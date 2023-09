Teilen

In den sozialen Medien floriert russische Desinformation über die Ukraine. Nicht nur auf X (früher Twitter) erreicht Russland ein großes Publikum.

San Francisco – Twitter unter der Leitung von Elon Musk hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die russische Propaganda über die Ukraine mehr Menschen erreicht hat als vor Beginn des Krieges. Dies geht aus einer einjährigen Studie hervor, die diese Woche von der Europäischen Kommission, dem Regierungsorgan der Europäischen Union, veröffentlicht wurde.

Die Untersuchung ergab, dass trotz freiwilliger Verpflichtungen der größten sozialen Medienunternehmen, darunter Meta, gegen russische Propaganda vorzugehen, die russische Desinformation gegen die Ukraine florierte. Die Studie der Kommission kam zu dem Schluss, dass die ungehinderte Verbreitung von Desinformation und Hassreden gegen den Digital Services Act, das EU-Gesetz für soziale Medien, verstoßen hätte, wäre es im vergangenen Jahr in Kraft gewesen.

„Im Laufe des Jahres 2022 haben die Reichweite und das Publikum der vom Kreml unterstützten Konten in den sozialen Medien in ganz Europa erheblich zugenommen“, heißt es in der Studie. „Vorläufige Analysen deuten darauf hin, dass die Reichweite und der Einfluss der vom Kreml unterstützten Konten in der ersten Hälfte des Jahres 2023 weiter zugenommen haben, was insbesondere auf die Aufhebung der Sicherheitsstandards von Twitter zurückzuführen ist.“



Die EU hat einen weitaus aggressiveren Regulierungsansatz gegen staatlich unterstützte Desinformation gewählt als die USA. Der Digital Services Act, der am 25. August für die größten Social-Media-Unternehmen in Kraft getreten ist, verlangt von ihnen, das Risiko von Falschinformationen zu bewerten, die schlimmsten von Algorithmen zu unterbinden und ihre Leistung einer Prüfung zu unterziehen. Unabhängig davon haben die europäischen Sanktionen gegen russische Staatsmedien YouTube und andere Plattformen dazu veranlasst, den russischen Nachrichtensender RT zu sperren, der früher unter dem Namen Russia Today bekannt war und einst zu den Kanälen mit den meisten Anhängern gehörte.

Die Studie ist der bisher deutlichste Hinweis darauf, dass die gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen nicht ausreichen, nachdem EU-Kommissar Thierry Breton im Juni gewarnt hatte, dass Twitter, das jetzt X heißt, noch einiges zu tun habe, um potenziell hohe Geldstrafen im Rahmen des DSA zu vermeiden. Die Untersuchung wurde von der gemeinnützigen Analysegruppe Reset durchgeführt, die sich für eine stärkere Aufsicht über digitale Plattformen einsetzt.



Ohne vollständigen Zugang zu den Daten der Unternehmen - Daten, die nach dem neuen Gesetz in größerem Umfang zur Verfügung gestellt werden müssen - stützte sich Reset auf öffentliche Informationen, z. B. auf die Anzahl der Interaktionen, die problematische Inhalte bei Personen hervorriefen, die dem Konto, das sie gepostet hatte, nicht gefolgt waren.



Der Studie zufolge war Musks Twitter nicht das einzige Unternehmen, dem es nicht gelang, die Verbreitung russischer Propaganda zu stoppen. Auch Instagram und Facebook, die zu Meta gehören, wurden kritisiert.



„In absoluten Zahlen erreichen kremlfreundliche Accounts weiterhin das größte Publikum auf Metas Plattformen. Währenddessen hat sich die Anzahl der Zuschauer für vom Kreml unterstützte Konten auf Telegram seit der russischen Invasion im Februar 2022 mehr als verdreifacht“, schrieb die Gruppe. „Wir haben festgestellt, dass keine Plattform ihre Nutzungsbedingungen in wiederholten Tests von Benutzerbenachrichtigungssystemen in mehreren mittel- und osteuropäischen Sprachen konsequent anwendet.“



Der leitende Berater von Reset, Felix Karttre, sagte der Washington Post, dass die unzähligen Propagandakampagnen Hassreden verwendeten, Extremisten unterstützten und die nationale Sicherheit bedrohten, was möglicherweise die Europawahlen im nächsten Jahr beeinflussen könnte.

Die Forscher erklärten, dass das Gesetz und die Unternehmen nicht für einen umfassenden Informationskrieg gerüstet seien, wie ihn Russland über staatliche und gleichgeschaltete Konten und andere Mittel geführt habe. Russische Interessen koordinierten auch Aktionen von Freiwilligen auf Telegram-Kanälen wie Cyber Front Z, die zu gleichzeitigen Beiträgen aufforderten, um die Formeln zur Förderung populärer Inhalte zu manipulieren. Sie meldeten massenhaft pro-ukrainische Stimmen, um sie zu sperren, und sie bedrohten andere mit Doxing und anderen Drohungen.

Eine Schlüsseltechnik bestand darin, Botschaften zunächst in unregulierten Bereichen mit weniger Verkehr zu verbreiten und diese Beiträge dann mit Links auf populäreren Kanälen zu fördern.



„Keine Plattform führte Richtlinien ein, die alle oder auch nur die meisten vom Kreml betriebenen Konten betrafen“, schreiben sie. „Darüber hinaus ignorierten die Plattformen grundsätzlich plattformübergreifende koordinierte Kampagnen“.



X und Meta reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.



Obwohl der Hauptuntersuchungszeitraum das Jahr 2022 war, „hat die Reichweite von Pro-Kreml-Konten zwischen Januar und Mai 2023 zugenommen, wobei das durchschnittliche Engagement auf allen Online-Plattformen um 22 Prozent gestiegen ist“, so Reset. „Dieser Anstieg der Reichweite wurde jedoch größtenteils von Twitter angetrieben, wo das Engagement um 36 Prozent zunahm, nachdem CEO Elon Musk beschlossen hatte, die Maßnahmen zur Eindämmung von Konten, die vom Kreml unterstützt werden, aufzuheben, mit dem Argument, dass „alle Nachrichten bis zu einem gewissen Grad Propaganda sind.“



Musk zog Twitter aus dem freiwilligen Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation zurück, der im Juni 2022 verkündet wurde, und er hat die Regeln für Inhalte gelockert und das Personal für die Durchsetzung reduziert.



Unter seiner Leitung hat das Unternehmen die Kennzeichnung von RT und anderen vom Kreml kontrollierten Konten als staatsnahe Medien aufgegeben. Propagandisten haben auch für das Blue-Check-Verifizierungsprogramm der Plattform bezahlt, um ihre Beiträge besser sichtbar zu machen.

Zum Autor

Joseph Menn kam 2022 zu The Post, nachdem er zwei Jahrzehnte lang für Reuters, die Financial Times und die Los Angeles Times über Technologie berichtet hatte. Zu seinen Büchern gehören „Cult of the Dead Cow: How the Original Hacking Supergroup Might Just Save the World“ (2019) und „Fatal System Error: The Hunt for the New Crime Lords who are Bringing Down the Internet“ (2010).