Kühner Plan der Ampel: Scholz will „zehnmal“ mehr Erdwärme für Deutschland

Eine neue Technologie verspricht eine effektivere Förderung von Erdwärme. Olaf Scholz ist begeistert – Kritiker warnen vor zu hohen Erwartungen.

Geretsried – Wenn gleich drei Spitzenpolitiker mit Helm und Signalweste eine Baustelle besichtigen, spricht das sehr dafür, dass die Politik große Erwartungen an ein neues Projekt hat. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besuchte am Donnerstag (24. August) gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ein entstehendes Geothermiekraftwerk im bayerischen Geretsried. Das kanadische Unternehmen Eavor will hier mittels eines neuartigen und effizientere Verfahrens aus Erdwärme, auch Geothermie genannt, nachhaltig Energie für die Strom- und Fernwärmeversorgung gewinnen.

Scholz gibt Ziel aus: Bis 2030 soll „zehnmal so viel“ Erdwärme genutzt werden wie heute

Die Politik setzt große Hoffnungen auf die neue Loop-Technologie von Eavor. Die bisher übliche hydrothermale Geothermie ist auf das Vorhandensein von kilometertiefen Reservoirs mit heißem Wasser angewiesen. Dieses wird an die Oberfläche gepumpt, gibt seine Energie über Wärmetauscher ab und wird anschließend wieder zurückgeführt. Der Geschäftsführer des deutschen Ablegers von Eavor, Daniel Mök, erklärte gegenüber Sat. 1 Bayern, „ein Großteil der Landmasse“ habe gar nicht die Voraussetzungen für diese „klassische Geothermie“. Diese Lücke wolle man schließen.

„Erdwärme kann die Energiewende voranbringen, sie sollte eine bedeutendere Rolle spielen als bisher“, sagte Olaf Scholz laut dem Handelsblatt beim Besuch des Eavor-Geländes. Es sei naheliegend, die Wärme unter der Erde zu nutzen, „weil diese Wärme ja immer da ist“, so Scholz. Geothermie sei „vor allem für unsere Kommunen und ihre Wärmeversorgung interessant“, betonte der Bundeskanzler. Er gab als Ziel aus, bis 2030 so viel Erdwärme wie möglich zu erschließen und „zehnmal so viel“ Erdwärme ins Wärmenetz einzuspeisen wie heute.

Geothermie: Bundeskanzler Scholz will Deutschland zum Land des Eavor-Loops machen

Selten hat eine noch nicht etablierte Technologie einen solchen politischen Rückenwind erlebt – doch die Suche nach nachhaltigen Energiequellen macht es möglich. Geothermie gilt an sich neben Sonne und Wind als dritte Säule der Energiewende und birgt aufgrund ihrer lokalen Verfügbarkeit besonders großes Potenzial. Das Wirtschaftsministerium bezeichnet Erdwärme als „eine nach menschlichen Maßstäben unerschöpfliche Energiequelle.“ Allerdings ist die herkömmliche hydrothermale Geothermie nur eingeschränkt nutzbar.

Mit dem Eavor-Loop soll Erdwärme hingegen theoretisch überall gefördert werden können. Dabei wird durch Bohrungen in bis zu 4500 Metern Tiefe ein geschlossener Kreislauf geschaffen, durch den ein „Wärmemedium“ geleitet wird, wie ntv aus einem kommerziellen Informationsportal zitiert. In der Tiefe wird diese Flüssigkeit stark erhitzt und anschließend zurück an die Oberfläche gepumpt, wo es mit 120 Grad ankommen und seine Energie abgeben soll.

Die Bundesregierung ist offenbar fest entschlossen, diese neue Technologie auszubauen. „Wenn wir neuen Ideen und Projekten wie diesen eine Chance geben, kann daraus neuer Wohlstand erwachsen“, sagte Scholz auf dem Eavor-Gelände. Geht es nach dem Bundeskanzler, soll Deutschland das erste Land in Europa werden, „in dem der Eavor-Loop in nennenswertem Maßstab funktioniert“.

Kritik von Experten an neuer Geothermie-Technologie: Vorteile seien „rein spekulativ“

Es gibt aber auch Kritik an den Plänen der Bundesregierung zur Ausweitung der Loop-Geothermie. Fachleute warnen vor zu großen Erwartungen. Dem Handelsblatt liegt ein Brief „diverser deutscher Experten“ an interessierte bayerische Gemeinden vor, zu dessen Autoren unter anderem zwei ehemalige Vorsitzende des Bundesverbandes Geothermie und ein Ex-Vorsitzender des entsprechenden Weltverbandes gehören sollen. Demnach weisen die Experten darauf hin, dass der Eavor-Loop zwar weltweit beworben werde, „aber bisher in keiner kommerziellen Anlage Strom oder Wärme geliefert“ habe.

Die angeblichen Vorteile seien also bisher „rein spekulativ“, heißt es weiter. Die Experten warnen vor dem finanziellen Risiko, das „für Kommunen daher derzeit nicht zu verantworten“ sei. Es gebe trotz der theoretischen Vorteile „vielfältige technische Risiken“. Das fange schon damit an, dass das eingesetzte Wärmemedium nicht hoch genug erhitzt werden könne, da die Wärmeleitfähigkeit von Gestein zu gering für einen effizienten Betrieb sei. Die Autoren geben ein vernichtendes Urteil: Lernen könne man von Eavor bisher „höchstens, wie man Entscheidungsträger für ein Vorhaben überzeugt“.

Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger ist denn auch etwas zurückhaltender als ihr Chef. Die Loop-Geothermie biete große Chancen, sagte sie dem Handelsblatt. Allerdings müsse das Konzept von Eavor nun „seine technische und wirtschaftliche Machbarkeit beweisen.“

