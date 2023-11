Prämien in Millionenhöhe versteckt: Ermittler fahnden nach Strache-Vermögen in Liechtenstein

Von: Tadhg Nagel

Die österreichische Justiz ermittelt gegen ehemalige Spitzenfunktionäre der Wiener FPÖ. Dabei geht es erneut um die Veruntreuung von Parteigeldern.

Wien – Die österreichische Justiz ermittelt gegen ehemalige Spitzenfunktionäre der Wiener FPÖ, unter anderem gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und den langjährigen FPÖ-Spitzenfunktionär Hilmar Kabas. Sie werden beschuldigt, Parteigelder zum Abschluss von Lebens- und Rentenversicherungen zu ihren Gunsten genutzt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Wien beschäftigt sich seit Jahren mit der sogenannten Spesenaffäre um die FPÖ. Diese war im September 2019, wenige Tage vor der österreichischen Nationalratswahl, bekannt geworden. Heinz-Christian Strache wird verdächtigt, seit seiner Übernahme der Parteiobmannschaft im Jahr 2006 bis Ende Mai 2019 sein Privatleben in großem Umfang mit Parteigeldern finanziert zu haben. Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen private Rechnungen Straches durch Scheinbelege als berufliche Spesen deklariert haben. Grundlage der Anklage war eine anonyme Anzeige.

Die FPÖ-Spitzenfunktionäre Heinz-Christian Strache und Hilmar Kabas (vl.). © imago stock&people

Jetzt ist die Staatsanwaltschaft dabei, einen bisher unbekannten Teil der Affäre aufzuarbeiten, bei der es wieder um den früheren FPÖ-Chef sowie um den früheren FPÖ-Spitzenfunktionär Hilmar Kabas geht. Beide werden verdächtigt, hohe Summen aus dem Parteivermögen abgezweigt zu haben - über Liechtenstein, das für diskrete Finanzgeschäfte bekannt ist. Das schreibt die österreichische Tageszeitung Der Standard. Unterlagen, die der Zeitung und dem Spiegel vorliegen, sollen beweisen, dass die FPÖ Parteigelder für die Lebens- und Rentenversicherungen der beiden Beschuldigten verwendet habe. In der Summe gehe es um einen Millionenbetrag.

Warum bekame Strache „eine Rente im Wert von rund einer Million Euro ohne erkennbare Gegenleistung“?

Für Kabas sei die Versicherung am 27. Februar 2001 abgeschlossen worden, als Rentenbeginn sei der 1. März 2007 angeführt. Die eingezahlte Summe belaufe sich laut einem Anlassbericht des österreichischen Bundeskriminalamtes auf „12.189.472,– österreichische Schilling“. Die Staatsanwaltschaft Wien habe daher in ihrem Schreiben nach Lichtenstein festgestellt, dass „keine sachliche Rechtfertigung dafür erkennbar“ sei, weswegen die Landesgruppe der FPÖ ihrem ehemaligen Spitzenfunktionär „eine Rente im Wert von rund einer Million Euro ohne erkennbare Gegenleistung zukommen ließ“.

Im Fall Straches bewege sich die Summe in einer ähnlichen Höhe. Aus einem „Nachtrag“ zur Versicherung vom 25. Februar 2016 sei ersichtlich, dass sich die Prämie für ihn damals auf 910.389,42 Euro belaufen habe. Straches Versicherung sei am 1. Oktober 2007 abgeschlossen worden, Rentenbeginn sei hier der 1. Oktober 2017. In einer schriftlich niedergelegten „Vereinbarung“ zwischen dem damaligen FPÖ-Chef und der Wiener Landespartei vom 16. April 2014 gehe hervor, dass „die Laufzeit der Lebensversicherung einer Erneuerung zugeführt wird“. Im Jahr 2027 solle der „abgereifte Versicherungswert“ dann „endgültig und unwiderruflich Herrn Heinz-Christian Strache“ zustehen.

Haben Strache und Kabas Geld veruntreut? - Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt

Strache und Kabas werde daher vorgeworfen „ihre Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, wissentlich missbraucht“ zu haben. Sie hätten damit die Wiener FPÖ geschädigt und „einen € 300.000,– übersteigenden Schaden“ herbeigeführt. Gegen beide bestehe aus diesem Grund „der Verdacht der Untreue als Beteiligte“.

Im Falle eines Ablebens von Kabas wäre das Geld wohl zurück an die FPÖ geflossen, bei einem Tod Straches jedoch an seine nahen Angehörigen. Es sei jedoch „keine sachliche Rechtfertigung dafür erkennbar“, warum die FPÖ Wien „aus ihrem Parteivermögen die Prämie einer Lebens- und Rentenversicherung zahlte, bei der im Falle des Ablebens der versicherten Person nicht die Partei, sondern nahe Angehörige der versicherten Person bezugsberechtigt waren“, hieß es weiter. Daher seien der Landespartei „Kosten zur Abdeckung eines Versicherungsrisikos“ entstanden, da das Geld im Falle eines vorzeitigen Ablebens „zur Gänze Dritten zugutegekommen“ wäre. Im Überlebensfall wäre geplant gewesen, dass Strache und Kabas das Geld erhalten.

Das Geld wurde ausbezahlt, aber nicht an Strache - Der ehemalige Vizekanzler hat sich bisher nicht geäußert

Aus einer vorliegenden Auszahlungsbestätigung gehe hervor, dass am 9. November 2021 mehr als 830.000 Euro ausbezahlt worden seien. Allerdings sei es nicht an Strache, sondern zurück an die FPÖ geflossen. Ulrike Nittmann, Finanzreferentin der Wiener FPÖ, habe am 12. 4. 2023 an das Bundeskriminalamt geschrieben, dass die Versicherungssumme „weder an Strache noch an eine von ihm namhaft gemachte Person weitergeleitet worden“ sei. Warum es, entgegen der „Abmachung“ nicht an Strache geflossen sei, habe die FPÖ dem Standard nicht beantworten wollen.

Strache habe sich bisher nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Kabas habe über einen Anwalt mitgeteilt, dass er „keinerlei Zahlungen“ aus einer Lebens- oder Rentenversicherung erhalten habe. Um den Sachverhalt aufzuklären, benötige die Staatsanwaltschaft nun weiteres Material, weswegen die Ermittler das Liechtensteiner Justizamt in dem Rechtshilfeersuchen um die Bereitstellung sämtlicher Unterlagen gebeten hätten. (tpn)