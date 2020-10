Erdogan provoziert Griechenland: Wird die EU Sanktionen aussprechen?

Der Konflikt zwischen Griechenland und Türkei erhitzt sich weiter - durch Provokationen der Türkei. Griechenland fordert Unterstützung der EU.

Zwischen der Türkei und Griechenland ist die Lage angespannt.

Die Türkei provoziert. Griechenland hofft auf Rückhalt von der EU.

Beim Gipfel der euopäischen Union will der griechische Regierungschef Sanktionen einfordern.

Athen/Ankara - Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis will beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel Sanktionen gegen die Türkei einfordern. Dies sei eine Konsequenz der erneuten Provokationen seitens Ankara, erklärte Regierungssprecher Stelios Petsas im griechischen Fernsehsender Skai am Mittwoch. Die erneute Entsendung des türkischen Forschungsschiffes „Oruc Reis“ in das Seegebiet südlich der griechischen Inseln Kastelorizo und Rhodos sei „eine ernste Eskalation“. Doch das war nicht die einzige Sache, die die Regierung störte.

Provokationen der Türkei gegen Griechenland: Mitsotakis will Konsequenzen für Erdogan

Laut Angaben des griechischen Staatsrundfunks (ERT) sollen türkische Behörden den Piloten eines Flugzeuges mit Außenminister Nikos Dendias an Bord gezwungen gaben, etwa 20 Minuten lang Runden über der Grenzen zwischen dem Irak und der Türkei zu drehen. Erst nachdem der Pilot mitgeteilt habe, er werde bald nicht mehr genug Treibstoff haben, um nach Athen zurückzukehren, habe Ankara den Weiterflug durch den türkischen Luftraum genehmigt. Dendias sei auf dem Rückflug von Bagdad nach Griechenland gewesen.

Das türkische Außenministerium warf Griechenland im Gegenzug vor, mutwillig unwahre Behauptungen zu verbreiten. Von irakischer Seite sei versäumt worden, der Flugsicherungszentrale Eurocontrol den Flugplan mitzuteilen. Verzögerungen habe es keine gegeben, hieß es. Hintergrund der Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei ist ein Streit über Hoheitsrechte und Energievorkommen unter dem Meeresboden im östlichen Mittelmeer. Die meisten griechischen Medien und Kreise des Verteidigungsministeriums bezeichneten den Zwischenfall als „Schikane Ankaras“.

Erdogan provoziert Griechenland im Streit um Erdgasressourcen

Im östlichen Mittelmeer war in den vergangenen Monaten der Streit zwischen der Türkei und Griechenland wegen möglicher Erdgasvorkommen unter dem Meeresboden eskaliert. Athen wirft der Türkei vor, illegal in Gewässern der ausschließlichen Wirtschaftszone Griechenlands nach Erdgas zu suchen. Ankara argumentiert, dass die erkundeten Zonen zum türkischen Festlandsockel gehören und die Türkei ein Recht auf die Erkundungen habe.

Video: Erdogan mischt mit: Vor der Stichwahl in Nordzypern

Die Türkei will nach der umstrittenen Entsendung eines Gas-Forschungsschiffes ins östliche Mittelmeer auch das Bohrschiff „Yavuz“ wieder losschicken. Es werde „nach seiner Wartung für neue Bohrungen ins Mittelmeer aufbrechen“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch (14. Oktober) in Ankara. Eine Flotte werde das Bohrschiff begleiten, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

Heiko Maas setzt im Konflikt zwischen Türkei und Griechenland auf direkte Gespräche

Athen und Ankara hatten sich nach einer Vermittlung Deutschlands geeinigt, Sondierungsgespräche zur Problemlösung aufzunehmen. Die Türkei hat aber erneut ein Forschungsschiff in die Gebiete entsendet, über die gestritten wird. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte sich bei einem Besuch in Athen am Dienstag enttäuscht über diese Entwicklung geäußert.

Ich hatte in #Griechenland sehr offene und freundschaftliche Gespräche mit Ministerpräsident @kmitsotakis und Außenminister @NikosDendias zur schwierigen Situation im östlichen Mittelmeer. Klar ist: Wir brauchen trotz der Provokation durch die #Türkei direkte Gespräche. pic.twitter.com/9qzhvV3QFM — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) October 13, 2020

Auf Twitter schrieb Maas, er habe „sehr offene und freundschaftliche Gespräche“ mit dem Ministerpräsidenten und dem Außenminister Griechenlands gehabt. „Klar ist: Wir brauchen trotz der Provokation durch die Türkei direkte Gespräche“, so der Bundesaußenminister am Dienstag auf Twitter. (lb mit dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks