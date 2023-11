Ampel will Besserverdienende beim Elterngeld schonen – trotz Finanz-Trouble

Von: Tadhg Nagel

Die Ampel-Regierung will die Einkommensgrenze beim Elterngeld absenken. Daran gab es vermehrt Kritik. Die Senkung wird jetzt etappenweise erfolgen.

Berlin - Die Einschnitte beim Elterngeld sollen weniger deutlich ausfallen als ursprünglich von der Bundesregierung geplant. Der Plan der Ampel-Koalition, das Elterngeld nur noch Paaren mit einem Einkommen unter 150.000 Euro zukommen zu lassen, hatte zuvor für Empörung gesorgt. In den Haushaltsverhandlungen wurde die Einkommensgrenze jetzt leicht nach oben korrigiert.

Wie die SPD-Fraktion nach der Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses am Freitag (17. November) bekannt gab, soll die Einkommensobergrenze für den Anspruch auf Elterngeld für Paare ab dem 1. April 2024 von 300.000 auf 200.000 Euro im Jahr sinken. Ein Jahr später soll sie dann auf 175.000 Euro abfallen. Für Alleinerziehende soll die Grenze ab April 2024 bei 150.000 Euro liegen.

Mehr Zeit für Familien - Elterngeld wird schrittweise abgesenkt

Bislang lag die Einkommensgrenze für Paare bei 300.000 Euro und für Alleinerziehende bei 250.000 Euro. Der ursprüngliche Entwurf des FDP-geführten Bundesfinanzministeriums, den das Kabinett im August verabschiedet hatte, sah zunächst eine pauschale Senkung der Einkommensgrenze auf 150.000 Euro vor.

Dieser Grenzwert sollte für alle Menschen gelten, also sowohl für solche mit gemeinsamem Elterngeldanspruch, als auch für Alleinerziehende. Dadurch hätten vermutlich rund 60.000 Familien ihren Elterngeldanspruch verloren, wie die ARD-„Tagesschau“ unter Berufung auf Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) berichtete. Mit der nun vereinbarten verzögerten Absenkung soll Familien mehr Zeit gegeben werden, sich auf die Änderungen einzustellen.

Eine Änderung gibt es auch bei den Partnermonaten in der Elternzeit. Künftig muss mindestens einer der Partnermonate von einem Beteiligten alleine genommen werden. Damit ist eine gemeinsame Elternzeit beider Elternteile nur noch für einen Monat möglich. Gleich bleibt, dass die Elternzeit von 12 Monaten auf 14 Monate aufgestockt werden kann, wenn die Eltern sich die Betreuung aufteilen.

Kontroverse zwischen Grünen und FDP - Lindner wollte, dass Paus Elterngeld kürzt

Über die Einschnitte beim Elterngeld hatte es in der Koalition kontroverse Debatten gegeben. Das Finanzressort hatte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) zu Einsparungen aufgefordert und dafür das Elterngeld vorgeschlagen. Alle Ressorts, auch ihres, hätten im Haushalt 2024 sparen müssen, begründete Paus den Schritt damals in einem Interview der Sendergruppe RTL/ntv. 90 Prozent ihres Etats seien aber gesetzlich gebunden. Daher müsse sie „an eine gesetzliche Leistung herangehen“. Sie habe von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Auftrag bekommen, „das Elterngeld zu kürzen, zu reduzieren“. Sie hatte sich dann für die Kappung der Einkommensgrenze entschieden, um Kürzungen für Haushalte mit geringeren Einkünften zu vermeiden.

Die FDP hatte die Überlegungen, das Elterngeld für Gutverdiener zu streichen, laustark abgelehnt. „Ich halte es für falsch, gerade vor dem Hintergrund des Ziels der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familie“, so FDP-Fraktionschef Christian Dürr damals. Dürr hatte das Familienministerium dann aufgefordert, seinen Einsparbeitrag an anderer Stelle zu leisten. Er nahm die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit ins Visier, die den Planungen zufolge im kommenden Jahr deutlich steigen sollen. „Bevor man bei Eltern kürzt, sollte man eher beim eigenen Ministerium sparen“, sagte Dürr.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte im Anschluss eigene Bedenken gegen die Einsparungen getwittert: „Wenn die zuständige Kollegin selbst von der Änderung beim Elterngeld nicht überzeugt ist, dann kann und sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag in anderer Weise erbringen.“ (tpn)