieses Tool nicht! Aber er mochte diese Millionen von Nutzern, also beschloss er, das Unternehmen zu entkernen und ein neues auf dieser Nutzerbasis aufzubauen. Es handelte sich um eine komplette Überarbeitung, bis hin zur Abschaffung der Marke Twitter, des Wortes „Tweet“ und des Vogelsymbols zugunsten eines klobigen, kitschigen „X“-Zeichens.



Der Anfang vom Ende: Die Enthauptung des Verifizierungssystems

Eines der ersten Anzeichen dafür, dass Musk den Sharing-Aspekt von Twitter nicht zu schätzen wusste, war die Enthauptung des Verifizierungssystems. Twitter hat die Verifizierung eingeführt, damit man weiß, dass der Prominente, mit dem man gechattet hat, dieser Prominente ist, oder damit man einen Nachrichtenbericht über ein Ereignis sieht und weiß, dass er von dieser Nachrichtenquelle stammt. Aber Musk mochte so ziemlich jeden mit einem Häkchen nicht, entweder weil es sich um verhasste Medienvertreter oder um Prominente handelte, die viel beliebter waren als er. Also machte er die Häkchen für jeden zugänglich und versprach unter anderem, dass ihre Kommentare in den Zeitleisten der Nutzer hervorgehoben würden.



Genau hier sehen Sie, wie das System zusammenbricht. Wenn Sie X regelmäßig nutzen, haben Sie das in der Praxis schon gesehen, aber wir können es Ihnen genauer erklären. Das Tool wurde entwickelt, damit die Qualität der Inhalte das Interesse wecken kann. Twitter hat algorithmisch den Daumen auf die Waage gelegt und zum Beispiel Fehlinformationen oder Hassreden herausgefiltert, so wie Google seine Ergebnisse filtert. Aber dieser Prozess hat sich als effektiv erwiesen, um Dinge, die für mehr Menschen von Interesse sind, nach oben zu bringen. Mit der Umstellung auf die Verifizierung werden die Nutzer, die Geld zahlen, jedoch künstlich aufgewertet. Und da Nutzer, die vor der Zahlung für die Verifizierung kein Publikum aufbauen konnten, per definitionem weniger interessante Dinge zu sagen haben, ist die Konversation auf X schnell erodiert.



Der neue Sinn von Twitter: Aktivisten beschimpfen

In dieser Woche berichtete Axios, dass der Datenverkehr von X auf Nachrichtenseiten in den letzten Monaten stark zurückgegangen ist. Was sicherlich zum Teil daran liegt, dass Leute, die Twitter für die Verbreitung interessanter Nachrichten nutzen, das Tool seltener verwenden (da es in dieser Hinsicht schlechter ist), und dass Leute, die X häufiger nutzen, es nicht zu diesem Zweck verwenden. Als Antwort auf einen Beitrag über diesen Bericht gab Musk einen aufschlussreichen Einblick in sein Verständnis der Website.

„Unser Algorithmus versucht, die Zeit, die auf X verbracht wird, zu optimieren, so dass Links nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten, weil weniger Zeit verbracht wird, wenn die Leute wegklicken“, schrieb er. „Am besten ist es, Inhalte in langer Form auf dieser Plattform zu veröffentlichen.“



Sie können sehen, wie sinnvoll das für ihn ist: Er will, dass die Leute auf X bleiben, auch weil er die Vision hat, dass X eine App wird, die im Grunde alles andere im Internet ersetzt: Zahlungsdienste, Filme schauen, linke Aktivisten beschimpfen, alles, was er für nützlich hält. Er will also die Leute bei X halten, anstatt sie wegzuschicken.



Eine Änderung, die diese Woche an der Darstellung von Nachrichtenartikeln vorgenommen wurde, scheint mit diesem Bestreben zusammenzuhängen. Jetzt werden Artikel auf der Plattform als Bild mit eingeblendeter Domain angezeigt; Schlagzeilen und Zusammenfassungen, die früher externe Links begleiteten, wurden entfernt. Musk behauptete einmal, er habe dies aus ästhetischen Gründen geplant - und das von dem Erfinder des Cybertrucks. Wahrscheinlich ging es aber in erster Linie darum, dafür zu sorgen, dass „Links nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten“. Gib den Leuten weniger Grund, einen Artikel interessant zu finden, und sie werden nicht nach weiteren Informationen suchen.



Zum Autor Philip Bump ist Kolumnist der Post und lebt in New York. Er schreibt den Newsletter How To Read This Chart und ist der Autor von The Aftermath: The Last Days of the Baby Boom and the Future of Power in America.

Seine Lösung ist offen gesagt dumm. „Am besten ist es, Inhalte in langer Form auf dieser Plattform zu veröffentlichen“, schrieb er. Sicher, für die Plattform ist das das Beste. Aber für die Washington Post ist es nicht besonders gut. Was, wir werden irgendwann eine zufällige Auszahlung erhalten, wie viele seiner rechtsgerichteten Verfechter vor ein paar Monaten? Cool, danke. Es ist auch für andere nicht besonders attraktiv. Glauben Sie, dass die Republikanische Partei auf Musks Angebot eingehen wird, eine Debatte auf Twitter zu veranstalten … irgendwie, insbesondere nach dem, was mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, im Mai passiert ist?

Das neue Konzept ist nicht besonders attraktiv

Andere, darunter Google und Yahoo, haben versucht, die zentrale Anlaufstelle für alles im Internet zu werden, nur um festzustellen, dass das nicht wirklich funktioniert. Es wird immer ein Tool geben, das einen Teil von allem besser kann, und einige Leute werden dorthin wechseln. Die Leute werden sich Filme auf ihren Fernsehern ansehen, nicht auf X. Die Leute werden Geld über ihre Bank-Apps überweisen, nicht über die Website von Musk.



Wenn man X für das, was die Leute wollen, nützlicher macht, werden sie X mehr nutzen. Vielleicht nicht für ununterbrochene Zeitblöcke, vielleicht sitzen sie nicht da und scrollen durch Beiträge und kommentieren „X“ oder „Interessant“ zwei Dutzend Mal am Tag. Aber sie werden wieder auf die Website zurückkommen, weil sie ihnen besser bietet, was sie wollen, auch wenn es nicht auf X selbst ist. Nochmals: Man geht nicht zu Google, um die Google-Oberfläche zu genießen, aber man geht oft zu Google.



Aber Musk sieht keinen wirklichen Wert in aktuellen Nachrichtenberichten.



„Ich lese so gut wie nie mehr ältere Nachrichten“, schrieb Musk am Dienstag. „Was bringt es, 1000 Wörter über etwas zu lesen, das bereits vor einigen Tagen auf X veröffentlicht wurde?“



Dies ist zum Teil ein Troll, und ich zögere, den Köder zu schlucken. Aber es ist auch etwas, was er tatsächlich denkt, nämlich dass die abgeschottete Welt, die er aus den Trümmern von Twitter wieder aufgebaut hat, die Realität besser widerspiegelt als Nachrichtenorganisationen, die versuchen, den Lesern einen objektiven Eindruck von dem zu vermitteln, was in der Welt passiert.



X gibt Musk alles, was er sich jemals gewünscht hat: Aufmerksamkeit, Lob, Kriecherei, Unsinn, der als Nachrichtenmeldung ausgegeben wird, Feindseligkeit gegenüber nicht rechtsgerichteten Ideen oder Argumenten und Geld. Wer, so denkt er, könnte noch mehr wollen?

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 05. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.