Eritrea-Krawalle lösen in Stuttgart Schock aus - CDU fordert nun harten Abschiebungs-Kurs

Von: Maximilian Kurz

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl: „Die Polizei hat ein Blutbad verhindert.“ © Marijan Murat/dpa

Nach einem Großeinsatz mit über 30 verletzten Einsatzkräften zeigt sich die Politik fassungslos. Die CDU setzt ihren grünen Koalitionspartner unter Druck.

Stuttgart - Am Wochenende erschütterte eine Eskalation der Gewalt rund um eine Eritrea-Veranstaltung ganz Baden-Württemberg. Die heftigen Ausschreitungen lösen nun politische Diskussionen aus. Rufe nach strengeren Asyl- und Abschiebungsgesetzen mehren sich. Darunter berichten unter anderem die FAZ und tagesschau.

Gewalt: Eritrea-Veranstaltung endet in heftigen Ausschreitungen

31 verletzte Einsatzkräfte und 228 festgestellte Identitäten sind das Ergebnis der Ausschreitungen am Rande einer angemeldeten Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart. Mehr als 200 Gegner der eritreischen Regierung versammelten sich außerhalb des Stuttgarter Römerkastells, um gegen die Veranstaltung zu protestieren. Die Einsatzkräfte, die zum Schutz der Veranstaltung eingeteilt waren, wurden laut Polizeisprecher mit Steinen, Flaschen, Metallstangen und Holzlatten angegriffen.

Innenminister Strobl äußerte sich zu den Vorfällen und zitierte eine Beamtin, die die Angriffe so beschrieb, als hätte sich die Polizei einer „Wand aus Steinen“ entgegenstellen müssen. Die Identitäten der meisten Täter seien bereits festgestellt und eine polizeiliche Ermittlungsgruppe werde die Geschehnisse „zügig, professionell und minutiös“ aufarbeiten.

CDU fordert härteren Abschiebungs-Kurs

Eine schnelle und umfassende Reform der Migrationspolitik wird nun von der CDU-Landtagsfraktion verlangt. Ihre wesentlichen Forderungen sind in einem zwölf Punkte umfassenden Beschluss zusammengefasst. Einer der Punkte ist die konsequentere Abschiebung von straffällig gewordenen Flüchtlingen.

Der CDU-Beschluss fordert unter anderem: „Bei Verurteilungen zu Freiheitsstrafen, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können, ist eine Abschiebung zwingend. Die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen sind für diese Fälle zu schaffen.“ Des Weiteren sollen ausreisepflichtigen Flüchtlingen nur noch Sachleistungen gewährt werden, die den absoluten Mindestbedarf decken. Die deutsche Bundesregierung soll laut dem Papier Staaten, die bei Identitätsfeststellungen oder der Rücknahme von bescholtenen Flüchtlingen nicht kooperieren, künftige Unterstützungszahlungen streichen. Mit dem Beschluss strebt die CDU eine gemeinsame Bundesratsinitiative mit ihrem Koalitionspartner an.

CDU: Migration in Wahlkreisen dominierendes Thema

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel scheinen die Sorgen und Konsequenzen der starken Zuwanderung aus Wählersicht die zentralen Fragen zu sein. Der Abgeordnete ist der Meinung, dass nur „pragmatische und tatsächliche Lösungen“ in Bezug auf Migrations-Themen Bürger überzeugen könnten, eine etablierte Partei zu wählen. Die AfD erreichte in einer Umfrage auf Landesebene erstmals 19 Prozent in Baden-Württemberg.

Auch SPD und Grüne fürchten die politischen Auswirkungen der Migrationskrise beim nächsten Urnengang. Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) äußerte seine Befürchtung, dass die Verunsicherung der Wähler noch zunehmen könnte. In einem Statement vor wenigen Tagen erklärte er, dass das linke politische Spektrum „kein überzeugendes Angebot“ in Bezug auf die Migrationsfragen bietet. Besonders die Grünen müssen bei den Kommunalwahlen 2024 erhebliche Verluste erleiden. Die Partei konnte 2019 stark von der Klimabewegung und „Fridays for Future“ profitieren, steht jedoch mit dem Migrationsthema vor großen Herausforderungen. (MaKu)