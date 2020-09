Türkei-Griechenland-Konflikt vor Eskalation: Erdogan „zu allen Konsequenzen bereit“ - Griechen verstärken Grenz-Truppen

Im Streit um Erdgasvorkommen im Mittelmeer bleiben die Fronten zwischen der Türkei und Griechenland verhärtet. Präsident Erdogan droht dem Nachbarland erneut.

Zwischen der Türkei und Griechenland gibt es im Konflikt um Erdgasvorkommen im Mittelmeer keine Annäherung.

spricht erneut aus. Unterdessen erhöht Griechenland die Truppenanzahl an der EU-Außengrenze zur Türkei.

Ankara/Athen - Der Streit zwischen der Türkei und Griechenland um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer hält weiter an. Und die Situation könnte weiter eskalieren.

Vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der zuletzt auch scharfe Worte an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron richtete, kamen erneut Drohgebärden in Richtung Athen. Erdogan drohte Griechenland wie bereits zuvor mit Konsequenzen. Das Staatsoberhaupt der Türkei bekräftigte am Samstag in einer Rede in Istanbul, dass man in dem Konflikt „zu allen Möglichkeiten und allen Konsequenzen bereit“ sei.

Nach der Entdeckung reicher Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer erhoben sowohl Griechenland und die Türkei als auch Zypern Ansprüche auf die entsprechenden Seegebiete, um den wertvollen Rohstoff abbauen zu können.

Erdgasstreit im Mittelmeer: Türkei mit Militärmanöver - Griechenland verstärkt Grenztruppen

Aus Ankara und Athen wurden zudem Kriegsschiffe entsendet, seitdem sind die Beziehungen zwischen den beiden Nato-Mitgliedern bis auf das Äußerste angespannt. Dies dürfte sich durch die Entscheidung der Türkei, am Sonntag seine Streitkräfte eine weitere Militärübung in der Region abhalten zu lassen, kaum ändern.

Das geplante fünftägige Manöver soll in der Türkischen Republik Nordzypern stattfinden, die nur von der Türkei anerkannt wird. Unterdessen hat auch Griechenland angekündigt, einige Einheiten zu verlegen und seine militärische Präsenz an der Grenze zur Türkei zu verstärken.

Der stellvertretende griechische Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos begründete diesen Schritt am Sonntag mit der Befürchtung, dass der Konflikt beider Länder Spannungen an der griechisch-türkischen Grenze nach sich ziehen könnte.

Erdgasstreit im Mittelmeer: Griechenland befürchtet EU-Erpressung durch die Türkei

Man könne nicht ausschließen, dass die türkische Führung erneut Migranten instrumentalisiert, um die Europäische Union (EU) zu erpressen und dadurch mögliche Sanktionen zu verhindern, schilderte Koumoutsakos dem Nachrichtensender Skai. „Wir sind darauf vorbereitet und werden so antworten, wie wir es im März gemacht haben.“

Im März hatte Erdogan die Grenze zu Griechenland und somit zur EU als offen für Migranten erklärt. Als Folge dieser Ansage begaben sich Tausende Menschen auf den Weg Richtung Westen. Letztlich mussten griechische Sicherheitskräfte Übertritte auf EU-Gebiet verhindern. Von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab es dankende Worte. Die CDU*-Politikerin lobte Griechenlands Einsatz, das Land sei der „europäische Schild“.

Option A: Man setzt sich an den Verhandlungstisch, teilt die Fördergebiete auf oder baut das Gas sogar gemeinsam ab.



Option B: Man ballert auf einander und führt Krieg.#Griechenland & die #Türkei überlegen noch – Tendenz B. 🙈



*Sarkasmus#Mittelmeer #Greece_Turkey #Erdogan pic.twitter.com/oAXImyRf3k — Patrick Diekmann (@patdiekmann) September 1, 2020

Auch zahlreiche Beamte der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sind am Grenzfluss Evros stationiert. Von der EU gab es wiederholt Kritik an den türkischen Erdgas-Forschungen in den Meeresgebieten südlich der griechischen Inseln Kastelorizo und südöstlich der Urlaubsinseln Rhodos und Kreta. Über EU-Sanktionen gegen die Türkei soll beim anstehenden Gipfel am 24. und 25. September entschieden werden. (kh)