Brisanter Schritt im Israel-Krieg: Erdoğan bittet Pro-Hisbollah-Partei um Wahlbündnis

Von: Erkan Pehlivan

Erdoğan bittet die islamistischen Hüda Par bei der anstehenden Kommunalwahl um Unterstützung. Wie diese Allianz aussehen soll, ist noch unklar.

Ankara - Am 31. März 2024 finden in der Türkei Kommunalwahlen statt. Im gesamten Land läuft deshalb der Wahlkampf. Offenbar will Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei dem Urnengang auch auf die Unterstützung der Pro-Hisbollah-Partei Hüda Par setzen. Das deutete deren Chef Yapıcıoğlu am Wochenende an.

„Wir hatten mehrere Treffen mit dem Präsidenten. Zuletzt trafen wir uns am vergangenen Mittwoch. Er sagte, er wünsche sich, dass die Volksallianz, die bei den Parlamentswahlen angetreten war, auch bei den Kommunalwahlen antritt. Wir haben gesagt, dass das im Prinzip möglich ist“, sagte Yapıcıoğlu bei einer Parteikonferenz am Sonntag (17. Dezember). Allerdings sollen Details über eine mögliche Unterstützung noch ausgearbeitet werden. Entschieden sei noch nichts, fügte Yapıcıoğlu hinzu.

Vier Parlamentssitze wegen Allianz mit Erdoğan

Die islamistische Hüda Par, die als politischer Arm der Türkischen Hisbollah gilt, arbeitet seit Jahren mit der Regierungspartei AKP von Recep Tayyip Erdoğan zusammen. Zuletzt war die Hüda Par bei der Türkei-Wahl im Mai in die Volksallianz eingetreten und hatte so die Kandidatur Erdoğans als Präsident unterstützt. Indirekt belohnt wurde das mit vier Parlamentssitzen für die Pro-Hisbollah-Partei. Die vier Hüda-Par-Abgeordneten wurden auf Listen der AKP gesetzt, über die ein Einzug ins Parlament als praktisch garantiert erschien.

Der Krieg in Israel rückt das Bündnis allerdings nochmals in ein neues Licht. Immer wieder veranstaltet die Hüda Par antiisraelische Proteste und fordert ein Ende der Wirtschaftsbeziehungen zu Israel.

Hüda Par will Ende der Wirtschaftsbeziehungen zu Israel

„Der Treibstoff für die Kampfflugzeuge, die Bomben auf unschuldige Kinder in Gaza regnen lassen, die Kleidung und das Essen für die zionistischen Soldaten, die Massaker begehen, sollten nicht aus islamischen Ländern kommen“, forderte der Generalsekretär der islamistischen Partei, Şahzade Demir, auch mit Blick auf die eigene Regierung. In den sozialen Medien waren zuletzt Meldungen und Bilder aufgetaucht, die türkische Handelsschiffe in israelischen Häfen zeigen.

Die Hüda Par gilt vor allem wegen ihrer Verbindungen zu der Terrororganisation Türkische Hisbollah als gefährlich. Die Hisbollah wird für hunderte Morde in der Türkei verantwortlich gemacht. 273 inhaftierte Hisbollah-Mitglieder sind nach einem Bericht der Zeitung Sözcü zwischen 2018 und 2021 entlassen worden. Zuvor sei es zu einem Deal mit der AKP gekommen. Bei den Wahlen am 24. Juni 2018 hatte die Hüda Par erklärt, keinen Präsidentschaftskandidaten aufzustellen und Erdoğan unterstützen zu wollen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bittet die islamistischen Hüda Par bei der anstehenden Kommunalwahl erenut um Unterstützung. © IMAGO/Valeria Ferraro

Parteichef Yapıcıoğlu hatte als Rechtsanwalt eine Freilassung der verurteilten Mitglieder der Hisbollah durchgesetzt, indem er sogenannte „Verfahrensfehler“ vor Gericht geltend machte. In einem Fernsehinterview hatte Yapıcıoğlu betont, die Türkische Hisbollah sei für ihn keine Terrororganisation.