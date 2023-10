Ergebnisse zur Wahlbeteiligung bei Hessen-Wahl liegen vor

Von: Daniel Dillmann

Die ersten Ergebnisse für die Hessen-Wahl sind bekannt. Das gilt auch für Zahlen zu der Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl.

Update vom 8. Oktober, 21.50 Uhr: Laut einer aktuellen Hochrechnung liegt die Wahlbeteiligung bei der Hessen-Wahl bei 65,6 Prozent. 37 Prozent haben laut den Daten von infratest dimap ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Sollten sich diese Ergebnisse bewahrheiten, läge die Wahlbeteiligung etwas unter dem Wert von 2018. Bei der vergangenen Landtagswahl hatten sich 67,3 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt.

Update vom 8, Oktober, 18.41 Uhr: Aktuell gehen die Prognosen von einer Wahlbeteiligung von 64,5 Prozent bei der Hessen-Wahl aus. 2018 hatte die Wahlbeteiligung bei 67,3 Prozent gelegen. 37,0 Prozent haben nach aktuellen Zahlen von infratest dimap per Briefwahl abgestimmt.

Erste Ergebnisse zur Wahlbeteiligung bei Hessen-Wahl

Erstmeldung vom 8. Oktober: Wiesbaden - Die Hessen-Wahl läuft und das bislang ohne größere Störungen. Das gab Landeswahlleiter Wilhelm Kanther am Sonntagnachmittag bekannt. Während man allseits auf die ersten Hochrechnungen wartet, liegen erste Ergebnisse zur Wahlbeteiligung in Hessen vor.

An den Urnen der hessischen Wahllokale zeichnete sich zunächst eine niedrigere Wahlbeteiligung als bei der vorherigen Landtagswahl im Jahr 2018 ab. Diesen Zwischenstand meldete der Landeswahlleiter. Demnach lag die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei 27,7 Prozent. Nicht berücksichtigt sind hierbei die Stimmzettel, die per Briefwahl eingegangen sind. Die Zahlen beruhen auf Abfragen in den fünf kreisfreien Städten Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach und Kassel.

Wahlbeteiligung bei Hessen-Wahl könnte sinken

Bei der vorangegangenen Landtagswahl in Hessen 2018 war um die gleiche Zeit ein Wert von 38,8 Prozent ohne Briefwähler ermittelt worden. Insgesamt hatten bei der damaligen Hessen-Wahl 67,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Ob es letzendlich aber wirklich zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung bei der Hessen-Wahl kommt, das ist laut dem Büro des Landeswahlleiters noch nicht abzusehen. Im Vergleich zu 2018 dürfte die Zahl der Menschen, die ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben, deutlich gestiegen sein, so Kanther. Wie viele Stimmzettel per Post eingereicht wurden, ist bislang nicht bekannt. Kanther rief zugleich alle Wahlberechtigten, die ihre Stimmen bis zum Nachmittag noch nicht abgegeben hatten, dazu auf, noch von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

CDU trotz niedriger Wahlbeteiligung auf Siegeskurs in Hessen

In der Landeshauptstadt Wiesbaden lag die Wahlbeteiligung ohne Briefwähler bis 14.00 Uhr bei 30 Prozent und damit um elf Prozentpunkte unter dem Wert zur gleichen Uhrzeit bei der Landtagswahl 2018. Offenbach meldete bis 14.00 Uhr eine Wahlbeteiligung von 21,8 Prozent gegenüber 28,6 Prozent bei der vorangegangenen Landtagswahl.

Laut den letzten Umfragen zur Hessen-Wahl sieht es so aus, als ob die CDU unter Ministerpräsident Boris Rhein einen deutlichen Sieg erringen könnte. Die Koalition mit den Grünen sollte ihre Mehrheit behalten - auch wenn die Partei mit Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir wohl an Zustimmung verlieren wird. (dil/dpa)