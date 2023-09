Erdogan umgarnt Musk: Die Türkei will den Tesla – aber Zensur auf Twitter-Nachfolger X

Von: Erkan Pehlivan

Präsident Erdogan hat sich im Vorfeld der UN-Hauptversammlung mit US-Milliardär Elon Musk getroffen. Erdogan bat um Tesla-Fabriken, aber nicht mehr Pressefreiheit auf „X“.

New York – Derzeit hält sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in New York auf, um an der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen. Doch noch wichtiger erschien für Erdogan ein Treffen mit Tesla-Chef Elon Musk im Turkish House. Der türkische Präsident soll bei dem 45-minütigen Gespräch den Tech-Milliardär gebeten haben, eine Tesla-Produktionsstätte in der Türkei zu bauen.

Erdogan hat bei dem Treffen in New York den Unternehmer gleich zu einem Gegenbesuch in die Türkei eingeladen. Es könnten Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit dem Raumfahrtprogramm SpaceX ergeben, sagte Erdogan im Anschluss.

Musk beugt sich Druck von Erdogan: X zensiert Posts von Journalisten

Zwar wurden fröhliche Fotos von dem Treffen veröffentlicht, zu dem Musk mit seinem kleinen Sohn erschienen war. Doch der Schein trügt. Zwischen den beiden Seiten soll es auch Ärger wegen „X“ (vormals Twitter) geben. Das Unternehmen von Musk musste sich der türkischen Regierung beugen, und Inhalte zensieren.

So kann man etwa die Inhalte des Investigativjournalisten Cevheri Güven in der Türkei nicht mehr sehen. Güven hatte zuletzt 500.000 Follower auf X. Der Exiljournalist schreibt regelmäßig über die Machenschaften von Erdogan und die Verbindungen seiner Regierung zur organisierten Kriminalität und Terrororganisationen, etwa in Syrien. Die Regierung von Erdogan hatte dem US-Milliardär gedroht, ansonsten X in der gesamten Türkei zu verbieten.

X sperrt Seite von Exiljournalist in der Türkei

„Als Reaktion auf ein Gerichtsverfahren und um sicherzustellen, dass Twitter für die Menschen in der Türkei weiterhin verfügbar bleibt, haben wir heute Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu einigen Inhalten in der Türkei zu beschränken.“ Dies hatte das US-Unternehmen bereits im Mai dieses Jahres mitgeteilt. Musk, der sich für einen Verfechter der Meinungsfreiheit sieht, hatte sich damit dem Druck von Erdogan gebeugt. „Die Wahl war zwischen einer vollständigen Drosselung von Twitter oder einer Beschränkung des Zugangs zu einigen Tweets. Was davon wollen Sie?“, schrieb Elon Musk damals als Reaktion auf die Kritik eines Journalisten auf X.

Tesla-Verkäufe als Druckmittel: Erdogan will Musk auf Linie bringen

Im Gespräch mit unserer Redaktion geht der im deutschen Exil lebende Cevheri Güven davon aus, dass Musk wie viele Medienbosse auf Linie gebracht werden wird: „Tesla hat ein wachsendes Vertriebsnetz in der Türkei. Twitter ist zum wichtigsten Informationsnetzwerk der türkischen Bevölkerung geworden, nachdem die freien Medien zerstört wurden. Wenn Musk auf Twitter nicht auf Erdogans Forderungen eingeht, könnte Erdogan ihn mit den Tesla-Verkäufen unter Druck setzen.“

Präsident Erdogan und Elon Musk haben sich zu einem Gespräch in New York getroffen. © dpa

Tatsächlich gab es während der Wahlen im vergangenen Mai Probleme mit den Fahrzeuglieferungen von Tesla in die Türkei. Offiziell hieß es, die Verzögerungen seien wegen Problemen beim Zoll zustande gekommen. Doch Güven glaubt nicht daran. „Wenn Musk sich Erdogan einmal beugt, wird es weitergehen und die Meinungsfreiheit auf Twitter wird verschwinden, zumindest in der Türkei“, warnt Güven.

Erdogan hatte auch frühen Medienbosse unter Kontrolle gebracht

Erdogan hatte ein ähnliches Verfahren gegen Medien in der Türkei bereits zuvor angewendet. „In den ersten Jahren der Erdoğan-Regierung wurden die Medienbosse durch ihre kommerziellen Aktivitäten außerhalb der Medien unter Druck gesetzt. Unter anderem mit Steuerstrafen und bürokratische Hindernisse“, so Güven. Am 17. Februar 2009 verhängte die türkische Finanzbehörde gegenüber der Dogan-Media, zu der auch die Zeitung Hürriyet gehört, eine Strafe in Höhe von 382 Millionen Euro wegen Steuerhinterziehung. Inzwischen wurde das Medienunternehmen von einem regierungsnahen Oligarchen aufgekauft.