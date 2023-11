Musk besichtigt Orte des Hamas-Terrors in Israel – und gibt sich geläutert

Elon Musk wurde zuletzt vorgeworfen, er verbreite auf seiner Plattform X Judenhass. Nun reiste der Tech-Milliardär nach Israel und schlug andere Töne an.

Elon Musk traf sich am Montag (27. November) mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Israel. Dort besichtigten die beiden den Kibbuz Kfar Aza besuchten, eine der jüdischen Gemeinden, die von militanten Hamas-Kämpfern während ihres grenzüberschreitenden Angriffs am 7. Oktober in Israel angegriffen wurden.

Nach der Besichtigung des Schauplatzes der Gewalt wurde Musk ein Video gezeigt, das einige der Grausamkeiten dokumentiert, die im Krieg in Israel stattgefunden haben. Das geht aus einem Gespräch zwischen den beiden Männern hervor, das anschließend auf X, früher bekannt als Twitter, übertragen wurde. Musk sagte, es sei erschütternd gewesen, den Ort zu besuchen, und beunruhigend, die Freude auf den Gesichtern der Hamas-Kämpfer zu sehen, während sie unschuldige Menschen töteten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu empfängt Elon Musk an der Grenze zum Gazastreifen. © Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Imago

„Es ist natürlich eine Sache, wenn Zivilisten versehentlich sterben, aber es ist eine andere Sache, sich an der Freude zu erfreuen, Zivilisten zu töten. ... Das ist böse“, sagte Musk.

Musk wies auch Argumente zurück, wonach Israel unverhältnismäßig viele Zivilisten im Gazastreifen getötet habe, da die Aktionen der Hamas-Kämpfer vorsätzlich gewesen seien. „Es gibt hier einen wichtigen Unterschied: Israel versucht zu vermeiden, Zivilisten zu töten“, sagte Musk.

Auf Musks X-Plattform stieg Antisemitismus nach Hamas-Anschlag sprunghaft an

Die Reise findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Musk wegen seiner Entscheidung, die Moderation von Inhalten auf X zu lockern, nachdem er die Plattform im vergangenen Jahr gekauft hatte, auf breite Kritik stößt. Seit dem Hamas-Anschlag ist der Anteil antisemitischer Inhalte auf der Plattform um mehr als 900 Prozent gestiegen, wie die Washington Post berichtete. Desinformationsspezialisten haben Musk vorgeworfen, durch die Lockerung der Moderationsstandards und die Verstärkung antisemitischer Themen eine besonders starke Rolle zu spielen.

Musk wurde auch vom Weißen Haus verurteilt, weil er auf X seine Unterstützung für eine antisemitische Verschwörungstheorie angedeutet hatte, was US-Beamte als „abscheuliche Förderung von antisemitischem und rassistischem Hass“ bezeichneten. Eine Reihe großer Werbekunden hat die Plattform verlassen, nachdem ihre Anzeigen neben Pro-Nazi-Posts erschienen waren.

Musk als Verbreiter von Judenhass?

Musk ging in seinem Gespräch mit Netanjahu am Montag nicht direkt auf diese Vorwürfe ein, sagte aber, es sei notwendig, „die Propaganda zu stoppen, die Menschen dazu bringt, sich an Morden zu beteiligen“. Die Militanten müssten „neutralisiert“ werden, fügte er hinzu.

Später am Montag traf sich Musk mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog, der „die älteste Krankheit der Menschheit, den Antisemitismus“ anprangerte und Musks „enorme Rolle“ bei der Verhinderung der Verbreitung antisemitischer Inhalte im Internet hervorhob, wie Herzogs Pressestelle mitteilte.

„Wir müssen gemeinsam dagegen ankämpfen, denn auf den Plattformen, die Sie leiten, gibt es leider einen Hort des Hasses“, sagte Herzog zu Musk.

Elon Musk forder drei Dinge für den Gaza-Streifen

Unter Bezugnahme auf sein Treffen mit Netanjahu forderte Musk drei Dinge für den Gazastreifen: die Tötung derjenigen, die „darauf bestehen, Zivilisten zu ermorden“, die Überarbeitung des Bildungssystems, damit nicht eine neue Generation von Mördern heranwächst, und die Entwicklung des Wohlstands.

Der Anblick von Hamas-Kämpfern, die Unschuldige töteten, zeige, wie Propaganda Menschen zu Gewalt anstiften könne, so Musk. „Diese Menschen wurden von Kindesbeinen an mit Propaganda gefüttert. Und es ist bemerkenswert, wozu Menschen fähig sind, wenn sie von klein auf mit Unwahrheiten gefüttert werden“, sagte Musk. „Sie werden denken, dass der Mord an unschuldigen Menschen eine gute Sache ist. So sehr kann Propaganda den Verstand der Menschen beeinflussen.“

Musk verhandelt in Israel über Starlink

Unabhängig davon erzielte Musk am Montag eine „grundsätzliche Übereinkunft“ mit Israel, die Starlink-Satelliten von SpaceX im Gazastreifen zu betreiben, so der israelische Kommunikationsminister Shlomo Karhi, allerdings nur mit israelischer Zustimmung.

Israelische Beamte haben ihn davor gewarnt, Hilfsorganisationen im Gazastreifen mit Internetverbindungen über Starlink zu versorgen, da diese von der Hamas genutzt würden.

Seit Beginn des Krieges gab es in Gaza mehrere Stromausfälle, wodurch die Bewohner der Enklave von der Außenwelt und voneinander abgeschnitten wurden. Hilfsorganisationen im Gazastreifen berichteten, dass die Palästinenser aufgrund der schweren Angriffe während dieser Stromausfälle nicht in der Lage waren, Notdienste zu kontaktieren.

„Dieses Verständnis ist lebenswichtig, ebenso wie für jeden, der sich eine bessere Welt wünscht, frei vom Bösen und frei von Antisemitismus, um unserer Kinder willen“, schrieb Karhi auf X, bevor er Musk in dem Land willkommen hieß. SpaceX reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Musks Starlink als Rettungsanker in Katastrophengebieten wie im Gazastreifen

Wie Starlink im Gazastreifen funktionieren würde, war nicht sofort klar. Starlink nutzt eine Konstellation von etwa 5.000 Satelliten, die von SpaceX betrieben werden, um Internetsignale an Stationen am Boden zu übertragen. Starlink wird vor allem in ländlichen und abgelegenen Gebieten ohne Breitband-Internetzugang eingesetzt und hat sich in Katastrophengebieten als Rettungsanker für die Kommunikation erwiesen.

Aber es hat auch Kontroversen ausgelöst, insbesondere im Ukraine-Krieg, wo Regierungsvertreter es als entscheidend für die Kriegsanstrengungen des Landes gegen russische Invasoren bezeichnet haben.

Musk hat erklärt, er wolle nicht, dass das System für offensive Zwecke eingesetzt wird, da dies den Konflikt eskalieren könnte. Als die Ukraine darum bat, es für einen Angriff auf die russischen Streitkräfte auf der Krim einzuschalten, lehnte er dies ab.

Zum damaligen Zeitpunkt hatte das Pentagon keinen Vertrag mit SpaceX über die Nutzung des Starlink-Systems. Inzwischen hat das Pentagon jedoch einem Vertrag über den Einsatz von Starlink in der Ukraine zugestimmt, obwohl es sich geweigert hat, über die Art des Vertrags oder die Modalitäten des Einsatzes des Systems zu sprechen.

Berichten zufolge wurden Starlink-Empfaenger auch in den Iran geschickt, um von dortigen Dissidenten benutzt zu werden, obwohl die Einzelheiten nicht bekannt sind.

