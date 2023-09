Nach G20-Gipfel: Die EU muss Afrika nun besser zuhören

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, links, beglückwünscht den Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Azali Assoumani, rechts, nachdem er während des G20-Gipfels als ständiges Mitglied aufgenommen worden ist. © Ricardo Stuckert/Brazil Presiden/Imago

Die Afrikanische Union (AU) hat in der G20 nun denselben Status wie die EU. Dies ist eine Gelegenheit für bessere Zusammenarbeit. Dazu muss Europa den Anliegen Afrikas aber mehr Gehör schenken

Eine Analyse des in Berlin lebenden tansanischen Journalisten Harrison Kalunga Mwilima

Mit der Aufnahme der AU als ständiges Mitglied in die G20 auf dem Gipfeltreffen in Neu-Delhi Anfang September wurde die Organisation nach der EU zum zweiten regionalen Block mit Vollmitgliedschaft. Diese Entwicklung erfolgt anderthalb Jahre nach dem sechsten EU-AU-Gipfel, der im Februar 2022 in Brüssel stattfand und auf dem sich die beiden Staatenbünde in ihrer Vision für 2030 auf eine Zusammenarbeit auf multilateraler Ebene geeinigt haben.

So versprach die EU, die Reform der Welthandelsorganisation WTO zu unterstützen, um die Schwellenländer in der Organisation zu stärken. Darüber hinaus verpflichteten sich beide Seiten, eine Reform des UN-Systems, einschließlich des Weltsicherheitsrats, zu unterstützen.

Häufig haben die EU und vor allem einige ihrer großen Mitgliedstaaten Einfluss in diesen internationalen Plattformen, in denen afrikanische Themen diskutiert werden könnten, ohne dass afrikanische Regierungen am Entscheidungstisch sitzen.

Unterschiedliche Perspektiven

In der gemeinsamen Vision der AU und der EU für 2030 werden Herausforderungen skizziert, besonders Sicherheit und Migration. Allerdings nehmen die beiden Parteien diese beiden Themen unterschiedlich wahr.

Die AU betrachtet die Frage der Sicherheit als wichtig für die Erleichterung der wirtschaftlichen Entwicklung, während die EU sie als geopolitische Frage zur Gewährleistung der Stabilität in Europa ansieht. Die EU ist der Ansicht, dass die Unsicherheit in afrikanischen Ländern negative Auswirkungen auf Europa hat, beispielsweise durch illegale Migration.

Zur Bewältigung der sicherheitspolitischen Herausforderungen in Afrika hat die EU die Mechanismen der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur (APSA) der AU finanziert. Außerdem setzt sie sich für andere Werte und Normen zur Friedensförderung wie Menschenrechte und verantwortungsvolle Staatsführung ein.

Enttäuschung nach Verhandlungen mit der EU

Die afrikanischen Länder verfügen über eigene Instrumente zur Förderung solcher Normen auf dem Kontinent, zum Beispiel einen eigenen Menschenrechtsgerichtshof und den African Peer Review Mechanism (APRM) zur Förderung der Menschenrechte und einer verantwortungsvollen Staatsführung. Die Förderung von Normen durch die EU wird manchmal als nicht den afrikanischen Interessen entsprechend angesehen, und solche Initiativen empfinden einige Länder als neokolonial und paternalistisch.

Die wichtigsten Prioritäten Afrikas gegenüber der EU sind Handel und wirtschaftliche Entwicklung. Die Verhandlungen über Handel mit Europa beispielsweise waren für viele afrikanische Regierungen eine Enttäuschung, besonders nachdem die EU sie zur Unterzeichnung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (WPA) drängen wollte, das den Freihandel mit den EU-Ländern einführen sollte. Viele afrikanische Länder weigerten sich, das WPA zu unterzeichnen. Sie befürchteten, dass der zollfreie Zugang für europäische Waren ihre lokale Industrie zerstören würde.

Interessante Alternativen

Die afrikanischen Länder sind nun auf der Suche nach glaubwürdigen Partnern und Orten, an denen ihre Anliegen ernst genommen werden. Der Brics-Gipfel im August war ein Beispiel für solche Initiativen. Das Interesse, das die G20 und die Brics Afrika gegenüber zeigen, sollte ein Weckruf für die EU sein, besonders wenn Europa enge Beziehungen zur AU anstrebt. Die Aufnahme der AU in die G20 könnte eine Chance für EU und AU sein, wirklich zusammenzuarbeiten und gemeinsame Interessen zu verfolgen.

Dazu muss Europa jedoch den Anliegen der AU mehr Gehör schenken und diese ernst nehmen. Damit die beiden Blöcke auf internationaler Ebene wirksam zusammenarbeiten können, müssen sie sich von der alten paternalistischen Beziehung lösen und eine nachhaltige Beziehung auf gleichberechtigter Basis aufbauen.

Harrison Kalunga Mwilima ist Dozent und Journalist, der sich auf die Beziehungen zwischen Europa und Afrika spezialisiert hat. Er ist Tansanier und lebt in Berlin. Jüngst ist von ihm das Buch „Die Europäische Union und die regionale Integration in Ostafrika“ erschienen.