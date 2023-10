„Letzter erfolgreicher Test“ abgeschlossen: Putin prahlt mit atomarer Wunderwaffe

Von: Momir Takac

Teilen

Wladimir Putin hat stolz den erfolgreichen Test des atombetriebenen Marschflugkörpers Burewestnik verkündet. Doch es gibt Zweifel.

Sotschi/München - Russland könnte kurz vor der Vollendung eines weltweit einmaligen Waffensystems stehen. Präsident Wladimir Putin bestätigte am Donnerstag (5. Oktober) auf einer Veranstaltung in Sotschi Fortschritte bei der Entwicklung eines nuklearbetriebenen Marschflugkörpers.

Konkret sagte er beim internationalen Waldai-Diskussionsforum, dass das Geschoss Burewestnik (deutsch: Sturmvogel), in Russland auch als Wunderwaffe bezeichnet, einem „letzten erfolgreichen Test“ unterzogen worden sei. Dieser fand offenbar in der Arktis nahe der russischen Doppelinsel Nowaja Semlja statt. Es würde zu einer Warnmeldung passen, die am vergangenen Mittwoch von Moskau herausgebracht wurde: „Bis einschließlich 12. Oktober 2023, 23.59 Uhr“ müsse der internationale Luftverkehr das Gebiet, eine „temporäre Gefahrenzone“, umfliegen.

Marschflugkörper mit Atomantrieb: Putin verkündet „letzten erfolgreichen Test“ von Burewestnik

„Was das genau zu bedeuten hat, weiß natürlich niemand“, sagte der norwegische Journalist Thomas Nilsen vom Barents Observer, der Aktivitäten in dem Gebiet beobachtet, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Klar ist nur: Die Russen haben offenbar in den nächsten Tagen etwas Größeres vor.“

Wladimir Putin hat beim Waldai-Diskussionsforum den „letzten erfolgreichen Test“ des Marschflugkörpers Burewestnik verkündet. © IMAGO/Grigory Sysoev

Der Marschflugkörper Burewestnik - das Programm hatte Putin 2018 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert - soll das erste Flugobjekt überhaupt sein, das durch Atomkraft angetrieben wird. Ein Reaktor soll dafür sorgen, dass es wochenlang in der Luft bleiben kann und für moderne Flugabwehrsysteme kaum aufzuhalten ist. Angebliche Reichweite: 20.000 Kilometer.

Marschflugkörper Burewestnik fiel in Tests zuletzt durch

In Sotschi sagte Putin laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti stolz: „Der letzte erfolgreiche Test des Burewestnik, einem Marschflugkörper mit globaler Reichweite und einer nuklearen Anlage, einem nuklearen Antriebssystem, ist durchgeführt worden.“ Für den Kremlchef käme ein erfolgreicher Test angesichts des inzwischen schleppend verlaufenden Ukraine-Kriegs gelegen. Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen könnten weiter befeuert werden.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Doch Zweifel sind angebracht. Vor wenigen Tagen noch hatte die New York Times mit Verweis auf Satellitenbilder vermutet, dass Russland möglicherweise gerade Burewestnik-Tests in der Arktis vorbereite. Zwar ist das Testgebiet aus der Luft einsehbar, doch dass der Marschflugkörper tatsächlich abhob, ist nicht bewiesen. Laut der Rechercheplattform Bellincat wuchs zuletzt die militärische Aktivität der Russen auf Nowaja Semlja.

Burewestnik-Test erst an Putins Geburtstag?

Doch es gibt kein Videomaterial zu dem angeblich erfolgreichen Burewestnik-Test, so wie etwa vor drei Jahren. Damals war im Weißen Meer die extrem schnelle Hyperschallrakete vom Typ Zirkon abgefeuert worden, die Putin inzwischen in Dienst stellte. Auch fiel der Atom-Marschflugkörper in Tests zuletzt durch. Wie die New York Times berichtet, misslangen alle 13 Flugversuche, die dem Westen bekannt waren.

Sollte Burewestnik noch nicht abgehoben sein, könnte es am 7. Oktober so weit sein. An diesem Tag hat Putin Geburtstag, und was für ein schöneres Geschenk könnte man einem Diktator machen als eine funktionierende, nie da gewesene Wunderwaffe? Eine Putin-Propagandistin irritierte jüngst mit einer fragwürdigen Atombomben-Aussage sogar den Kreml. (mt)