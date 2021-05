Erzwungene Ryanair-Landung: Baerbock fordert EU-Sanktionen für Belarus

Die Kaperung eines Ryanair-Jets und Entführung eines Oppositionellen missfällt den Grünen. Annalena Baerbock fordert Sanktionen gegen Belarus. Die EU berät bereits.

Berlin – Die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk hat Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne) scharf verurteilt. Die Parteichefin forderte die umgehende Freilassung des inhaftierten Bloggers Roman Protassewitsch und deutliche Sanktionsmaßnahmen durch die Europäische Union. Diese „beispiellose Eskalation“ und „staatliche Entführung“ eines Passagierflugzeugs dürfe nicht einfach hingenommen werden, twitterte Baerbock. Harte Konsequenzen gegen Weißrusslands Regierung und deren Machthaber Alexander Lukaschenko seien unumgänglich.

Das Regime in Minsk hatte eine Maschine der Fluglinie Ryanair auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung in der weißrussischen Hauptstadt gezwungen und anschließend den Oppositionellen Protassewitsch verhaftet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) nannte den Vorfall beschämend und kündigte an, dass die EU-Staats- und Regierungschefs über Sanktionen gegen Belarus am Montagabend bei einem Sondergipfel beraten werden.

