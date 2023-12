Eliminiert „wie der Koch“? Ultranationalist fürchtet Putins Rache

Ein russischer Ultranationalist sitzt in Haft. Trotz früherer Auszeichnungen hat ihn seine Kritik an der Regierung die Freiheit gekostet. Jetzt fürchtet er um sein Leben.

Moskau – In Wladimir Putins Russland liegen Aufstieg und Absturz nah beieinander, so auch im Fall von Igor Girkin. Der russische Kriegsbefürworter sitz im Gefängnis, weil er den russischen Präsidenten herausgefordert hat – und fürchtet dort um sein Leben. Dabei hätte alles anders laufen können.

Igor Girkin, 52 Jahre alt, ist ein ehemaliger Oberst des russischen Spionagedienstes FSB. Er war bereits im Ersten und Zweiten Tschetschenienkrieg, sowie während des Transnistrienkonflikts und auf dem Balkan im Einsatz, wo er als Freiwilliger auf serbischer Seite im Bosnien-Krieg kämpfte. Girkin werden zahlreiche Kriegsverbrechen vorgeworfen. Laut bosnischen Medien soll er am Višegrad-Massaker beteiligt gewesen sein, bei dem ca. 3000 bosnische Zivilisten ermordet wurden. Dies ist allerdings nicht gesichert. Laut der US-Zeitung International Business Times distanziert sich Girkin in seinem Tagebuch aus der Zeit von den serbischen Gräueltaten. Dort stehe, er habe einfach nur für Serbien kämpfen wollen.

Igor Girkin ging Putins Regierung nie weit genug – Er träumte stets von der Rückkehr zur Monarchie

Inspiriert seien seine frühen Kampfeinsätze von einem ideologischen Eifer gewesen, der auf seine Zeit am Moskauer Staatsinstitut für Geschichte und Archive zurückgehe, so die Zeitung. Ein ehemaliger Kommilitone habe ihn als „Mensch, der am Anfang des 20. Jahrhunderts lebt“ und von der Rückkehr der Monarchie träumt, beschrieben.

In Russland ist Girkin, der dort unter dem Pseudonym Strelkow („Schütze“) bekannt ist, dafür berüchtigt, dass er 2014 russische paramilitärische Truppen in die ukrainische Donbass-Region führte. Kurzzeitig war er Verteidigungsminister in der Donezker Volksrepublik, einem russischen Marionettenstaat. Im Jahr 2022 wurde er vom IStGH in Abwesenheit wegen des Abschusses eines Passagierflugzeugs der Malaysian Airlines (MH17) über der Ukraine wegen Mordes verurteilt. Bei dem Absturz der Maschine im Jahr 2014 waren 298 Menschen getötet worden. Girkin hatte den Abschussbefehl erteilt. Trotzdem wurde er in Russland für seine Verdienste im Donbas gefeiert – und 2014 von Wladimir Putin mit der „Medaille für die Rückholung der Krim“ geehrt.

„Ein einheitliches Großrussland“ wiederauferstehen lassen – Anders als der „feige Nichtskönner“ Putin

Nach dem Donbass-Krieg erfand sich Girkin als ultranationalistischer Militärkommentator neu, der wiederholt Russlands Taktik und Strategie im Ukraine-Krieg kritisierte. Unter anderem gründete er die Bewegung „Neurussland“, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die prorussischen Separatisten im Südosten der Ukraine und die dortige Bevölkerung zu unterstützen und zudem „die russische Welt zu erhalten und ein einheitliches Großrussland“ wiederauferstehen zu lassen. Er sprach sich wiederholt für die Generalmobilmachung aus und bemängelte die, seiner Ansicht nach, zögerliche Haltung der russischen Militärführung. Sogar den Einsatz von Kernwaffen hielt der Ultranationalist für angemessen.

Seine vernichtenden Kritiken brachten ihn schließlich im Juli dieses Jahres – kurz nach Prigoschins gescheiterter Meuterei gegen den Kreml – in ein russisches Gefängnis, wo er immer noch auf seinen Prozess wegen Anstiftung zum Extremismus wartet. Das schreibt das US-Magazin Politico. Kurz vorher hatte er Wladimir Putin auf dem Nachrichtendienst Telegram beschimpft. Seit „23 Jahren“ befinde sich ein „Nichts an der Spitze des Staates“, war dort zu lesen. Weitere „sechs Jahre dieses feigen Nichtskönners an der Macht“ werde „das Land nicht aushalten“.

Girkin hat Putin herausfordert – und fürchtet jetzt dasselbe Schicksal wie Prigoschin

Trotz seiner Inhaftierung habe er angekündigt, Putin bei den russischen Präsidentschaftswahlen 2024 herauszufordern, so Politico. Am Donnerstag (7. Dezember) habe ein Moskauer Gericht dann jedoch seine Untersuchungshaft um sechs Monate verlängert und ihn damit effektiv an der Kandidatur gehindert.

In einem schriftlichen Interview mit dem russischen Portal Baza zeigte sich Girkin besorgt darüber, dass er das gleiche Schicksal erleiden könnte wie der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin. Dieser war Anfang des Jahres bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, nachdem er gegen Wladimir Putin gemeutert hatte. „Meine größte Befürchtung ist, dass ich statt der üblichen strafrechtlichen Verfahren auf die gleiche Weise ‚amnestiert‘ werde wie der Koch“, so Girkin in Anspielung auf Prigoschin, der – aufgrund lukrativer Catering-Verträge mit der russischen Regierung – den Spitznamen „Putins Koch“ trug. An Wladimir Putins Geschichte eines Unfalls glaube er nicht, zudem sei niemand für den Tod zur Rechenschaft gezogen worden. (tpn)