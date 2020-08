Weißrussland und Erdogan: Heikle Themen beim Treffen der EU-Außenminister - Maas fürchtet Türkei-„Katastrophe“

Die EU-Außenminister halten ein informelles Treffen in Berlin ab. Wichtige Themen werden dabei die Lage in Belarus, die Spannungen im Mittelmeer und die Beziehung zu Russland sein.

Am Donnerstag und Freitag findet in Berlin ein Treffen der EU-Außenminister statt.

Wichtiges Thema des informellen Gipfels ist unter anderem die Lage in Belarus.

Aber auch über die Spannungen im östlichen Mittelmeer soll beraten werden.

Berlin - Einmal im halben Jahr findet das Informelle Treffen, das sogenannte „Gymnich-Treffen“ für die Außenminister und Außenministerinnen der Europäischen Union statt. Am Donnerstag und Freitag (27. und 28. August) kommen die Politiker in Berlin zusammen, um in informellen Rahmen aktuelle außen- und sicherheitspolitische Fragen von strategischer Bedeutung für die Europäische Union zu besprechen.

Auf der Tagesordnung stehen laut Angaben der Europäischen Kommission unter anderem die angespannte Lage in Belarus, die Beziehungen zu Russland und die Situation im östlichen Mittelmeer. Allerdings soll auch die geopolitischen Auswirkungen des Coronavirus* und die strategische Reaktion der EU thematisiert werden.

Angespannte Situation in Belarus: Heiko Maas kündigt klare Reaktion an

Bereits vor dem Treffen der EU-Außenminister erklärte der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) in Berlin, dass man über den weiteren Umgang der Union mit der Lage in Belarus diskutieren würde. „Schwere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen demokratische Grundprinzipien werden wir nicht unbeantwortet lassen“, so Maas am Mittwoch. Die Proteste gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Luakschenko dauern seit mehr als zwei Wochen an. Die Demokratiebewegung mit ihrem Koordinierungsrat für einen Machtwechsel an der Spitze fordert eine neue Präsidentenwahl nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Abstimmung vom 9. August.

Maas nannte es „absolut inakzeptabel, dass Mitglieder des Koordinierungsrates verhaftet, verhört und eingeschüchtert“ würden. „Der Koordinierungsrat hat wiederholt sein Ziel deutlich gemacht, an einer friedlichen Lösung der gegenwärtigen Krise auf Grundlage der aktuellen Verfassung und unter Beachtung der auch zivilgesellschaftlich engen Beziehungen zwischen Belarus und Russland mitzuwirken“, sagte er. Lukaschenko hatte angekündigt, das Gremium zu zerschlagen - er wirft dem Rat den Versuch einer gewaltsamen Machtübernahme vor.

Schwierige Lage im Mittelmeer: Heiko Maas fordert vor EU-Treffen mehr Gesprächsbereitschaft

Auch zu der brisanten Lage im Mittelmeer äußerte sich Maas bereits im Vorfeld des Treffens. Er forderte die Türkei und Griechenland mit eindringlichen Worten zur Beilegung des Gasstreits im östlichen Mittelmeer auf und warnte vor einer militärischen Eskalation. „Die aktuelle Lage ist ein Spiel mit dem Feuer und jeder noch so kleine Zündfunke kann zu einer Katastrophe führen“, sagte Maas am Dienstag in Athen. Seine Gesprächspartner in Griechenland und in der Türkei signalisierten Dialogbereitschaft.

Maas machte deutlich, dass man sich im Rahmen des EU-Außenminister-Treffens auch intensiv mit dem Verhältnis zur Türkei beschäftigen werde. „Dabei wird Griechenlands Stimme besonderes Gewicht haben“, sagte der SPD*-Minister.

Die Gesprächsfenster zwischen 🇬🇷 und 🇹🇷 müssen jetzt weiter auf- und nicht zugemacht werden. Dazu brauchen wir nun statt neuer Provokationen endlich Schritte der Entspannung und einen Einstieg in direkte Gespräche. Das wollen wir nach Kräften unterstützen, heute auch vor Ort. pic.twitter.com/0sBbovBngM — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 25, 2020

Treffen der EU-Außenminister: Deutschland empfängt seine Partner in Berlin

Gastgeber des Treffens ist im Rahmen der Ratspräsidentschaft Deutschland. Die EU-Außenminister werden von Heiko Maas als Gastgeber im Auswärtigen Amt in Berlin begrüßt. Vorsitz über die Veranstaltung hat Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsident der EU-Kommission.

Allerdings können die EU-Außenminister und -ministerinnen auf dem informellen Treffen keine formellen Entscheidungen treffen. Ergebnisse, die konkret umgesetzt werden können, sind also vorerst nicht zu erwarten. Das „Gymnich-Treffen“ soll den Politikern vielmehr eine Gelegenheit zum Austausch über aktuell relevante Themen geben. Seinen Namen verdankt es dem ersten Veranstaltungsort, an dem dieses informelle Treffen stattgefunden hat: 1974 auf Schloss Gymnich in Erftstadt in Nordrhein-Westfalen. (mam/dpa/afp) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes

Rubriklistenbild: © Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa