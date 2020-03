Erdogan wird von Putin öffentlich düpiert - Merkel spricht Klartext über die Türkei

Präsident Recep Tayyip Erdogan besucht Putin und muss warten. Auch Verhandlungen der EU mit Erdogan zur neuen Flüchtlingswelle dauern wohl noch länger.

Präsident Erdogan besuchte Putin in Moskau, um über eine weitere Waffenruhe in Syrien zu verhandeln.

Am Montag wird Erdogan zu Gesprächen mit der EU-Spitze erwartet.

Kanzlerin Merkel setzt sich verstärkt für ein weiteres Abkommen mit der Türkei ein.

Moskau/Brüssel - Die Lage in Syrien hat sich noch immer nicht beruhigt. Nach Bombenangriffen in der Provinz Idlib trafen sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und das russische Oberhaupt Wladimir Putin in Moskau. Die beiden wollten über einen Waffenstillstand verhandeln. Doch Putin hatte offenbar keine Eile. Der russische Staatssender „Rossija 1“ veröffentlichte ein Video, das Erdogan zeigt, wie er wartend in einem Vorzimmer zum Konferenzraum steht. Ganze zwei Minuten lang.

Putin lässt Erdogan vor TV-Kameras warten

Untypisch für Erdogan - typisch für Präsident Putin. Wie die Bild.de berichtet, lässt der russische Präsident seine Staatsbesuche des Öfteren länger stehen. Selbst Papst Franziskus musste schon einmal eine Stunde warten.

Erdogan hat jedoch nicht nur im Syrien-Konflikt Verhandlungsprobleme. Am Montag war er in Brüssel zu Besuch, um über die Lage an der türkisch-griechischen Grenze zu verhandeln. EU-Ratschef Michel verkündete im Vorfeld der Gespräche, dass beide Parteien „unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Punkten“ haben. Es sei wichtig, „einen klaren und offenen Dialog zu führen und zu schauen, wie wir die verschiedenen Probleme überwinden können.“ Der türkische Präsident hatte die klare Absicht das Verhältnis zwischen Brüssel und EU deutlich zu stärken.

EU-Türkei-Abkommen: Merkel will eine Wiederholung von 2015 verhindern

Erdogan hatte Ende Februar erklärt, die Grenzen zur EU sei für Migranten offen. Viele tausend Menschen hatten sich daraufhin nach Griechenland aufgemacht. Doch die griechische Regierung reagierte auf die Flüchtlinge mit Wasserwerfern und Tränengas. Auch Migranten warfen immer wieder Steine. Kanzlerin Angela Merkel ist es vor allem wichtig Zustände wie vor fünf Jahren zu vermeiden.

Merkel mit Klartext über Erdogan: Türkeis Verhalten „inakzeptabel“

„2020 ist nicht 2015“, sagte die Kanzlerin auf einem deutsch-griechischen Wirtschaftsforum am Montag. Das Verhalten der Türkei nannte sie „inakzeptabel“ und mahnte, das Land könne nicht seine eigenen Probleme auf dem „Rücken“ von Flüchtlingen austragen. Sie setze sich dafür ein, das EU-Türkei-Abkommen weiterzuentwickeln, meldet die dpa.

Merkel* sagte zudem, dass Griechenland eine „große Verantwortung“ gegenüber der EU trage. Es sei wichtig ihnen deshalb volle Solidarität und Unterstützung zu geben. Die Ursachen von Flucht zu bekämpfen sei immer noch am allerwichtigsten.

