Empörung und Ermittlungen nach antisemitischen Parolen

Wo verläuft die Grenze zwischen legitimer politischer Kritik und Antisemitismus? Die Berliner Polizei will Aufnahmen von einer Demo auswerten.

Berlin (dpa) - Einige Demonstranten müssen nach antisemitischen Vorfällen bei pro-palästinensischen Kundgebungen in Deutschland mit Strafverfahren rechnen. Die Berliner Polizei habe „einzelne Israel-feindliche, antisemitische Parolen“ aufgezeichnet, teilte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag mit.

Die Polizei werde diese Tonaufnahmen jetzt auswerten. „Im Zweifel gehen wir vom Anfangsverdacht aus und leiten Strafverfahren ein.“ Oft bewegten sich die Parolen aber auf einem „schmalen Grat“ zwischen Strafbarkeit und freier Meinungsäußerung.

Die Bundesregierung verurteilte die Vorfälle scharf. „Was in den letzten Tagen an Judenhass, an antisemitischen Beschimpfungen zu hören war, ist beschämend“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Man könne von jedem Demonstranten verlangen, zu trennen zwischen Kritik an der Politik des Staates Israel, die jeder äußern dürfe, und „dem, was wir auf keinen Fall hinnehmen können“, nämlich Hass und Aggression gegen Juden und gegen das israelische Volk.

Angesichts der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas waren am Wochenende Tausende Menschen in deutschen Städten auf die Straße gegangen, vor allem um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. Weiterer Anlass für Demonstrationen war der jährliche Gedenktag am 15. Mai, an dem Palästinenser an die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels im Jahr 1948 erinnern. Bei mehreren Demonstrationen kam es zu Zwischenfällen und Ausschreitungen, die schwersten Krawalle gab es in Berlin.

Besonders empörend sei es, dass eine israelische Journalistin am Rande einer Demonstration angegriffen worden sei, sagte Seibert. Dies werfe ein Schlaglicht darauf, dass sich Juden in Deutschland offenkundig nicht überall und in jeder Situation frei bewegen könnten. „Das macht uns wütend und es ist beschämend für uns alle.“

Bekannt seien drei Vorfälle gegen Journalisten bei der Demonstration am Samstag, sagte die Berliner Polizeipräsidentin. Betroffen sei auch eine „hebräischsprachige Journalistin, die gerade von RTL interviewt wurde“. Neben den Journalisten sei Pyrotechnik gezündet worden.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet sagte nach dpa-Informationen aus Teilnehmerkreisen bei Beratungen des Parteivorstands, man habe „entsetzliche Bilder bei den Demonstrationen in Deutschland gesehen“ und stehe an der Seite Israels. CDU-Vize Julia Klöckner sagte demnach, die jüdischen Gemeinden in Deutschland seien so verunsichert und besorgt wie schon lange nicht mehr. Es gebe auch eingewanderten Judenhass. „Hier brauchen wir eine viel klarere Ansprache.“

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, in der Nacht zum Montag sei eine jüdische Gedenkstätte in Berlin-Friedrichshain mit grüner Farbe überschüttet worden. Derzeit würden 85 jüdische Objekte wie Gemeinden, Synagogen, Kitas und Gedenkstätten von der Polizei durch fest postierte Wachleute oder regelmäßige Streifen geschützt. Am Donnerstagabend sei eine große Demonstration zur Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor geplant, kündigte Geisel an.

Bei der Demonstration mit 3500 Menschen in Neukölln, zu der palästinensische Gruppen aufgerufen hatten, warfen Randalierer am Samstag Steine und Flaschen auf die Polizei. 93 Polizisten wurden leicht verletzt, 65 Menschen vorläufig festgenommen. Vor dem Hintergrund des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas riefen Demonstranten „Free Palestine“ und auch „Kindermörder Israel“ und „Frauenmörder Israel“.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nannte die Bilder „unerträglich“. Natürlich dürfe man die Politik Israels scharf kritisieren und dagegen laut protestieren - „aber für Antisemitismus, Hass und Gewalt gibt es keine Begründung“, sagte der CDU-Politiker der „Bild“. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Mit Blick auf Anschläge gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland und antisemitischen Parolen bei Demonstrationen auf deutschen Straßen sage ich klar: Für so etwas gibt es kein Pardon. Die Täter müssen die volle Härte des Gesetzes spüren.“

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul mahnte eine stärkere Sensibilisierung arabischstämmiger Zuwanderer an. Er frage sich, ob diese ausreichend dazu geschult würden, was den deutschen Staat und das besondere Verhältnis zu den Juden ausmachen. „Ich weiß gar nicht, ob das ausreichend passiert“, sagte der CDU-Politiker im ZDF. „Zu unseren Werten gehört der Schutz jüdischen Lebens. Wer das nicht beachtet, hat sein Gastrecht hier verwirkt“, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) in einem RTL/ntv-Interview.

„Wem es mit der Bekämpfung von Antisemitismus wirklich ernst ist, der muss die unkontrollierte islamische Masseneinwanderung unterbinden und die Straftäter ohne Wenn und Aber konsequent abschieben“, forderte der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland. Regierungssprecher Seibert sagte: „Abschiebungen sind da wahrscheinlich nur bei einigen der Täter ein Mittel, über das man nachdenken kann“ - also bei Menschen, die einen „ungesicherten Aufenthaltsstatus“ hätten.

Lobende Worte für Solidarität in Deutschland mit Israel fand der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff. „Wir haben am Wochenende starke Formen von Antisemitismus gesehen, aber überall dort, wo er sich manifestiert, sind die Reaktionen der deutschen Behörden ebenso stark“, sagte der Diplomat dem „Mannheimer Morgen“ (Montag).

