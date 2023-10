Musk veralbert Selenskyj – auch in den USA kochen die Emotionen hoch

Von: Fabian Müller

Tech-Milliardär Elon Musk macht sich auf X über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lustig – Kiew wütet.

Kiew – Kiew hat am Montag (2. Oktober) empört auf ein Online-Posting des umstrittenen US-Tech-Milliardärs Elon Musk reagiert, in dem dieser sich über Präsident Wolodymyr Selenskyj lustig gemacht hatte. „Jegliches Schweigen oder jegliche Ironie gegenüber der Ukraine“ seien „eine direkte Ermutigung der russischen Propaganda, die Gewalt und Zerstörung rechtfertigt“, antwortete der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak im ehemals Twitter genannten Onlinedienst X auf einen vorherigen Post von Musk.

Der Technologie-Unternehmer hatte zuvor auf X eine Fotomontage eines angespannt wirkenden Selenskyj mit den Worten veröffentlicht: „Wenn es fünf Minuten her ist, dass du um eine Milliarde Dollar an Hilfen gebeten hast.“ Musk spielte damit auf die fortgesetzten Appelle des ukrainischen Staatschefs an westliche Verbündete an, die Ukraine zu ihrer Verteidigung im russischen Angriffskrieg mit mehr Waffen und Finanzhilfen zu unterstützen.

Musk postet Selenskyj-Bild: Ukraine reagiert empört

Musk hatte der Ukraine im Frühjahr 2022 Geräte seines Satelliteninternetdienstes Starlink zur Verfügung gestellt, um die von russischen Militärangriffen betroffenen Gebiete mit Internet zu versorgen. Später irritierte er jedoch mit Äußerungen zum russischen Angriffskrieg. So erklärte er etwa Anfang September, einen ukrainischen Angriff auf einen russischen Marinestützpunkt in der Stadt Sewastopol auf der Krim verhindert zu haben. Sewastopol ist Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim. Starlink ist ein Satelliteninternetdienst, der von Musks Firma SpaceX betrieben wird.

In diesem Zusammenhang konterte der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk nun, indem er sich über Musks Versuch lustig machte, „den Weltraum zu erobern“. Musk sei damit grandios gescheitert, erklärte Stefantschuk. Die Starship-Riesenrakete von SpaceX war im April bei ihrem ersten Testflug explodiert.

Die finanziellen und militärischen Hilfen für die Ukraine sind ein kontroverses Thema in den USA. Die meisten Demokraten und traditionell konservativen Republikaner haben in der Vergangenheit die Hilfen für die Ukraine befürwortet. Doch seit mehreren Monaten mehren sich die Stimmen innerhalb der republikanischen Partei, die sich gegen weitere Hilfen aussprechen, vornehmlich sind die Gegner Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Einige Trump-Anhänger, darunter viele Abgeordnete im Kongress, die während der Debatte über die Schuldenobergrenze in der vergangenen Woche mit einem Shutdown gedroht hatten, haben sich gegen weitere finanzielle Hilfen für die Ukraine ausgesprochen und wollen, dass das Geld stattdessen für die Sicherung der Grenze zwischen den USA und Mexiko verwendet wird. Musk steht dieser Idee wohlwollend gegenüber und besuchte kürzlich sogar Texas, um inhaftierte Einwanderer zu besuchen. (fmü/AFP)