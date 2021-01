Georgia-Wahl: Umfragen sagen einen Wahl-Krimi voraus - Für Joe Biden hängt viel von diesem Wahl-Ausgang ab

Joe Biden wird sehr genau schauen, wie die demokratischen Kandidaten in Georgia im Rennen um die Senatssitze abschneiden. Das Ergebnis hat große Bedeutung für seine zukünftige Politik.

Die Stichwahl in Georgia um zwei Senatssitze könnte knapp ausgehen, zumindest sagen das letzte Umfragen voraus.

um zwei Senatssitze könnte knapp ausgehen, zumindest sagen das letzte Umfragen voraus. Wann es ein Ergebnis geben wird, ist nicht ganz sicher. Das kommt auch darauf an, wie eng es wird.

geben wird, ist nicht ganz sicher. Das kommt auch darauf an, wie eng es wird. Dieser Ergebnis-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Atlanta, Georgia - Es sind zwei Senats-Stichwahlen mit enormer Bedeutung für das politische Geschehen in Washington. Denn wenn beide Demokraten ihre Stichwahl gewinnen, steht es im Senat 50:50. Die ausschlaggebende Stimme hätte dann die designierte Vize-Präsidentin Kamala Harris von den Demokraten. Für die Vorhaben des designierten Präsidenten Joe Biden*, der am 20. Januar sein Amt antreten soll, ist der Senat* wichtig. Denn bei einer Mehrheit der Republikaner könnten diese wie schon zeitweise unter Barack Obama weitreichende Pläne etwa zum Klima oder dem Gesundheitssysteme blockieren.

19 Uhr Ortszeit, also 1 Uhr morgens deutscher Zeit, schließen in Georgia* die Wahllokale. Die Stichwahlen sind nötig geworden, weil niemand der Kandidaten bei der US-Wahl am 3. November 2020 es geschafft hat, die nötigen 50 Prozent der Stimmen zu gewinnen. Wobei ein republikanischer Amtsinhaber sehr kurz davor war.

Ergebnisse der Senatswahl in Georgia* vom 3. November 2020 (Quelle: CNN):

David Perdue (Republikaner, Amtsinhaber): 49,7 Prozent // Jon Ossoff (Demokrat): 47,9 Prozent

(Republikaner, Amtsinhaber): 49,7 Prozent // (Demokrat): 47,9 Prozent Raphael Warnock (Demokrat): 32,9 Prozent // Kelly Loeffler (Republikanerin, Amtsinhaberin): 25,9 Prozent

Im Rennen zwischen Warnock und Loeffler ist wichtig anzuführen, dass ein weiterer Kandidat der Republikaner bei der ersten Wahl immerhin 20 Prozent der Stimmen erhielt. Geben diese Wähler nun Loeffler ihre Stimme?

Georgia-Wahl: In Umfragen sieht es nach einem sehr knappen Rennen aus

In den letzten Umfragen, die die Datenwebsite FiveThirtyEight veröffentlichte (Stand: 5. Januar), lagen jeweils die beiden demokratischen Kandidaten leicht vorn. Doch das Rennen ist sehr knapp, weswegen Umfragen hier womöglich täuschen können.

Sehr viele Wähler haben ihre Stimme schon vor diesem Dienstag abgegeben. Zwar ist die Wahlbeteiligung bisher nicht so groß wie bei der US-Wahl 2020*, doch Präsidentschaftswahlen sind noch mal etwas ganz Besonderes. Gabriel Sterling, leitender Mitarbeiter der Wahlbehörde in Georgia, gab Dienstagmittag (Ortszeit) eine Pressekonferenz. Seiner Aussage nach wählten 1.018.382 Wähler bereits im Vorfeld per Briefwahl, 2.074.994 Menschen gaben ihre Stimme bei der frühen Stimmabgabe persönlich ab. Vor dem Wahltag entschieden sich also bereits über drei Millionen Menschen in Georgia.

It's Runoff Election Day! If you're heading to the polls today, don't forget to:

Go early.

Bring your ID.

Wear a mask.

Social distance at the polls.#BeAGeorgiaVoter — GeorgiaGov (@georgiagov) January 5, 2021

Wann es ein Endergebnis geben wird, ist noch nicht sicher. Zur Erinnerung: Nach der US-Wahl am 3. November 2020 dauerte es zehn Tage, bis ein Ergebnis feststand. Die New York Times macht jedoch mehrere Gründe aus, warum es dieses Mal nicht so lange dauern könnte. Obwohl wieder viele Wähler per Briefwahl abgestimmt haben, stehen zum einen weniger Kandidaten auf den Zetteln, was die Auszählung beschleunigt. Außerdem gebe es ein neue Regel in Georgia, das es den Wahlhelfern erlaubt, wichtige Vorbereitungen schon vor der Schließung der Wahllokale zu tätigen. Der eigentliche Auszählungsprozess darf zwar erst 19 Uhr Ortszeit beginnen, doch diese Vorarbeiten könnten viel Zeit sparen.

Georgia-Wahl: Briefwahlstimmen können noch bis Freitag eintreffen

Bis Freitag können weitere Briefwahlstimmen aus Übersee und vom Militär eintreffen. Je nachdem, wie eng das Rennen wird, haben die kleinere oder größere Bedeutung.

Zu Beginn der Auszählung ist es gut möglich, dass die republikanischen Kandidaten vorn liegen. Das war bereits bei der Präsidentschaftswahl der Fall. Denn traditionell gehen Republikaner lieber am Wahltag wählen, wohingegen mehr Demokraten, auch nun wegen der Corona-Pandemie, per Briefwahl abstimmen. Sobald diese Stimmen einfließen, könnte sich das Ergebnis also unter Umständen ändern. (cibo) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Ben Gray/FR171789 AP/dpa